Как сложилась жизнь 13 красоток из любимых фильмов, засмотренных до дыр

Ролевые модели наших мам и бабушек — яркие актрисы прошлых лет, на первый взгляд, купались в славе и счастье. Тем не менее, в их личной жизни далеко не всегда все было гладко. Сегодня мы расскажем о том, что судьба уготовила этим судьбоносным красавицам.

Надежда Румянцева

В 25 лет, 32 года и 74 года.

Дерзкая Тося из «Девчат» и оптимистка Людмила из «Королевы бензоколонки» — такой зрители запомнили вечно юную Надежду Румянцеву. Помимо кино актриса успевала заниматься озвучиванием мультфильмов и латиноамериканских сериалов («Рабыня Изаура», «Тропиканка»). Еще в студенчестве распался первый брак Румянцевой. Со вторым мужем Вилли Хштояном актриса была неразлучна с 1967 года. Детей у них не было, о чем оба жалели впоследствии. «Я просил Надю подождать. И вот мы ждали, ждали, а время-то и ушло», — признавался Вилли. Ради семейного очага Румянцева перестала сниматься, став домохозяйкой. «Мой главный долг — быть рядом с мужем. Я хорошо усвоила, кто у нас глава семьи», — говорила она.

Элина Быстрицкая

В 27 лет, 32 года и 88 лет.

Эта пленительная красавица — звезда фильмов «Неоконченная повесть», «Добровольцы», так любимых нашими бабушками и дедушками, за свою жизнь так и не обрела личного счастья. Ее брак оказался неудачным, а все романы заканчивались горькими расставаниями. В своего мужа Элина влюбилась с первого взгляда. Он тоже поспешил сделать ей предложение уже через 4 дня после знакомства. Детей актриса иметь не могла из-за тяжелой физической работы в юности. Брак распался по инициативе актрисы по причине измен мужа и разногласий. Прожила звезда до 91 года, отдавая всю себя карьере.

Лариса Гузеева

В 18 лет, 25 лет и 64 года.

Гузеева стала знаменитой в 25 лет благодаря роли Ларисы Огудаловой в драме «Жестокий романс». Также она запомнилась зрителям в эпизодических ролях в прославленных картинах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Место встречи изменить нельзя». Первые два брака звезды оказались неудачными и распались. Радости материнства она познала уже после тридцати, о чем она никогда не жалела: «Мои дети считаются поздними. Сына я родила в 32, а дочку — в 40. И знаете, взрослая женщина может дать своим детям гораздо больше, чем молоденькая мама». Со своим нынешним мужем она познакомилась в юности, но поженились они, лишь когда актрисе исполнилось 40 лет. До сегодняшнего времени она трудится на телевидении в передаче о знакомствах, как телеведущая «сваха».

Александра Яковлева

В 25 лет, 33 года и 61 год.

Актриса прославилась ролями в картинах: «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов». Однако на волне успеха она исчезла с экранов. Яковлева стоически перенесла это время и стала пробовать себя в других профессиях, поработав в сфере туризма, авиации. Разносторонняя и упорная актриса даже стала директором железнодорожной компании. За плечами Яковлевой три неудачных брака. Однако актриса не унывала и говорила: «Муж нужен для антуража, для создания имиджа». От первого мужа у нее двое детей — дочь и сын. Несмотря на болезнь, в последние годы жизни актриса продолжала давать интервью и не падала духом.

Инна Макарова

В 22 года, 38 лет и 87 лет.

Звезда легендарных фильмов «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и «Женщины» продолжала трудиться до глубокой старости и прожила 93 года. Брак с прославленным режиссером Сергеем Бондарчуком распался из-за его романа с актрисой Ириной Скобцевой. От этого брака Макарова родила дочь Наталью. Инна обрела любовь с врачом Михаилом Перельманом и прожила с ним 40 лет, однако замуж за него так и не вышла.

Анна Самохина



В 26 лет, 40 лет и 46 лет.

Анна с первой роли — Мерседес в «Узнике замка Иф» стала знаменитой и получала много приглашений в другие фильмы. Всего через год она сыграла цыганку в картине «Дон Сезар де Базан». У знойной красавицы не было отбоя от поклонников и кавалеров. В официальный брак она вступала дважды. В первом браке она родила дочь Александру, также ставшую актрисой. Позже у Анны был роман с популярным телеведущим Дмитрием Нагиевым. Пара даже записала совместный музыкальный альбом. Затем у Анны были отношения с другим избранником. Он красиво ухаживал, но затем стал требовать, чтобы Анна оставила кино и стала домохозяйкой. Ожидаемо, что актриса предпочла оставить такого мужа, а не свое призвание. Последней любовью ее жизни был мужчина далекий от кинобизнеса, который трудился врачом. По словам дочери, с ним Анна наконец-то обрела счастье в любви.

Татьяна Самойлова

В 26 лет, 33 года и 77 лет.

