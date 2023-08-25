Как сложились судьбы 11 актрис, которые когда-то пленили миллионы зрителей

Роскошные актрисы прошлых лет, на которых хотели равняться наши мамы и бабушки, выглядели абсолютно счастливыми женщинами. Однако в их личной жизни не всегда все было безоблачно. Сегодня мы расскажем о том, что уготовила судьба этим роковым красавицам.

Александра Яковлева

В 25 лет, 33 года и 61 год.

После триумфального появления в фильмах «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» актриса исчезла с экранов. Новых ролей не предлагали, а киноиндустрия тех лет была в упадке. И тогда Александра стала пробовать себя в других профессиях. Успела поработать в сфере туризма, авиации и даже стала директором железнодорожной компании. Замужем звезда была три раза, все браки распались. Однако актриса не унывала и даже говорила: «Муж нужен для антуража, для создания имиджа». В первом браке у нее родилось двое детей — дочь и сын. Последние годы жизни актриса тяжело болела, но продолжала давать интервью и не падала духом.

Надежда Румянцева

В 25 лет, 32 года и 74 года.

Наивная Тося из «Девчат» и неунывающая Людмила из «Королевы бензоколонки» — такой зрители запомнили очаровательную Надежду Румянцеву. Параллельно со съемками в кино звезда занималась озвучиванием. Она подарила голос героям многих фильмов, мультфильмов и даже латиноамериканских сериалов («Рабыня Изаура», «Тропиканка»). Первый брак актрисы распался еще в студенческие годы, а со своим вторым мужем Вилли Хштояном они были вместе с 1967 года. Детей у пары не было, о чем они оба потом жалели. «Я просил Надю подождать. И вот мы ждали, ждали, а время-то и ушло», — признавался ее супруг. Ради мужа Надежда отказалась от карьеры, практически став домохозяйкой. «Мой главный долг — быть рядом с мужем. Я хорошо усвоила, кто у нас глава семьи», — говорила она.

Лариса Гузеева

В 18 лет, 25 лет и 64 года.

Слава к 25-летней актрисе пришла еще в 1984 году благодаря роли Ларисы Огудаловой в картине «Жестокий романс». Так же она сыграла эпизодические роли в картинах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Место встречи изменить нельзя» и киножурнале «Ералаш». Первые два брака звезды оказались неудачными и распались. «Мои дети считаются поздними. Сына я родила в 32, а дочку — в 40. И знаете, взрослая женщина может дать своим детям гораздо больше, чем молоденькая мама», — поделилась актриса. Со своим нынешним мужем она познакомилась в юности, но поженились они, лишь когда актрисе исполнилось 40 лет.

Элина Быстрицкая

В 27 лет, 32 года и 88 лет.

Красавица-актриса, звезда любимых фильмов наших бабушек и дедушек («Неоконченная повесть», «Добровольцы») за свою долгую жизнь так и не обрела личного счастья. Все романы заканчивались горьким расставанием, а первый брак оказался неудачным. Своего второго мужа Элина полюбила с первого взгляда. Да и он сделал ей предложение через 4 дня после знакомства. Детей актриса иметь не могла. А из-за измен мужа и разногласий она подала на развод. Прожила звезда до 91 года, отдавая всю себя творчеству.

Инна Макарова

В 22 года, 38 лет и 87 лет.

Звезда легендарных фильмов «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и «Женщины» продолжала сниматься до глубокой старости и прожила 93 года. Брак со знаменитым режиссером Сергеем Бондарчуком, от которого она родила дочь Наталью, распался после того, как муж закрутил роман с актрисой Ириной Скобцевой. Снова официально замуж Инна так и не вышла, хотя прожила 40 лет с врачом Михаилом Перельманом.

Анна Самохина



В 26 лет, 40 лет и 46 лет.

