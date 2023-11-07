Как сложилась жизнь Татьяны Самойловой, которой рукоплескали Канны, а Пикассо написал ее портрет

В фильмографии Татьяны Самойловой не так уж много работ — 20, однако в ее копилке есть культовая роль Вероники в «Летят журавли» и Анны Карениной в одноименном фильме. Актрисе рукоплескали в Каннах, а Пикассо даже написал ее портрет и называл Татьяну богиней. Однако жизнь Самойловой сложилась совсем не просто.

Дебют на экране

Татьяна Самойлова родилась в интеллигентной семье. Ее мама была инженером, а папа — театральным актером. Вероятно, девочка могла бы стать балериной, ведь она долгое время ходила в балетную студию и мечтала танцевать как Павлова или Плисецкая. Мама будущей актрисы даже договорилась с Плисецкой, чтобы дочь посмотрели в Большом театре, однако Таня не впечатлила жюри. Позднее Самойлова признавалась: «Это было крушение надежд. Строгие педагоги придирчиво оглядели меня и нашли, что у меня „тяжелые бедра“, да и гибкость не та... Стало ясно, что профессиональной балериной мне не стать. Помню, когда мы вышли в коридор, мама зарыдала... А я не особенно переживала — словно чувствовала, что меня ждет еще лучшая судьба — стать актрисой...» В 1953 году Татьяна поступила в театральное училище. Перспективная девушка уже на третьем курсе снялась в своем первом фильме — «Мексиканец» по одноименному рассказу Джека Лондона.

Семейная жизнь с Василием Лановым

Во время учебы она познакомилась с Василием Лановым. Молодые люди моментально влюбились друг в друга и сыграли свадьбу. Никакого торжества не было: жених и невеста просто расписались, потом пошли в магазин и купили друг другу подарки. По воспоминаниям Самойловой, в первые годы совместной жизни они были очень счастливы. У них было много общего, они постоянно что-то обсуждали, читали запоем Пушкина и Шекспира. Почти все свои заработанные средства Лановой отдавал матери, с деньгами молодым помогал папа Татьяны. Живя в браке, Самойлова и Лановой виделись мало, встречались лишь поздно вечером, так как Василий очень много работал. Денег почти всегда не хватало. Татьяна готовила самую дешевую рыбу — треску, варила манную кашу и свекольники. Супруг предлагал своей возлюбленной отказаться от работы и полностью посвятить себя дому. Он ей говорил: «Давай я буду зарабатывать, а ты хозяйствуй». Однако девушку не устраивало такое положение вещей, она размышляла так: «С самого начала у меня была такая установка в жизни: „Кино — это главное!“ Возможно, у меня это от отца — я ведь с детства привыкла, что все в нашем доме подчиняется ритму его работы в кино и в театре».

Роль, которая стала культовой и признание публики

Вскоре студентке Самойловой предложили сыграть главную роль в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли». Она тут же согласилась. Эта работа стала второй в ее копилке. Кстати, образ Вероники придумал Алексей Баталов — партнер Татьяны по фильму. Актриса вспоминала: «Мы с ним репетировали на даче, когда он взял две обугленные спички и нарисовал ими стрелки мне на веках. Сказал: «Вот Вероника! Ты должна так ее сыграть, чтобы все девушки захотели стать похожими на нее и рисовали себе такие же стрелки!»

Съемки в «Летят журавли» дались Татьяне непросто. Там она узнала, что больна туберкулезом, однако утаила эту информацию от режиссера. О недуге актрисы знал только ее партнер Алексей Баталов. Во время съемок одной из сцен, Самойлова упала в обморок, врачи констатировали диагноз. Доктора ставили ей многочисленные уколы, лишь бы она дотянула до конца съемок. Мало кто знает, но этот фильм мог лечь на полку, так как он не понравился чиновникам. Однако его удалось вывезти на фестиваль в Канны. Там Самойлова получила приз Каннского кинофестиваля «Самая скромная и очаровательная актриса». Актриса вспоминала, как проходил показ фильма на фестивале: «Уже почти полфильма прошло, а в зале полная тишина... Мы вжались в кресла, в голове стучало: „Неужели они не поняли? Почему молчат?“ А потом я решилась оглянуться — а все плачут, и женщины, и мужчины. Молчали, потому что давились слезами. В конце уже все плакали, не стесняясь, потом устроили овацию».

В Париже она познакомилась с Пикассо, который все время говорил о том, что актриса настоящая богиня и даже написал ее портрет. Самойлова говорила, что не знает, где сейчас находится эта картина, ведь художник оставил ее себе. На самом фестивале актер Жерар Филип подарил ей часы и предложил сниматься вместе в «Анне Карениной». Татьяна Самойлова вспоминала: «Представляете, как у меня закружилась голова? Я подумала: «Вот оно, начинается!» Вернувшись на родину, она поняла, что в Голливуд ее не отпустят. Ведь чиновники отправили за границу письмо с уведомлением, что актриса не сможет сняться в «Анне Карениной», так как она еще учится. Самой Самойловой объяснили это так: в Голливуде слишком свободные нравы, а ей всего лишь 24.

Развод с Василием Лановым

Спустя год Самойлова приняла участие в съемках фильма «Неотправленное письмо», которые дались ну очень тяжело. Там Татьяна получила ожог рук и многократно простужалась. Актрисе было очень обидно, что многие сцены были вырезаны, а картину по достоинству так и не оценили. После съемок она угодила в туберкулезный санаторий, где ее сопровождали постоянные боли. А потом узнала, что беременна двойней. Татьяна сделала выбор в пользу кино, отложив родительство. Узнав о поступке жены, Лановой был в ярости, ведь он мечтал о детях.

