Как изменились актеры сериала «Не родись красивой», продолжение которого выйдет в следующем году

В 2005 году на экраны вышел сериал о скромной, но очень умной «дурнушке» Кате Пушкаревой. Недавно стало известно, что в 2024 году выйдет продолжение культового шоу. Поклонники разделились на два лагеря: кто-то с нетерпением ожидает премьеры, а кто-то считает, что лучше бы сиквел вообще не снимали. Пока новые серии еще не вышли, предлагаем посмотреть, как изменились актеры сериала.

Юлия Такшина (Вика Клочкова)

Главные герои сериала — Андрей и Катя — в итоге жили долго и счастливо. А в реальной жизни актер Григорий Антипенко (Андрей Жданов) встречался с Юлией Такшиной. У пары двое совместных детей, поэтому их расставание в 2012 году стало для всех полной неожиданностью.

Григорий Антипенко (Андрей Жданов)

С актрисой, исполнявшей роль Вики, Григорий познакомился на съемочной площадке. У них закрутился роман, в результате которого Григорий ушел из семьи. Официальную свадьбу влюбленные так и не сыграли. Мужчина продолжает успешную карьеру, снимаясь в сериалах и играя в театре.

Нелли Уварова (Катя Пушкарева)

Нелли тоже продолжает сниматься в сериалах и играть в театре. Ее последняя громкая роль — одна из главных героинь в постановке «Женщины Лазаря». На момент съемок в «Не родись красивой» звезда была замужем за режиссером Сергеем Пикаловым. Супруги расстались. Поговаривают, что причина развода — излишняя популярность Нелли.

Ольга Ломоносова (Кира Воропаева)

В шоу Кира и Вика были близкими подругами. Актрисы и в жизни поддерживали теплые отношения. Ольга даже стала крестной матерью одного из сыновей Григория и Юлии. Сейчас у самой звезды трое детей от режиссера Павла Сафонова, с которым она живет уже более 10 лет.

Артем Семакин (Коля Зорькин)

К удивлению зрителей, худенький мальчик из сериала превратился в брутального мужчину с шикарной бородой. Он сыграл более чем в 80 фильмах и сериалах. Также Артем попробовал себя в качестве режиссера, сценариста и продюсера.

Петр Красилов (Рома Малиновский)

Петр был звездой еще до участия в «Не родись красивой». Он прославился, сыграв князя Михаила Репнина в сериале «Бедная Настя». Когда у Красилова спрашивали, похож ли он на Романа Малиновского, актер отмечал, что если речь идет о его отношениях с женщинами, то нет. Мужчина продолжает сниматься в кино и сериалах, играет в театре.

Илья Любимов (Александр Воропаев)

Актер, сыгравший одного из самых вредных персонажей, с 1997 года служит Московском театре «Мастерская Петра Фоменко» и снимается в фильмах. Александр Воропаев — одна из самых популярных ролей актера на телевидении. А в списке его лучших фильмов значатся «Неадекватные люди» и «Неадекватные люди-2».

Виктор Добронравов (Федор Коротков)

Актер вышел на театральную сцену в 2004 году, и его популярность росла не по дням, а по часам. Сейчас он регулярно снимается в фильмах и сериалах. В ноябре 2023 года вышел трейлер фильма, в котором Добронравов сыграл Онегина.

Виталий Егоров (Милко)

По сюжету дизайнер Милко терпеть не может Катю Пушкареву. Актеру было настолько стыдно за поведение его героя, что он частенько подходил к Нелли Уваровой и просил у нее прощения. Виталий дальше снимается в кино, но теперь актер чаще играет глубоких и вдумчивых персонажей.

Юлия Куварзина (Татьяна Пончева)

Популярность девушке принесла именно роль в сериале «Не родись красивой». Ее вторая крупная роль — жена Леонида в сериале «Воронины». Сейчас фильмография актрисы насчитывает десятки фильмов и сериалов.

Раиса Рязанова (Ольга Уютова)

Заслуженную артистку мы помним еще по роли Тоси в ленте «Москва слезам не верит». В ее обширной фильмографии роль Ольги Уютовой можно назвать буквально проходной. Сейчас звезде уже 79 лет, она продолжает активно сниматься.

Юлия Рутберг (Кристина Воропаева)

У звезды обширная фильмография, насчитывающая десятки картин. Юлия даже снималась в нескольких выпусках «Ералаша». У самой артистки есть несколько любимых работ. Это картина «Кушать подано», фильм «Мотыльки», сериалы «Орлова и Александров» и «Анна Герман».

Андрей Кузичев (Михаил)

На счету у Андрея, который в «Не родись красивой» сыграл Катиного поклонника, десятки успешных проектов: «Все вернется», «Чужие души», «Любопытная Варвара», «Гидравлика» и другие. Еще во время учебы мужчина нашел свою любовь — Викторию Толстоганову. Увы, после 15 лет брака супруги развелись.