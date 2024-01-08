Как сложилась жизнь Натальи Крачковской — актрисы, которую будущий супруг добивался сдобными булочками

Все мы помним Наталью Крачковскую по ее ярко сыгранным ролям в легендарных лентах «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Женитьба Бальзаминова». Ее обожали известные режиссеры, у нее было много поклонников, однако сама актриса никогда не чувствовала себя звездой. Ну а ее семейная жизнь могла бы служить образцом для подражания.

Актриса, выращенная «на чистом сливочном масле»

© Все начинается с дороги / Мосфильм , East News East News

Наталья Белогорцева (девичья фамилия актрисы) родилась в 1938 году в Москве. Ее мама Мария Фонина работала актрисой, так что с самого детства Наташа была окутана кино- и театральной атмосферой. Мама много времени проводила в театре, так что дочь была предоставлена сама себе. Девочка ходила в балетную школу и даже задумывалась над тем, чтобы стать балериной, но нелепая травма заставила ее забыть об этой мечте. А однажды к Наташе в гости приехала бабушка, которая очень удивилась худобе внучки. Она решила, что ситуацию надо как-то исправлять, и начала ее откармливать. Наташа стала стремительно поправляться, но это совсем не повлияло на ее бешеную популярность со стороны мальчиков. Как призналась актриса позднее: «На чистом сливочном масле выращенная».

Мечты о кино и большая трагедия

Когда пришла пора выбора будущей профессии, мать Наташи предложила ей поступить на историка-архивиста, так как девочка интересовалась историей. Однако дочь подала документы сразу в два учебных заведения — в Историко-архивный институт и во ВГИК, причем не сказав матери ни слова. Ее не смутил бешеный конкурс на актерский факультет, который тогда составлял 256 человек на место. На вступительном экзамене она читала монолог Иванушки-дурачка из «Конька-Горбунка». Будущая актриса настолько экспрессивно это сделала, что председатель комиссии смог лишь промолвить: «Вот эту дурочку надо брать».

Спустя пару месяцев обучения с Натальей случилось несчастье. Она попала в серьезную автокатастрофу, в результате которой временно потеряла зрение. Доктора запретили актрисе учиться, чтобы не усугубить и без того серьезную ситуацию, так что ВГИК будущая актриса так и не окончила. За ней принялась ухаживать бабушка, которая ее, можно сказать, полностью реабилитировала. Когда здоровье актрисы более или менее восстановилось, она пошла работать лаборанткой в Институт металлургии.

Дебютная роль и судьбоносное знакомство

Однако мечты о кино не давали Наталье покоя. Она ходила на студию «Мосфильм», где снималась в массовке. Но ее роли были настолько эпизодическими, что актрису даже не указывали в титрах. В 1959 году состоялся полноценный дебют артистки — тогда она сыграла секретаршу в фильме «В степной тиши». В 1962 году актрису пригласили на съемки фильма «Половодье». В это время судьба Натальи круто изменилась. Ведь именно на съемочной площадке этой картины она повстречала любовь всей своей жизни. Ее избранником стал звукорежиссер Владимир Крачковский. Тогда Наталье было 24 года, а Владимиру — 39 лет. Узнав, что у дочери с возлюбленным все серьезно, мама очень долго не могла в это поверить и все время повторяла, что он ей не пара. Владимир очень красиво ухаживал за Натальей. Если другие поклонники носили ей цветы, то он завоевывал сердце актрисы золотистыми...булочками. Так, в одно утро Владимир приготовил для Натальи завтрак и принес его в комнату, где дама его сердца жила с двумя актрисами, снимавшимися в «Половодье». Коллеги разбудили свою соседку и указали ей на поднос, на котором красовались сдобные булочки и творог, щедро политый сметаной. Сердце актрисы растаяло. Позже она вспоминала: «Я всегда любила поесть, а тут мужчина, который заботится о твоем завтраке. Как в него можно было не влюбиться?»

