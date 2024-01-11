История «княгини кинематографа» Ариадны Шенгелая, которая в начале 2000-х внезапно исчезла с экранов

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Хотя экзотическое имя Ариадны Шенгелая знакомо далеко не всем, многие видели красавицу актрису в таких фильмах, как «Евгений Онегин», «Гранатовый браслет» и «Выстрел». За свою более чем 40-летнюю кинокарьеру Ариадна сыграла немало аристократок, героинь экранизаций культовых книг. Мы решили рассказать о судьбе актрисы, которая в начале 2000-х вдруг решила оставить карьеру и перестала давать интервью.

В фильмах «Евгений Онегин» 1958 года и «Ференц Лист» 1970 года.

Ариадна Всеволодовна Шпринк родилась 13 января 1937 года в Ташкенте. Ее отец, экономист и переводчик, происходил из старинного немецкого рода, предки которого приехали из Германии еще во времена Петра Первого.

родилась 13 января 1937 года в Ташкенте. Ее отец, экономист и переводчик, происходил из старинного немецкого рода, предки которого приехали из Германии еще во времена Петра Первого. Еще в раннем детстве у будущей актрисы проявлялись творческие задатки. А ее яркая внешность и необычные имя и фамилия привлекали к ней большое внимание.

В мелодраме «Увольнение на берег» 1962 года.

После окончания школы девушка поступила во ВГИК, где ее наставником стал народный артист Владимир Белокуров. Его студентами в свое время были такие знаменитые актрисы, как Нина Гребешкова, Галина Логинова и Ия Арепина.

Закончив вуз в 1960 году, актриса начала театральную карьеру в Тбилисском драматическом театре им. Грибоедова и стала работать на киностудии «Грузия-фильм».

Еще во время учебы в университете Ариадна впервые сыграла в кино. В мелодраме «Екатерина Воронина» 1957 года, снятой по одноименному роману Анатолия Рыбакова, она исполнила роль студентки мединститута Ирины Ледневой.

20-летняя Ариадна в мелодраме «Екатерина Воронина».

В 1958 году состоялась премьера легендарной экранизации романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Роль Татьяны сделала Ариадну знаменитой и принесла ей награды на кинофестивалях.

А два года спустя она сыграла главную роль в драме «Евгения Гранде», снятом по роману Оноре де Бальзака.

Ариадна в фильмах «Евгений Онегин» 1958 года и «Евгения Гранде» 1960 года.

В 1961 году актриса исполнила одну из главных ролей в трагикомедии «Осторожно, бабушка!». Бабушку ее героини, наивной студентки Лены, сыграла несравненная Фаина Раневская.

В это же время Ариадна играла в театре. Она дебютировала в спектакле «Дневник Анны Франк», который имел огромный успех. Ее коллега, народный артист Акакий Хорава, весьма строгий и требовательный критик, написал в рецензии на спектакль: «Хороший голос, говорящие глаза, темперамент, искренние слова и осмысленные действия, чувство сцены, подлинность переживаний — все это позволило актрисе создать психологически очень сложный образ».

Также с большим успехом прошли другие спектакли с участием Ариадны. В «Цезаре и Клеопатре» она сыграла Клеопатру, в «Трех мушкетерах» — Констанцию, в «Бесприданнице» — Ларису. А позже исполнила роль Кэтрин Баркли в спектакле Театра «Ленком» «Прощай, оружие!».

Вместе с Фаиной Раневской в комедии «Осторожно, бабушка!» 1960 года.



Со своим первым мужем, будущим режиссером Эльдаром Шенгелая, Ариадна познакомилась еще на втором курсе университета. Молодой человек был потомком знатного рода, а его родители начинали свою кинокарьеру еще в немом кино.

Коллега актрисы по фильму «Увольнение на берег» Лев Прыгунов говорил: «Эльдару можно было только позавидовать. Ведь Ариадна — одна из самых прелестных, умных и добрых женщин, которых я когда-либо в жизни встречал».

Когда Ариадне исполнилось 22 года, она родила первую дочь. Девочку назвали Нато, в честь матери Эльдара, актрисы Нато Вачнадзе.

Первый муж актрисы Эльдар Шенгелая и Ариадна в возрасте 50 лет в фильме «Вот такая история».

Когда молодая семья переехала в Тбилиси, Ариадна была уверена, что после рождения ребенка она может распрощаться со своей карьерой. Но, к ее удивлению, именно в последующие годы она станет наиболее востребована в кино.