Со временем супруги начали отдаляться друг от друга. И в какой-то момент Самойлова предложила расстаться. Актриса вспоминала: «На тот момент я была уверена, что поступаю правильно. А ведь Вася был единственным мужчиной, которого я по-настоящему любила. Мы очень подходили друг к другу. И долго еще потом, когда мы где-то встречались, я замечала, что он ко мне по-прежнему неравнодушен. Хоть Вася и старался не подавать виду...» Позднее Самойлова говорила, что вспоминая время проведенное с Лановым, она всегда плакала.

Второй брак и затишье в карьере

В 1958 году Самойлова вышла замуж за писателя Валерия Осипова. Он боготворил жену, и в дни разлуки засыпал ее телеграммами с нежными признаниями в любви. Однако этот брак просуществовал 10 лет. Актриса мечтала о детях и как-то сказала супругу: «Валера, если я не рожу, то я не женщина!», он ответил: «А я уже давно не мужчина». В последнее годы они и вовсе жили каждый своей жизнью, ведь с 1964 по 1967 годы у Самойловой был роман с писателем Соломоном Шульманом. Однако позднее Татьяна призналась, что Валерий Осипов был ее самой большой любовью. После «Летят журавли» про актрису будто бы забыли, ведь ей совсем не предлагали значимых ролей. Она даже сама звонила на киностудии и спрашивала не найдется ли дня нее работы и получала предложения «одно ничтожнее другого». В этот период она сыграла в «Альба Регия» (1961), «Леон Гаррос ищет друга» (1961), «Они шли на Восток» (1964).

Вторая культовая роль

Наконец, Татьяне Самойловой поступило стоящее предложение — сыграть Анну Каренину в одноименном фильме Александра Зархи. Актриса призналась, что если бы она не появилась в этом фильме, то никогда бы не почувствовала себя актрисой. Перед съемками режиссер поставил перед актрисой задачу — похудеть на 10 килограммов, чтобы ее лицо приобрело аристократическую худобу. Актрисе рассказывали, что режиссеру было непросто отстоять кандидатуру Татьяны, но он смог сделать это. Вронского в фильме сыграл бывший муж актрисы Василий Лановой. Он вспоминал, что им было довольно легко играть эту пару, так как у них был «определенный пережитый опыт». На момент съемок фильма было выпущено уже 19 экранизаций романа Толстого, поэтому Самойловой и Лановому было важно привнести что-то новое. Они целыми днями на протяжении двух лет репетировали, обсуждали, читали и к моменту съемок знали все о своих персонажах. Актриса призналась, что будто бы прожила жизнь своей героини.

Однако международного успеха этот фильм не получил. В год его выхода в Каннах были студенческие волнения, поэтому кинофестиваль решили отменить. Актриса вспоминала: «И я снова осталась невостребованной, к тому же, пока я снималась, в театре работы тоже стало меньше».

Третий брак и долгожданное счастье материнства

В 1968 году Татьяна Самойлова оформила отношения с режиссером Эдуардом Мошковичем. Он был моложе своей избранницы, и смотрел на нее с восхищением, ведь на тот момент Татьяна была признанной актрисой. В 1969 году на свет появился сын Дмитрий. Татьяна Евгеньевна вспоминала: «Вся моя жизнь делится на два периода: до рождения сына и после. Когда я стала матерью, все во мне будто перевернулось. <...> И поняла: актрисы, которые отказываются от того, чтобы иметь детей, многое теряют. И теперь, ради того, чтобы почаще быть с сыном, я готова была отказаться от любых съемок». Однако у нее не было возможности сделать паузу в карьере, так как муж особо не стремился зарабатывать. Внезапно она узнала о новой беременности, однако рожать еще одного ребенка ей на тот момент казалось настоящим безумием. Она снова сделала выбор в пользу работы и впоследствии очень жалела об этом. Когда Мите было 2 года, брак родителей потерпел крах. Во многом это произошло из-за потребительского отношения Эдуарда к Татьяне, ведь он хотел, чтобы актриса занималась домом и одновременно с этим обеспечивала семью.

Исчезновение с экранов и возрождение

Меж тем, после «Анны Карениной» Самойловой перестали предлагать стоящие роли. Во второй половине 1970-х годов актриса практически исчезла с экранов. В 1975 году вышел фильм «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и лишь спустя 16 лет она появилась в картине «Анна Карамазофф», а в 1999 сыграла в фильме «Мама». В новом тысячелетии Самойлова засветилась в 5 фильмах, 4 из которых вышли в 2010-х годах. После выхода сериала «Московская сага», в котором ей досталась эпизодическая роль, она говорила так: «Чувствую себя, как будто после долгой спячки, просыпаюсь, оживаю».

За 7 лет до кончины у актрисы оторвался тромб в ноге, что значительно ухудшило качество ее жизни. В последние дни актриса часто выходила из дома и пропадала, но ее всегда находили друзья и коллеги. 4 мая 2014 года ей исполнилось 80 лет. Однако в этот день ей стало плохо и свой день рождения она провела в больнице. Там и скончалась.

Несмотря на все трудности, которые выпали ей в жизни, Татьяна Евгеньевна говорила: «Я по-прежнему считаю, что мне в жизни повезло. Многим ли женщинам выпадает такое счастье — сниматься в кино, да еще в таком — бессмертном! Работать с гениями, дружить с гениями, любить гениев. Не важно, что это все прошло — важно, что было. Я прожила свою жизнь так, как сама считала нужным. И не жалею ни о чем. Ну почти...»