Недолго думая, Наталья и Владимир скрепили свои отношения узами брака. Некоторое время в титрах к фильмам артистка появлялась под двойной фамилией Белогорцева-Крачковская. Однако потом решила оставить лишь фамилию мужа. Вскоре у них появился на свет сын Василий, который впоследствии пошел по стопам отца и стал звукорежиссером. Кстати, его можно увидеть в небольшой роли в фильме «Живите в радости» (1979), тогда ему было 15 лет.

Василий Крачковский — сын Натальи и Владимира.

Разность характеров Владимира и Натальи не помешала им любить друг друга всю жизнь. Ведь если он был спокойным, то она — чересчур эмоциональной. Наталья запросто могла повысить голос на супруга, однако тот всегда был в силах утихомирить свою любимую, переводя любую ситуацию в шутку.

Временное затишье и ошеломительный успех

Тем временем карьера артистки продолжала развиваться. В 1964 году она снялась в одном из эпизодов «Женитьбы Бальзаминова». Однако эта работа не принесла Крачковской ожидаемой популярности, ведь актрису даже не указали в титрах. После чего у нее последовал 7-летний перерыв в кино. Следующую роль, после которой карьера Натальи резко пошла на взлет, она получила весьма неожиданным образом. Леонид Гайдай долгое время находился в поисках мадам Грицацуевой для своего фильма «12 стульев», его все время не устраивали предлагаемые кандидатуры. И в один момент он в отчаянии воскликнул: «Мне нужна такая актриса, которая внешне похожа на жену Крачковского». Владимир, трудившийся звукорежиссером в команде «12 стульев», сказал, что раз нужна такая, то пусть и снимают саму Наталью. Однако сама артистка, как могла, противилась предлагаемому ей образу, но в итоге режиссер взял верх. Для этой роли Крачковской к началу съемок нужно было поднабрать веса, она успешно справилась с этой задачей.

Когда-то Крачковская вспоминала, как она проходила пробы для фильма «12 стульев»: «Меня одели в какое-то дурацкое платье. Моего размера, как всегда, не нашлось. <...> Чтобы как-то поместить меня в платье, его на спине разрезали, а прореху прикрыли платком. Для пробы выбрали сцену, где Остап Бендер охмуряет „знойную женщину, мечту поэта“, увиваясь вокруг нее, словно лис вокруг проруби с рыбой. Но мне попался застенчивый партнер, и так получилось, что обольщала его я. В порыве страсти я сорвала платок и случайно повернулась к камере спиной — раздался заливистый хохот. От стыда я бросилась прочь со съемочной площадки. Однако на роль мадам Грицацуевой меня утвердили сразу».

После ошеломительного успеха ее активно начали приглашать сниматься. Так, в 1970-х актрису можно было заметить в более чем 25 картинах. Можно сказать, она была любимицей Гайдая, ведь Крачковская появилась во многих его культовых фильмах, в том числе в лентах «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Инкогнито из Петербурга», «Частный детектив, или Операция „Кооперация“». Тем не менее, Крачковскую приглашали лишь на эпизодические роли и даже прозвали актрису «королевой комического эпизода».

Среди знаковых работ Натальи 1970-х годов — «Чиполлино», «Шаг навстречу», «Царевич Проша», «Мама», «Суета сует», «Место встречи изменить нельзя».

Продолжала она активно сниматься и в 80-е годы. Тогда вышли такие фильмы с ее участием, как «Будьте моим мужем», «Покровские ворота», «Берегите мужчин!», «После дождичка в четверг», «Человек с бульвара Капуцинов».

«Такого, как мой муж, не находилось, а другого мне не надо»

Наталья Крачковская и ее супруг Владимир Крачковский.

