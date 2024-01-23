Почему один из красивейших актеров поколения Юрий Васильев не был востребован в кино

На счету Юрия Васильева всего лишь 29 работ, он так и не смог стать популярным актером. Но каждая роль, за которую он брался, была буквально прожита им, ведь артист всегда выкладывался на полную мощность. Голливудская внешность Юрия Васильева сводила с ума многих женщин, но режиссеры никогда не баловали его вниманием.

Выбор актерской профессии

EAST NEWS

Юрий Васильев родился в 1939 году в интеллигентной семье. Его мама была библиотекарем, а отец — инженером-электриком. Родители Юрия дружили с актером Николаем Плотниковым, который часто приходил к ним в гости и рассказывал забавные жизненные истории. Юра восхищался тем, как он это делал — с большой страстью и эмоциональностью, и тотчас же принял решение стать актером. Также молодой человек хотел лучше понимать людей, и для этого, по его убеждению, надо было уметь перевоплощаться в другие образы. Папа будущего артиста хотел, чтобы сын стал инженером железнодорожного транспорта, но Юрий уже четко для себя решил выбрать актерскую профессию. В 1957 году после окончания средней школы он с первой попытки поступил в ГИТИС.

Встреча с будущей супругой и дебютная роль

Будучи студентом, Васильев повстречал свою первую и единственную любовь в жизни — Нелли Корниенко. Их знакомство состоялось в Геленджике, вот так Корниенко вспоминала этот момент: «Однажды на пляже я увидела, как он выходил из воды. Наши взгляды встретились на несколько секунд. Они и решили нашу дальнейшую судьбу. Сейчас вспоминаю, как меня словно молнией пронзило! Правда, познакомиться сразу мы не решились». Ну а свела их друг с другом подруга Нелли. Молодые люди вернулись в столицу, их отношения продолжали стремительно развиваться. Юрий и Нелли встречались три года, затем стали мужем и женой. В 1967 году у пары появилась на свет дочь Екатерина, ставшая для них единственной наследницей.

Юрий Васильев с супругой Нелли Корниенко

Свою дебютную роль Юрий Васильев сыграл на последнем курсе обучения в ГИТИСе. Тогда он засветился в фильме «Ловцы губок», ему сразу же доверили главную роль. Удивительно, но его партнершей по фильму стала возлюбленная Нелли Корниенко, отношения с которой тогда только-только начали развиваться. Получив свои роли, они были удивлены тому, что им предстоит изображать любовные чувства друг у другу.

Работа в театре и звездная роль в «Журналисте»

После того как Васильев сыграл в дипломном спектакле, который, кстати, оценили на высший балл, молодого артиста пригласили на работу в Малый театр. Там же работала и Нелли Корниенко. Поначалу ему доверяли играть лишь эпизодические роли, затем — второстепенные, главных же ролей у него никогда не было. Коллега артиста Владимир Сафронов так объяснял причину отсутствия у него главных ролей: «К нему прилипло клеймо красавца-мужчины. Никому по-настоящему не пришло в голову поглядеть на то, что этот красавец может глубоко и драматично чувствовать какие-то роли».

Далее последовали роли в фильмах «Вашингтонская история» (1962) и «Цари» (1964). После трехлетнего перерыва его пригласили на съемки в картину «Журналист», в которой актеру досталась главная роль журналиста Алябьева. Режиссер фильма Сергей Герасимов предпочитал снимать в своих работах собственных учеников, однако, увидев Васильева на пробах, он понял, что именно этот актер должен сыграть Алябьева. Главная женская роль в ленте досталась Галине Польских, ведь именно под нее Герасимов писал сценарий. На экране Галина и Юрий составили великолепный тандем. Они настолько правдоподобно изобразили страсть, что супруге Васильева на премьерном показе фильма даже предлагали принять валерьянку.

Именно во время работы над «Журналистом» Васильев впервые побывал за границей, ведь съемки некоторых сцен велись за рубежом. Кстати, собираясь в рабочие поездки, актер всегда клал в чемодан ракетки и мячики, потому что не представлял своей жизни без тенниса. Васильев стал настоящей звездой после выхода «Журналиста». Картину тогда посмотрело около 28 млн человек. Также лента удостоилась «Большого приза» ММКФ. Артиста узнавали на улицах, ему посылали письма, а режиссеры стали предлагать роли в своих фильмах. Однако после прочтения сценариев Васильев отвечал отказом сыграть в той или иной картине. Его коллега Борис Клюев вспоминал: «Я ему говорил: «Юра, надо работать. Какое это имеет значение?» Он мне отвечал: «Я не могу опуститься ниже уровня «Журналиста».

Редкие появления на экранах были связаны и с голливудской внешностью актера, которая мешала ему, ведь тогда кинематографу требовались совсем другие типажи. Супруга Юрия Николаевича рассказывала: «Порой говорили, что его типаж не совсем подходит нашему кинематографу. Есть такой театральный термин: „фрачный герой“. Слишком красивый, неотразимый и аристократичный. Были востребованы другие лица. Зато фрак и смокинг он умел носить, как никто другой».