Татьяна родилась в семье известного актера Евгения Самойлова. Девушка решила продолжить актерскую династию. Ее игру в фильме «Летят журавли» высоко оценили на кинофестивале в Каннах, женщину начали приглашать сниматься за границей. В личной жизни у нее произошла трагедия, которая оставила след на всю ее жизнь. В браке с актером Василием Лановым актрисе пришлось сделать аборт. Вскоре брак распался. Второй брак также оказался неудачен. А от третьего мужа актриса родила долгожданного сына. Однако супруг хотел, чтобы Татьяна не только вела домашнее хозяйство, но и зарабатывала на жизнь. «Я обомлела от такого хамства!» — вспоминала она. Последние годы жизни звезда провела в одиночестве, но изредка она все же появлялась на экранах.

Наталья Кустинская

В 25 лет, 35 лет и 43 года.

Яркая блондинка из фильмов «Три плюс два» и «Иван Васильевич меняет профессию» влюбляла в себя мужчин с первого взгляда. Но в личной жизни она была глубоко несчастна. За ее плечами было шесть браков и все они закончились разводами. Сама Наталья признавалась, что иногда сама изменяла мужьям. Так, во время второго замужества она закрутила роман с певцом Муслимом Магомаевым. Последние годы жизни Кустинская провела в одиночестве, страдая от тяжелых болезней, пережив сына и внука.

Татьяна Друбич

В 14 лет, 27 лет и 49 лет.

Татьяна с детства играла в кино. Слава обрушилась на девушку уже в 80-е благодаря фильмам «Асса» и «Десять негритят». Однако трудолюбивая актриса еще во время съемок в кино решила поступить в медицинский институт. Позднее Друбич стала работать эндокринологом. Актриса вышла замуж за режиссера Сергея Соловьева, с которым изначально их связывала долгая дружба. В браке родилась дочь. Несмотря на расставание спустя семь лет брака, супруги сохранили дружеские отношения. «Татьяна обладает той красотой, которая, по Достоевскому, может спасти мир. И она спасает мир. Таня — врач. Настоящий врач. Она спасла мою жизнь», — говорил бывший супруг о Татьяне.

Татьяна Догилева

В 21 год, 39 лет и 65 лет

Татьяна Догилева снялась в более чем 100 фильмах. Мы обожаем ее за умение перевоплощаться из роли в роль: от смешливой пловчихи в «Покровских воротах» и продавщицы Нади в картине «Блондинка за углом» до Тани Гущиной из фильма «Поздняя встреча». В первый раз она вышла замуж еще в студенчестве. Супруг работал осветителем на съемках «Безбилетной пассажирки» — первой большой роли Догилевой в кино. Брак продлился всего три месяца, новоиспеченные супруги быстро поняли, что не подходят друг другу. Со вторым мужем брак продлился 18 лет. Догилева родила дочь. Причинами развода стали не банальные измены, а более глубинные причины: «Внутренние противоречия назревали долго. Он не простой человек. Талантливые люди — все с заскоками. Мы оба нервные». Догилева отметилась как театральный режиссер, о чем упоминала в интервью: «Спектакль поставить — почти как ребенка родить».

Татьяна Доронина

В 40 лет, 52 года и 86 лет.

Актрисе одинаково блестяще удавались роли и простой деревенской женщины Нюры в картине «Три тополя на Плющихе», и нежной стюардессы из «Еще раз про любовь». С 1987 года Татьяна стала художественным руководителем МХАТа имени М. Горького, а с 2018 года занимает должность его президента. С первым супругом, известным актером Олег Басилашвили, они познакомились еще во время учебы. У пары могли родиться близнецы, но они так и не появились на свет. В это же время она узнала об измене мужа и приняла решение развестись. Актриса выходила замуж еще четыре раза, но радости материнства так и не испытала.

Ирина Алферова



В 27 лет, 49 лет и 70 лет.

Ирина никогда не считала себя красивой. Более того, звезда картин «Д’Артаньян и три мушкетера» и «С любимыми не расставайтесь» признавалась, что внешность лишь мешала ее карьере. В отношениях с Бойко Гюровым Ирина родила дочь Ксению. Первый раз звезда официально вышла замуж за Александра Абдулова. Глядя на одну из самых красивых актерских пар XX века, мало кто сомневался, что это идеальный союз. Но актриса просто не выносила сор из избы и терпела измены. Настоящее семейное счастье актриса обрела после 40 лет, когда вышла замуж за актера Сергея Мартынова. А в 46 лет актриса вновь стала мамой — она взяла на воспитание приемного сына ушедшей из жизни сестры, а также воспитала как собственных детей своего последнего мужа. Сейчас Ирина продолжает играть в театре и появляется на телевидении.

Евгения Симонова

В 20 лет, 33 года и 60 лет.

Актриса сыграла запоминающуюся роль нежной и преданной девушки Кати в фильме «Афоня». Симонова и в жизни была застенчива, подобно своей героине. Она как «луч света в темном царстве» — именно так охарактеризовал девушку режиссер картины Георгий Данелия. Евгения Симонова трижды выходила замуж. В первом браке не сложилось из-за постоянных ссор на почве ревности актрисы. Муж — актер Александр Кайдановский, у которого тоже был непростой характер решил уйти от жены, после чего та погрузилась в депрессию. Второй брак — с актером Дмитрием Полонским продлился всего год. Но истинная судьба ожидала ее с третьим мужем, с которым она познала семейное счастье. Актриса борется с онкологией и продолжает сниматься и сейчас. Так, она сыграла в нашумевшем сериале «Метод» и появляется в его продолжении «Метод-2». У нее 3 взрослых дочерей.