Уже первая роль Анны в кино — Мерседес в «Узнике замка Иф» — принесла ей славу. Ее стали приглашать в другие проекты. Всего через год она сыграла цыганку в картине «Дон Сезар де Базан». У знойной красавицы всегда была масса поклонников и кавалеров. Дважды она вступала в официальный брак. От первого мужа родила дочь Александру, также ставшую актрисой. Позже у Анны был роман с популярным телеведущим Дмитрием Нагиевым. Пара даже записала совместный музыкальный альбом. Последней любовью ее жизни был мужчина далекий от кинобизнеса, который трудился врачом. По словам дочери, с ним Анна наконец-то обрела счастье в любви.

Татьяна Самойлова

В 26 лет, 33 года и 77 лет.

Татьяна родилась в семье известного актера Евгения Самойлова. Девушка не прогадала, решив продолжить актерскую династию. Ее игру в фильме «Летят журавли» высоко оценили на кинофестивале в Каннах, женщину начали приглашать сниматься за границей. А в личной жизни в это время произошла трагедия, которую Евгения вспоминала всю жизнь. Когда она была замужем за актером Василием Лановым, ей пришлось прервать беременность. Вскоре брак распался. Со вторым мужем крепкого союза не вышло. А в третье браке родился долгожданный сын. Однако супруг хотел, чтобы Татьяна не только вела домашнее хозяйство, но и зарабатывала на жизнь. «Я обомлела от такого хамства!» — вспоминала она. Последние годы жизни звезда провела в одиночестве, но изредка она все же появлялась на экранах.

Наталья Кустинская

В 25 лет, 35 лет и 43 года.

Звезда фильмов «Три плюс два» и «Иван Васильевич меняет профессию» влюбляла в себя мужчин с первого взгляда. Но в личной жизни эта роскошная блондинка была глубоко несчастна. Шесть браков закончились разводами. Порой изменяла мужьям сама Наталья. Однажды она призналась, что во время второго замужества закрутила роман с певцом Муслимом Магомаевым. Последние годы жизни Наталья провела в одиночестве, страдая от тяжелых болезней, пережив сына и внука.

Татьяна Друбич

В 14 лет, 27 лет и 49 лет.

Первые роли в кино Татьяна получила еще в детстве. Но настоящая слава пришла к девушке в 1980-е благодаря фильмам «Асса» и «Десять негритят». Еще во время съемок в кино она поступила в медицинский институт. Позже Татьяна стала работать эндокринологом. Актриса вышла замуж за режиссера Сергея Соловьева, с которым изначально их связывала долгая дружба. В браке родилась дочка, но через 7 лет супруги полюбовно расстались. «Татьяна обладает той красотой, которая, по Достоевскому, может спасти мир. И она спасает мир. Таня — врач. Настоящий врач. Она спасла мою жизнь», — говорил бывший супруг о Татьяне.

Татьяна Доронина

В 40 лет, 52 года и 86 лет.

Простая деревенская женщина Нюра из картины «Три тополя на Плющихе», нежная стюардесса из фильма «Еще раз про любовь» — интеллигентная актриса легко перевоплощалась на экране, а также на сцене ведущих театров страны. С 1987 года Татьяна стала художественным руководителем МХАТа имени М. Горького, а с 2018 года занимает должность его президента. С первым супругом, известным актером Олег Басилашвили, они познакомились еще во время учебы. У пары могли родиться близнецы, но они так и не появились на свет. В это же время она узнала об измене мужа и приняла решение развестись. Актриса выходила замуж еще четыре раза, но семейного счастья так и не испытала.

Ирина Алферова



В 27 лет, 49 лет и 70 лет.

Ирина никогда не считала себя красивой. Более того, звезда картин «Д’Артаньян и три мушкетера» и «С любимыми не расставайтесь» признавалась, что внешность лишь мешала ее карьере. В отношениях с Бойко Гюровым Ирина родила дочь Ксению. Первый раз звезда официально вышла замуж за Александра Абдулова. Глядя на одну из самых красивых актерских пар XX века, мало кто сомневался, что это идеальный союз. Но актриса просто не выносила ссор из избы и терпела измены. Настоящее семейное счастье актриса обрела после 40 лет, когда вышла замуж за актера Сергея Мартынова. А в 46 лет актриса вновь стала мамой — она взяла на воспитание сына ушедшей из жизни сестры. Сейчас Ирина продолжает играть в театре и появляется на телевидении.