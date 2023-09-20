15+ фактов о Робин Райт, которая после «Санты-Барбары» успела и двоих родить, и сделать потрясающую карьеру в Голливуде
Многие помнят персонажей Келли Кэпвелл из «Санта-Барбары» и Дженни из «Форрест Гампа», которых сыграла Робин Райт. Потом она ушла в тень, так как сделала выбор в пользу семьи. Сейчас Райт востребована не только как актриса, но и как режиссер. А совсем недавно она снялась в фильме вместе со своим сыном.
- Робин Райт родилась в 1966 году в семье, никак не связанной с миром кино. Ее мама была консультантом косметики Mary Kay, а отец — сотрудником фармацевтической компании. Девочка росла вместе со страшим братом Ричардом, который сегодня работает фотографом. Родители развелись, когда дочери было 2 года.
Робин Райт с отцом
- Учась в средней школе, девочка начала строить модельную карьеру. В 14 лет Райт приходилось ездить с рабочими визитами в Японию и Париж. Интересная внешность и трудоголизм девушки поспособствовали тому, что вскоре ее лицо начало украшать обложки журналов Vogue и Elle. Робин стала востребованной в модной индустрии.
- Однако ее самой настоящей страстью были танцы. Будущая актриса стремилась стать профессиональной танцовщицей, а работа моделью была для нее единственным способом заработать на аренду жилья. Однако вышло так, что после окончания школы Робин твердо решила стать актрисой. Ее дебют в кино состоялся в сериале «Желтая роза» (1983 г.), там девушка сыграла в двух эпизодах.
- В 1984 году она появилась в сериале «Санта-Барбара», где засветилась в более чем 500 эпизодах. Райт рассказывала, что актерам этой многосерийки приходилось работать по 18 часов в день, а лично ей нужно было заучивать по 10-15 страниц сценарных диалогов в день. От съемочной площадки до дома актрисы было больше часу езды. Поэтому она предпочитала оставаться на ночлег прямо в своей гримерке в студии. Там Робин довелось работать с опытными актерами, так что она училась у них мастерству.
- Райт трижды номинировали на премию «Эмми» за роль Келли Кэпвелл в «Санта-Барбаре», однако ее основные награды были еще впереди. На съемочной площадке мыльной оперы актриса познакомилась с актером Дейном Уизерспуном, а в 1986 году вышла за него замуж. Однако спустя 2 года пара распалась.
- Может быть, Робин продолжила бы сниматься в «Санта-Барбаре» и дальше. Однако она была полна решимости покинуть проект в 1987 году, когда ей предложили главную роль в фильме «Принцесса-невеста».
- Вскоре ей предложили роль в фильме «Робин Гуд: Принц воров», но она отказалась от нее, так как была беременна. В апреле 1991 года у актрисы родилась дочь Дилан Фрэнсис. В 1993 девушка отклонила предложение сыграть в ленте «Фирма», так как забеременела вторым ребенком. Кстати, фильм был довольно успешным. Тогда у нее родился сын Хоппер Джек. Мальчика назвали в честь актеров Денниса Хоппера и Джека Николсона, которые, по заверению Робин, оказали большое влияние на ее жизнь.
- В этот период Робин отдавала предпочтение семье, для нее дети всегда были на первом месте. Актриса частенько выслушивала то, что должна больше работать, но всегда поступала так, как считала нужным.
- Пожалуй, одной из значимых работ Райт того периода была роль Дженни в фильме «Форрест Гамп» (1994). Робин рассказывала, что после съемок на нее оказывалось давление, ведь многие говорили актрисе о том, что если она не будет оставаться в игре, то ее вскоре забудут. Однако девушка наплевала на это правило и была довольно избирательной в выборе следующих ролей.
- В 2010-х году начался расцвет карьеры Райт. В 2013 году она снялась в сериале «Карточный домик» и даже получила премию «Золотой Глобус». Кстати, актриса стала первой, кто удостоился этой награды за сериал на стриминговой платформе. Робин продолжила сниматься в последующих сезонах и была неоднократно номинирована на премию «Эмми». После 4 сезона она заявила, что ее роль ничуть не уступает роли, сыгранной главным мужским персонажем, и потребовала повышения гонораров. Продюсеры выполнили требования актрисы.
- В 2017 году Райт выступила в роли режиссера короткометражки «Тьма ночи» с Сэмом Рокуэллом в главной роли. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. В том же году Робин сыграла Антиопу в «Чудо-женщине», а в 2020 вместе с Крисом Пайном и Галь Гадот засветилась в сиквеле фильма. Лента получила положительные отзывы и собрала в прокате внушительную сумму. Все в том же 2017 году Робин снялась в «Бегущем по лезвию 2049» вместе с Райаном Гослингом, Харрисоном Фордом и Джаредом Лето.
- Не забыла актриса и про свою режиссерскую деятельность, ведь в 2021 году вышел ее дебютный полнометражный художественный фильм «Земля». Там Райт сыграла главную роль. В целом, лента удостоилась положительных отзывов критиков.
- В 2022 году Робин сняла последние два эпизода для сериала «Озарк». Особенно критики похвалили последнюю серию, сказав о мощном сочетании режиссуры и сценария. Вскоре планируется выход фэнтези-фильма «Девица», в котором Робин воплотит роль королевы Изабель.
- Помимо всего прочего, Райт активно участвует в общественной жизни. Так, она является защитницей прав человека в Конго. Актриса совершила несколько поездок в Африку, чтобы собственными глазами увидеть трудности, с которыми сталкивается население, а также для того, чтобы повысить осведомленность других людей о проблемах, возникающих у жителей континента.
- Также актриса активно выступает за расширение прав и возможностей женщин по всему миру. Неравнодушна она и к экологическим проблемам. Одно время Робин сотрудничала с брендом The Kooples, в коллаборации с которым создала коллекцию, объединившую экологичность со стилем.
Evan Agostini / Invision / East News
- Как-то Райт сказала, что ее взгляды на жизнь были сформированы еще в детстве. Она признавалась: «В молодости вы частенько получаете подножки от других людей, так как наивны и уязвимы. Но вы точно должны знать ответы на такие вопросы как: «В правильном ли вы направлении двигаетесь?», «Какова ваша конечная цель?», «Что ты хочешь делать по жизни?».
- В начале 2023 года на экраны вышел фильм «Пик дьявола», в котором Робин Райт сыграла вместе со своим сыном Хоппером. Там они сыграли мать и сына. Он говорил, его друзья удивляются тому, что он не смотрел фильм «Принцесса-невеста», а «Форреста Гампа» посмотрел совсем недавно.
Многие помнят актрису Кэрри Отис, которая сыграла с Микки Рурком в «Дикой орхидее». Так вот она, также как и Робин Райт, вышла замуж за своего коллегу по фильму.
AdMe/Кино/15+ фактов о Робин Райт, которая после «Санты-Барбары» успела и двоих родить, и сделать потрясающую карьеру в Голливуде
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