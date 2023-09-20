15+ фактов о Робин Райт, которая после «Санты-Барбары» успела и двоих родить, и сделать потрясающую карьеру в Голливуде

Многие помнят персонажей Келли Кэпвелл из «Санта-Барбары» и Дженни из «Форрест Гампа», которых сыграла Робин Райт. Потом она ушла в тень, так как сделала выбор в пользу семьи. Сейчас Райт востребована не только как актриса, но и как режиссер. А совсем недавно она снялась в фильме вместе со своим сыном.