В 1963 году муж Ариадны снял ее в главной роли в своем фильме «Белый караван». Актриса блестяще сыграла рыбачку по имени Мария. Картина даже получила номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

Многие режиссеры по достоинству оценили талант девушки с аристократической внешностью и утонченными манерами: один за другим на экраны выходили фильмы, в которых Ариадна исполняла роль барышень XIX века. Ее даже стали называть «графиней кинематографа».

В драме «Белый караван» 1963 года.

Большой успех имела у публики картина «Гранатовый браслет», снятая по одноименной повести Александра Ивановича Куприна. Звезда сыграла главную роль — княгиню Веру Николаевну Шеину. Перед зрителями ее героиня предстала именно такой, какой ее описывал автор книги: «строго проста, со всеми холодна и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна».

А в 1966 году актриса исполнила роль графини Маши в экранизации повести Пушкина «Выстрел». Партнерами по картине для нее стали такие звезды, как Михаил Козаков, Юрий Яковлев и Олег Табаков.

В драмах «Гранатовый браслет» 1964 года и «Выстрел» 1966 года.

В 1967 году актриса родила вторую дочку. Девочке дали имя Екатерина. В декрете Ариадна пробыла лишь год, а потом вновь вернулась к активной работе. Один за другим на экраны выходили новые картины с ее участием. К примеру, в фильмах «Не горюй!» и «Ференц Лист» она вновь сыграла княгинь.

У мужа Ариадны оказался слишком горячий темперамент, звезда долго терпела, стараясь быть покладистой женой. Но спустя 22 года брак все же распался. «Мама с папой нелегко расходились, — вспоминала их младшая дочь Екатерина. — Подробности даже и вспоминать не хочется». Ариадна покинула Тбилиси и начала работать актрисой на киностудии имени Горького.

В комедийно-драматическом фильме «Не горюй!» 1969 года и в биографической драме «Ференц Лист» 1970 года.

Вторым мужем Ариадны Всеволодовны стал актер и мастер дубляжа Игорь Копченко. Он оказался младше актрисы на 9 лет и, по словам ее дочери, был добрым человеком и хорошо относился к детям актрисы.

С начала 1980-х годов Ариадна получала уже не так много ролей, как раньше, но зато вышла за рамки амплуа аристократок. Теперь режиссеры приглашали ее на роли современных женщин. К примеру, в таких телесериалах, как «Профессия — следователь» и «Возвращение Будулая».

В комедии «Чудаки» и в сериале «Возвращение Будулая».

В 1986 году вместе с мужем она снялась в боевике «Голова Горгоны». Актриса лично попросила режиссера, чтобы он дал роль ее супругу. В итоге эта картина стала единственной совместной работой пары.

В 1991 году актриса была приглашена на роль королевы-матери в индийском фильме, поставленном по мотивам восточных сказок, «Черный принц Аджуба». Ее партнером стал известный актер Амитабх Баччан.

Ариадна в фильме «Голова Горгоны» 1986 году и ее второй супруг Игорь Копченко в сериале «На углу, у Патриарших 2».

В 1995 году актриса появилась в лирической комедии «Барышня-крестьянка» в роли экстравагантной тетушки Хлупина, Арины Петровны. Этот фильм стал одним из последних в кинокарьере звезды.

В 2003 году в семье звезды случилось несчастье. Супруг Ариадны внезапно ушел из жизни из-за сердечного приступа в возрасте 56-лет. Актриса очень тяжело переживала этот момент и в итоге решила оставить карьеру и вернулась в Грузию, к дочерям.

Там Ариадна Шенгелая некоторое время работала педагогом, преподавала актерское мастерство и сценическую речь. А потом с головой ушла в заботу о семье. Ее дочь рассказывала: «Сейчас она стала просто нашей мамой, бабушкой и теперь прабабушкой». Кстати, одна из внучек Ариадны пошла по ее стопам и тоже стала актрисой.

Актриса в возрасте 58-лет в фильме «Барышня-крестьянка».

Сегодня Ариадна Шенгелая не дает интервью, не посещает светские мероприятия и ток-шоу и даже не общается с поклонниками. Но в 2020 году, в свой день рождения, она вновь вышла на сцену театра. Там она произнесла трогательную речь: «Я благодарна за каждый день моей жизни — день радости, счастья, отчаяния, слез, надежды, веры».