История Оксаны Афанасьевой — последней любви Владимира Высоцкого, которая перевернула ее жизнь с ног на голову

Оксана Афанасьева — последняя любовь в жизни Владимира Высоцкого. Она подарила барду множество потрясающих мгновений, а сам он даже хотел развестись с Мариной Влади и оформить брак с Оксаной. Однако его надеждам не суждено было сбыться.

Знакомство с Высоцким

Владимир Высоцкий и Оксана Афанасьева познакомились в конце 1977 года. Это был период, когда в жизни артиста все более или менее стабилизировалось. Молодые люди столкнулись в администраторской в Театре на Таганке. В этот момент Высоцкий разговаривал по телефону. Увидев девушку, он сразу же повесил трубку, но мимо аппарата. После знакомства Владимир Семенович подвез Оксану до дома, взял ее номер телефона, сказал, что позвонит и пригласит на «Гамлета». Он позвонил, но в тот самый день девушка уже собиралась на другой спектакль, однако они договорились встретиться после. Оксана вспоминала: «Я сидела в другом театре, смотрела какой-то спектакль... У меня в руках была программка, и я все время ее мяла, мяла, мяла... <...> А подруга это увидела и говорит: „Ты что, с ума сошла, это же такой интересный человек. Многие мечтают с ним познакомиться... Тебя приглашает Высоцкий!“».

Владимир Высоцкий в спектакле «Гамлет»

В тот вечер он повез ее к себе домой. Они вели задушевные разговоры и пили чай. Девушка даже не чувствовала 22-летней разницы в возрасте. На момент знакомства с Высоцким у Афанасьевой был молодой человек, за которого она уже собиралась выйти замуж, но, встретившись в артистом, поняла, что это все не то. А когда она рассказала родственникам о своем избраннике, все тут же встали в стойку и постоянно твердили: «Бедная девочка, что она делает! Боже мой, у него же столько женщин!»

Трепетность во всем

Первое, что Оксану поразило во внешности Высоцкого — седина на висках. Она признавалась, что до сих пор отчетливо помнит эту деталь. Женщина рассказывала, что Высоцкий был очень благодарным человеком. Афанасьева вспоминала, что когда впервые заночевала у Высоцкого и утром заправила постель, то он был в шоке. И сказал довольно неожиданное: «Ты — первая женщина, которая убрала за собой постель». В это время Высоцкий был женат на Марине Влади, которая знала о существовании Оксаны, но ничего не могла с этим поделать. Афанасьева рассказывала, что в тот период отношения Владимира Семеновича с Мариной заметно ухудшились. Сама она воспринимала супругу своего возлюбленного как замечательного человека. Высоцкий ничуть не скрывал отношений с Оксаной, даже афишировал их, и все время ей твердил: «Ну, хочешь, я разведусь с Мариной... Хочешь, я сейчас ей позвоню и скажу, что мы разводимся?..» Она просила его не делать этого, так как понимала, что они близкие друг другу люди, и разрушать их отношения ни в коем случае нельзя.

Владимир Семенович был очень внимательным и способным на экстравагантные поступки человеком. Так, уезжая в Италию, он спросил у Оксаны, что ей оттуда привезти. Она сказала, что хотела бы наперсток. Он воскликнул: «Ты что, издеваешься!? Буду я там ходить и искать тебе наперсток». Тогда Афанасьева сказала, что хотела бы игрушечного слона. Через нескольких дней ей позвонил человек, который сказал, что хотел бы встретиться. Оксана продолжила: «Встречаюсь с этим человеком, он мне передает слона, очки и целый мешок наперстков... Штук, наверное, 500! Володя прилетел, тут же все это купил».

Высоцкий трепетно относился к тому, что Оксана делала своими руками. Так, например, он всегда поражался, как купленный им за границей кусок ткани за день в руках возлюбленной мог превратиться в сногсшибательное платье. У Высоцкого были дни, когда он раздавал своим знакомым вещи, которые сам переставал носить. Однако те брюки, джинсы, которые подшивала ему Афанасьева, он никогда никому не отдавал. Владимир Семенович всегда привозил Оксане какие-то вещицы из-за границы. Так, в ее коллекции было несметное количество пар обуви. Подружки Оксаны, представлявшие ее знакомым, говорили: «Знакомьтесь, это Ксюша (Оксана), у нее 18 пар обуви». Однажды он привез ей из Парижа по тем временам настоящую роскошь — соломенную сумочку и набор для рукоделия.

