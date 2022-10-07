Как сложилась жизнь актеров и актрис из фильма «Девчата» — комедии, которую смотрят вот уже 60 лет

Премьера комедии «Девчата» состоялась аж в 1962 году. Она веселит своих зрителей вот уже 6 десятилетий. В киноленте приняли участие такие звезды, как Надежда Румянцева, Светлана Дружинина, Михаил Пуговкин и многие другие. Мы решили посмотреть, как же выглядели эти актеры спустя много лет после съемок в легендарной картине и чем они занимались.

1. Надежда Румянцева (Тося Кислицына — повар)

На счету у Надежды Румянцевой более 30 фильмов, в которых она сыграла главные и второстепенные роли. После «Девчат» актриса снималась в «Королеве бензоколонки», «Женитьбе Бальзаминова», «Крепком орешке» и других картинах, ставшими легендарными. Актриса дважды была замужем. Со вторым мужем — дипломатом Вилли Хштояном — она прожила 41 год. В 2006 году Надежда Васильевна снялась в своей последней телепередаче («Линия жизни» на канале «Культура»), а в 2008-м приняла участие в фильме «Поселок». Артистка прожила до 77 лет.

2. Светлана Дружинина (Анфиса — телефонистка, соседка Тоси по комнате)

© Девчата / Мосфильм , Lomohov Anatoly / East News Lomohov Anatoly / East News

Роль Анфисы в «Девчатах» считается самой яркой в фильмографии Светланы Дружининой. Сложно в это поверить, но изначально Дружинина мечтала стать балериной и даже окончила специализированное училище. Но из-за полученной травмы ей было не суждено воплотить свою мечту в реальность. Позднее Дружинина окончила актерский и режиссерский факультеты ВГИКа. Лента «Гардемарины, вперед!», где она выступила в качестве режиссера, стала ее визитной карточкой. В 1970 году вышла последняя работа Дружининой в качестве актрисы. В 23 года Светлана вышла замуж за 20-летнего Анатолия Мукасея, впоследствии ставшего режиссером. Их старший сын Анатолий трагически погиб в 1988 году, а младший, Михаил, делает успехи на операторском и продюсерском поприще. В настоящее время Светлана Дружинина продолжает свою профессиональную деятельность.

3. Люсьена Овчинникова (Катя — соседка Тоси по комнате)

Роль Кати в «Девчатах» принесла Люсьене Овчинниковой огромную популярность. После съемок в этом фильме ее начали активно приглашать к участию в других картинах, правда в основном на эпизодические или второстепенные роли. Овчинниковой принадлежит лишь одна главная роль — в фильме «Мама вышла замуж». Всего же в кинематографической копилке этой актрисы около 60 работ. У Овчинниковой было 2 гражданских брака — с режиссером Владимиром Храмовым и актером Александром Холодковым. В 1966 году она официально оформила отношения с актером Валентином Козловым. Пара была вместе 32 года. Детей у Люсьены Овчинниковой не было. Она ненамного пережила своего супруга и скончалась в возрасте 68 лет.

4. Нина Меньшикова («мама Вера» — соседка Тоси по комнате)

Добрую «маму Веру» из фильма «Девчата» сыграла талантливая актриса Нина Меньшикова. Однако настоящую славу ей принесла лента «Доживем до понедельника», которая вышла спустя 7 лет после «Девчат». Всего же Меньшикова появилась более чем в 60 фильмах. Во время учебы во ВГИКе она без памяти влюбилась в начинающего режиссера Станислава Ростоцкого. Через несколько лет после знакомства они поженились, а чуть позже у пары родился сын Андрей, который пошел по стопам родителей. В 2006 году Меньшикова сыграла в фильме «Человек безвозвратный», который стал последним в ее карьере.

5. Инна Макарова (Надя — соседка Тоси по комнате)

На счету у Инны Макаровой более 50 киноработ. И одними из самых ярких среди них являются роли в фильмах «Высота», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова», «Женщины» и, конечно же, роль несравненной Нади в «Девчатах». Во время учебы во ВГИКе Макарова познакомилась со своим будущим супругом — Сергеем Бондарчуком. Они прожили вместе 12 лет. В этом браке на свет появилась дочь Наталья, которая пошла по стопам родителей. Расставание с Бондарчуком было болезненным, после этого актриса долго не выходила замуж. В 1973 году она обрела счастье со вторым супругом — хирургом Михаилом Перельманом, с которым жила до конца его дней. Актрису можно назвать настоящим долгожителем: она скончалась, когда ей было 93.

6. Станислав Хитров (Филя — бригадир лесорубов, конкурент Ковригина)

До того как с отличием закончить учебу во ВГИКе, Станислав Хитров успел сняться в нескольких фильмах. Свою первую главную роль он сыграл в «Яше Топоркове», ну а настоящую популярность обрел после выхода фильма «Девчата», где перевоплотился в веселого парня Филю. В 1960-х годах, находясь на пике популярности, актер пристрастился к пагубной привычке. Спустя десятилетие Хитрова практически перестали приглашать на съемки. По этой же причине в конце 1970-х распался его брак, в результате которого у пары появился сын Сергей. Сам актер прожил 48 лет.

7. Михаил Пуговкин (комендант леспромхоза)

На счету у Михаила Пуговкина около 100 ролей, в основном он играл в комедиях. Не стали исключением и «Девчата». Однако настоящая популярность к актеру пришла еще до съемок в этой ленте, а именно после того, как на экраны вышли фильмы «Земля и люди», «Дело „пёстрых“» и «Девушка с гитарой». Играл Пуговкин и в театрах. В 1947 году он женился на своей однокурснице по Школе-студии МХАТ Надежде Надеждиной. У пары родилась дочь Елена. В 1959-м супруги развелись, и в этом же году актер женился на певице Александре Лукьянченко. Этот брак продлился 32 года и был прерван кончиной супруги. Ну а в 1991-м Пуговкин вновь женился. Его избранницей стала Ирина Лаврова, которая была всего лишь на 4 года старше дочери артиста. Сам Михаил Иванович скончался в 2008 году в возрасте 85 лет.