В конце 80-х, а именно в 1988 году, актриса столкнулась со страшным горем — она потеряла супруга. Владимир скончался на руках у жены. Как-то Наталья Леонидовна признавалась, что не было и дня, когда она пожалела бы о том, что сделала свой выбор в пользу Владимира. «Мы были больше, чем семьей, мы были лучшими друзьями», — подытожила актриса. Артистка рассказывала, что, может, на других людей он и не производил впечатления титана, но она всегда знала, что у нее есть стена, на которую Наталья Леонидовна всегда могла опереться. Крачковская продолжила: «Но когда эта стена рухнула, мне стало страшно. А ведь мне не исполнилось тогда и 50 лет. Я не знала, что делать, но в какой-то момент сжала зубы и сказала себе: „Жить надо!“ И стала жить».

Супруги прожили душа в душу 26 лет. После кончины мужа Наталья Леонидовна могла часами разговаривать с его фотографией, иногда звала Владимира во сне. Постепенно Наталья Крачковская нашла в себе силы выходить каждое утро за булочками, чтобы начинать утро так, как это было при нем. Артистка признавалась: «Безумно было тяжело после ухода мужа из жизни. Но у меня Вася, сын, который только-только искал свой путь в жизни. И я понимала, что должна теперь уже быть и за папу, и за маму. Ничего, справилась!» Также ее многократно звали замуж, но, по признанию актрисы, «такого, как мой муж, не находилось, а другого мне не надо».

Последующая работа в кино и спад популярности

Тем не менее, после кончины супруга в последующем десятилетии актриса продолжала сниматься в кино. Так, в тот период она засветилась в фильмах «Аферисты», «Говорящая обезьяна», «Чокнутые», «Мастер и Маргарита», «Дети понедельника» и в других картинах.

В 2000-х ей стало поступать намного меньше приглашений от киношников. О том периоде Крачковская вспоминала следующим образом: «В кино не снимаюсь. Вообще. Не знаю, почему, но так получилось. Видимо, нет для меня ролей. Самое ужасное, что в последнее время даже и не предлагают ничего. Знают, что я болею: хожу с палкой. Но, конечно, если бы так хотели, предложили бы такую роль, которую я смогла бы сыграть. Значит, не очень хотят. Мне дали понять, что я отработанный материал, который не нужен современному поколению».

«Звездой я не стала. Никогда не считала себя таковой»

В начале 2000-х здоровье начало подводить Наталью Леонидовну. Тогда она пережила инсульт. Врачам удалось спасти артистку, но к этому добавился еще и диабет, который дал осложнение на ноги. Из-за этого недуга актрисе приходилось передвигаться с палочкой и даже появляться на театральной сцене в инвалидной коляске. В конце февраля 2016 года артистку госпитализировали с острым инфарктом миокарда. А уже 3 марта она ушла от нас навсегда. Наталья Селезнева, коллега Натальи Крачковской по фильму «Иван Васильевич меняет профессию», вспоминала об актрисе: «Хочу донести до людей, что она была уникальным, удивительным человеком, она была порядочной, доброжелательной, отзывчивой, жизнелюбивой. Это был человек, который никогда ни о ком не сказал дурного слова. Она рада была всегда помочь, была гостеприимной и хлебосольной». Кстати, Наталью Леонидовну называли отменным кулинаром, ее квартира была полна наивкуснейшими соленьями. В свое время артистка даже написала книгу рецептов.

Наталья Крачковская никогда не чувствовала себя звездой, вот так она рассказывала об этом: «Вообще, по земле надо ходить. Когда люди начинают от нее отрываться, случаются большие трагедии. Звездой я не стала. Никогда не считала себя таковой. Нос задирать — это последнее дело. Знаю, что я хорошая артистка, знаю, что многое могу в профессии. Но не более. С любой продавщицей, проводницей могу поговорить обо всем, я такой же человек».

East News

Наталья Крачковская так и не получила звания народной артистки, но она никогда не расстраивалась по этому поводу. Артистка говорила так: «Главное, как к тебе зрители относятся. Можно объявить: „народная-пренародная“, „лауреат-разлауреат“ — и будет два хлопка. А можно просто сказать „Наталья Крачковская“, и зал встает. Простите, но со мной так и случается».