Последующие роли и съемка в фильме «Москва слезам не верит»

После «Журналиста» все в том же 1967 году с Васильевым вышел фильм «Случай в гостинице», потом у актера последовал перерыв в кино длиной в 5 лет. В 1970-х фильмография артиста пополнилась 11 работами. Его самые значимые роли были сыграны им во второй половине 70-х годов. Тогда он отметился в том числе в музыкальном фильме «Летучая мышь» в роли князя Орловского и в двухсерийном телефильме «Красавец мужчина», где актер сыграл в одном из эпизодов.

Пожалуй, большинство киноманов запомнило Юрия Васильева по его блистательно сыгранной роли эгоистичного телеоператора Родиона Рачкова в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Можно сказать, что эта роль досталась Васильеву случайно, ведь режиссер Владимир Меньшов видел в ней других актеров — Евгения Жарикова, Льва Прыгунова, Олега Видова. Однако все они отказались он нее, так как просто-напросто не хотели играть отрицательного персонажа, так что на эту роль согласился лишь Юрий Васильев. В первой серии фильма ему предстояло сыграть молодого человека, однако самому актеру тогда уже исполнилось 40 лет.

Супруга Юрия Николаевича рассказывала, что в то время актера долго не снимали, а ему уж очень хотелось работать, так что именно поэтому он согласился на роль. Васильев как мог придавал мерзавцу Рудику человеческие черты. Так, актер вымолил у режиссера Меньшова взять крупным планом его лицо в тот момент, когда он впервые увидел экранную дочь. Он на нее так смотрел, что зрители не могли не посочувствовать герою.

В 1981 году фильм получил премию «Оскар». Театральный режиссер Владимир Бейлис говорил про Васильева так: "Ну не было в нем звездности, не было в нем такого, что он с высоко поднятой головой ходил по театру, всем своим видом показывая, что снялся в фильме, который получил "Оскар"​.

Последние работы в кино и режиссерская деятельность в театре

В дальнейшем его не баловали работой в театре, поэтому он соглашался практически на каждое предложение сняться в кино. Так, в 1980-х Васильев засветился в 12 кинопроектах. В 1980 зрители могли лицезреть его в образе главного инженера в фильме «Коней на переправе не меняют», в 1983 он стал руководителем оркестра в «Мы из джаза», ну а в 1985 появился в ленте «Валентин и Валентина» в роли женатого любовника.

В 1992 году Васильев сыграл свою последнюю роль в кино в фильме «Только не уходи...». Однако после этого он продолжил активно работать в театре. Так, в 1995 году Юрий засветился в спектакле «Пир победителей» по пьесе Александра Солженицына. Кстати, самому писателю удалось увидеть эту театральную работу, от которой он остался в восторге.

Юрию Васильеву удалось попробовать себя и в качестве театрального режиссера. В 1997 году он вместе с Юрием Соломиным поставил «Коварство и любовь», в котором сыграл небольшую роль в неожиданном образе (никто из зрителей его не узнал), а позднее — «Лес». Соломин говорил: «Буквально последние два-три года перед своим уходом он ко мне подошел и сказал: „Я вот хочу себя попробовать в педагогической деятельности, в режиссуре. Можно я тебе буду помогать?“ И как режиссер он очень полюбился актерам».

За несколько месяцев до кончины Васильева режиссер фильма «Ловцы губок» Манос Захариас пригласил актера и его супругу, сыгравших в этом фильме в 1960 году, в Грецию. Нелли Корниенко так вспоминала об этой поездке: «Это был подарок с небес. Все было необычайно красиво, торжественно. Нас встречали с охапками белых роз. Эти таверны, где мы слушали музыку и где Юра танцевал сиртаки, — прямо как в фильме 40 лет назад».

Последние годы актера и его неожиданная кончина

Юрий Васильев любил делать все своими руками. Так, например, он сам построил дом в Переславле-Залесском, начиная от возведения стен, сборки полов и заканчивая кухонной мебелью. Актер безумно любил ухаживать за яблоневым садом и выращивать овощи. В 1993 году дочка подарила отцу внука Николая, в котором Васильев души не чаял. Актер проводил много времени с малышом, а дочь Екатерина даже рассказывала, что Коля прекрасно помнит своего дедушку, хотя тот ушел из жизни, когда внуку было 6 лет. Незадолго до кончины Юрию Васильеву присвоили звание «Народного артиста». Супруга актера говорила: «Его уязвляло — мне даже казалось это странным, ведь Юра не был тщеславным, — что ему долго не давали народного. Все его друзья по театру уже имели это звание. Я его успокаивала, как могла. „Легко тебе рассуждать, ведь тебе уже дали звание!“ — отвергал он все мои попытки разрядить обстановку».

Актер ушел из жизни 4 июня 1999 года. Накануне он поехал на своем автомобиле на станцию техобслуживания. Васильев провел весь день на 36-градусной жаре и пришел домой только ближе к вечеру. По возвращении Юрий Николаевич прилег на диван и больше уже не поднялся. Артиста похоронили вместе с родителями. Юрию Васильеву было 59 лет, а выглядел он гораздо моложе своих лет, так что в его кончину долгое время никто не мог поверить.