8. Анатолий Адоскин (Вадим Петрович — начальник-инженер)

© Девчата / Мосфильм , Guterman Mihail / East News Guterman Mihail / East News

В копилке Анатолия Адоскина, сыгравшего в «Девчатах» интеллигентного молодого инженера Вадима Петровича, более 80 ролей в театре и почти столько же в кино. Он выступал на подмостках Театра Моссовета, в котором служил очень много лет. В 1955 году состоялся его кинематографический дебют в фильме «Два капитана». В 1944 году Анатолий Михайлович женился на балерине Ольге Тарасовой, у них родилась дочь Мария, которая впоследствии стала учительницей английского языка. Адоскин и Тарасова были вместе 75 лет, вплоть до последних дней актера.

9. Николай Рыбников (Илья — бригадир лесорубов, возлюбленный Тоси)

Дебют Николая Рыбникова в большом кино состоялся в 1951 году, когда он исполнил эпизодическую роль в «Сельском враче». А слава к актеру пришла спустя 5 лет — после выхода ленты «Весна на Заречной улице», где он сыграл главного персонажа. С конца 1970 года его стали приглашать на съемки все реже и реже. Последняя картина с участием Рыбникова датируется 1990 годом, это была роль в фильме «Изыди!». В 1953 году актер снялся со своей будущей супругой Аллой Ларионовой в ленте «Команда с нашей улицы». В 1957 году они поженились, а спустя 4 года у пары родилась дочь Арина. Рыбников и Ларионова прожили в браке 33 года, вплоть до кончины актера.

10. Петр Кирюткин (Чуркин — мастер лесного участка)

Петр Кирюткин родился в 1895 году, а свою первую роль в кино сыграл лишь в 1950-м — в фильме «Кавалер Золотой Звезды». До этого он активно участвовал в театральных постановках. Впоследствии актер появился более чем в 40 фильмах, в том числе картинах «Дело было в Пенькове», «Дорогой мой человек», «Тени исчезают в полдень» и, конечно, «Девчата». Свою последнюю роль Петр Иванович сыграл в 1974 году в картине «Кыш и Двапортфеля». К сожалению, о личной жизни артиста ничего не известно. Кирюткин ушел из жизни в 1977-м, на тот момент ему был 81 год.

11. Николай Погодин (Сашка — гармонист, жених Кати)

Улыбчивого гармониста Сашку из «Девчат» сыграл Николай Погодин. До того как стать актером, он работал на стройке, но понял, что занимается не своим делом, и поступил во ВГИК. Свою первую главную роль Погодин получил в 1958 году — в фильме «Город зажигает огни». Однако в последующем на главные роли его брали неохотно, поэтому он довольствовался второстепенными. Погодин был 12 лет в браке, у пары родилась дочь Елена. Спустя 7 лет после появления дочери на свет пара оформила развод. В 1998 году актер появился в своей последней кинематографической работе, а спустя 5 лет отошел в мир иной. Ему было 73 года.

12. Виктор Байков (Ксан Ксаныч — жених Нади)

На счету у Виктора Байкова совсем немного ролей, а его работа в «Девчатах», где он сыграл тактичного скромнягу Ксан Ксаныча, и вовсе стала дебютной для 39-летнего актера. После окончания учебы в ГИТИСе Байков поступил в труппу Московского академического театра сатиры. Также он озвучивал мультипликационных персонажей. Например, голосом актера говорит почтальон Печкин из мультика «Дядя Федор, пес и кот». Байков был женат на театральной актрисе Людмиле Цофиной. У них родился сын Алексей, который также пошел по стопам родителей. В конце 1980-х у Виктора Алексеевича начались проблемы со здоровьем, однако Театр сатиры его не бросил. Байкову предложили роль в «Молодости Людовика XIV», где актеру даже не приходилось ходить. Этот спектакль и стал его последней работой. Артист скончался в 1993 году, когда ему было 70 лет.

13. Алексей Крыченков (Алеша Великанов — лесоруб из бригады Ковригина)

Алексей Крыченков исполнил роль экспрессивного Алеши Великанова в «Девчатах», когда ему было всего 18 лет. Впоследствии он снялся в таких известных картинах, как «Председатель», «Руслан и Людмила», «Хождение по мукам». Принимал участие во многих театральных постановках и даже создал моноспектакль «Чего не было, нет и никогда не будет, но очень хочется». В 2000-х Крыченков начал сниматься в сериалах. Последняя киноработа с его участием вышла в 2014 году. О личной жизни актера ничего не известно. Не так давно он отметил свой 80-летний юбилей.

14. Роман Филиппов (Вася Зайцев — лесоруб из бригады Ковригина)

Всю жизнь Роман Филиппов хотел сыграть главного персонажа в каком-нибудь фильме, но режиссеры приглашали его исключительно на второстепенные роли. Однако герои Филиппова надолго запоминались зрителям, как и его Вася Зайцев в «Девчатах». На счету у артиста более 70 ролей в кино и 6 в театральных постановках. В 1962 году он женился на актрисе Екатерине Шелихиной, с которой познакомился на съемках фильма «Человек не сдается». Она сразу влюбилась в Романа, а тот спустя 20 минут знакомства уже предложил ей выйти за него замуж. В этом браке на свет появилась их дочь Анна. Филиппов весьма безответственно относился к своему здоровью — возможно, это и стало причиной его ранней кончины в 56 лет.