Измены Высоцкого и желание создания семьи с Оксаной

Не обходилось в их жизни и без драм. Несколько раз Высоцкий изменял своей избраннице. Когда Афанасьева узнавала обо этом, каждый раз для нее это была жуткая трагедия. Тем не менее, Владимир Семенович неоднократно предлагал ей венчаться, хотел, чтобы Оксана «была официально записана в его жизни», но она отнекивалась. Несмотря на все это, Высоцкий привел возлюбленную в ювелирный магазин и они даже выбрали кольца. Оксана вспоминала: «Ему бы хотелось нормальную семью. Ему нравилось, когда в доме уютно, когда есть еда, когда я что-то готовила. „Ну давай кого-нибудь родим“, — говорил он. „Ну, Володя, что это родится? Если родится, то одно ухо, и то глухое“. Я так неудачно пошутила, что Володя даже офигел: „Ну и юмор у тебя“».

Последний год жизни Высоцкого с Оксаной

В 1979 году сердце Высоцкого на какое-то время остановилось. Произошло это на гастролях в Бухаре. Владимира Семеновича откачивали Оксана и друг Анатолий Федотов. После того, как артист пришел в себя, он лишь промолвил своей избраннице: «Я люблю тебя». До этого артист никогда не разбрасывался такими серьезными фразами в адрес Афанасьевой. Оксана признавалась, что ей достался самый страшный и кошмарный период в жизни Высоцкого — его последний год. Свой день рождения — 25 января 1980 года — Владимир Семенович праздновал в тесном кругу, который включал в себя и Оксану. Тогда она подарила имениннику собственноручно изготовленную утепленную куклу для заварочного чайника. Последнюю неделю своей жизни Высоцкий практически не выходил из дома. В этот период Оксана ходила в институт, сдавала экзамены, а артист тем временем ощущал дикую безысходность и все время кричал, как раненый зверь, от диких болей. Никто не мог предположить, что в скором времени Владимира Семеновича не станет. В тот роковой день он сказал, что чувствует свой конец, и оказался прав. Высокий скончался 25 июля 1980 года. На момент кончины в его квартире были врач Анатолий Федотов и Оксана. Она же сообщила матери о кончине сына.

Нина Максимовна — мама Владимира Высоцкого

Отец Владимира Семеновича сказал, что Оксане не следует появляться на похоронах, она не стала ему перечить. Девушка больше никогда не заходила в ту самую квартиру. Афанасьева признавалась, что у нее сохранились письма, рисунки Высоцкого и даже записан один трогательный телефонный разговор с ним. Но обнародовать все это женщина не готова.

Счастливый брак Оксаны с Леонидом Ярмольником

Ivanov Sergey/East News

Через 2 года после кончины Высоцкого Оксана познакомилась с Леонидом Ярмольником. По иронии судьбы они повстречались в той же самой администраторской Театра на Таганке, где она впервые увидела Высоцкого. Ярмольник и Высоцкий были знакомы друг с другом, а Леонид по своим жизненным принципам в чем-то напоминает ей Владимира Семеновича. В 1983 году возлюбленные поженились, тогда же у них родилась дочь Александра.

Примерно в этот период Оксана Ярмольник начала активно работать в театре на должностях декоратора и костюмера. В 2006 впервые попробовала себя в кино, став художником по костюмам для фильма «Связь», далее последовали и другие проекты. В 2016 году создала костюмы для картины «Село Степанчиково и его обитатели». На сегодняшний день это ее последняя работа в кино.

East News

В конце 1999 Ярмольник открыла собственную дизайн-студию, а в 2001 создала линию мягких игрушек. Сейчас у нее есть интернет-магазин, в котором женщина реализовывает свою творческую продукцию. Также Ярмольник занимается дизайном интерьеров. Она счастливая бабушка, ведь дочь Александра подарила ей двух внуков. Оксана вот уже 40 лет находится в браке с Леонидом Ярмольником, и кажется, что их любовь навсегда.

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