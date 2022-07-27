Как сложились судьбы звезд теленовеллы «Рабыня Изаура», благодаря которой наши родители и мы «подсели» на сериалы

Бразильскую теленовеллу «Рабыня Изаура» 1976 года транслировали в более чем 80 странах мира. Многие из нас с удовольствием пересматривали ее, когда какой-то из телеканалов начинал повторный показ. А некоторые даже читали роман писателя Бернарду Гимарайнша, который лег в основу любимого сериала. Но особое место в сердцах поклонников занимают исполнители главных ролей.

Мы в ADME вспомнили персонажей сериала, вместе с которыми мы рыдали и смеялись на протяжении 100 серий, и узнали о судьбе актрис и актеров, их сыгравших.

Роберто Пирильо — Тобиас

Роберто было 29 лет, когда он стал звездой благодаря роли первого возлюбленного Изауры. Телезрителям настолько понравился этот герой, что, когда его не стало, они продолжали надеяться, что Тобиас жив и еще вернется к своей ненаглядной. К слову, в романе, по которому был написан сценарий сериала, такого персонажа не было. Помимо участия в теленовеллах и фильмах, Роберто играл в театре. Роль в комедии «Начни с пощечин и вранья» принесла ему такой успех, что он играл ее на протяжении 14 лет. Начиная с середины 70-х актер снимался в сериалах компании Globo с известными бразильскими звездами, такими как Режина Дуарте и Вера Фишер. Кстати, дочь Роберто Рената тоже стала актрисой.

Норма Блум — Мальвина

Норма Блум сыграла жену главного сериального злодея Леонсио. Пока муж портил жизнь Изауре, сама Мальвина была добра и ласкова к бедной девушке. Актриса начинала свою карьеру на телевидении в 50-х годах в качестве помощницы сценариста. Позже девушка работала телеведущей на нескольких бразильских каналах. В 70-х она стала играть в сериалах. В 1992 году из-за проблем со здоровьем актриса решила уйти на пенсию, но в 2000-х снова вернулась на телевидение. Также Норма пишет книги.

Леа Гарсия — Роза

Многим запомнилась яркая девушка Роза, рабыня бывшего владельца плантации, которая ненавидела Изауру. Актриса Леа Гарсия впервые в своей карьере сыграла роль злодейки, и ей далось это непросто. Зрители считали, что в реальной жизни актриса такая же коварная, как и ее героиня, и были настроены по отношению к ней недоброжелательно. В юности Леа хотела стать писательницей, но все изменилось после встречи с драматургом Абдиасом Насименто, от которого она позже родила 2 детей. Он убедил ее стать актрисой. В 1957 году девушка была номинирована на премию за лучшую женскую роль в фильме «Черный Орфей» на кинофестивале в Каннах. Сегодня, несмотря на весьма почтенный возраст (женщине 89 лет), Леа активно снимается в кино и сериалах, а также ведет личные соцсети.

Эдвин Луизи — Алвару

Эдвин Луизи попал в теленовеллу не сразу, а только после того, как по сюжету не стало Тобиаса — первого возлюбленного Изауры. Его персонаж стал ухаживать за красавицей, а узнав, что она беглянка, помог ей спастись и сделал приложение руки и сердца. Актер изучал историю искусств и французский язык во Франции, окончил Школу драматического искусства в Сан-Паулу. Игру в телесериалах он совмещал с работой в театре. У мужчины есть приемный сын Клаудио Андраде, который тоже стал актером, и маленькая внучка. Эдвина и исполнительницу роли Изауры Луселию Сантус связывает дружба, которая длится уже более 40 лет.

Майриан Райос — Анинья

В 17 лет Майриан одержала победу в конкурсе талантов, затем начала карьеру фотомодели, а с 1976 года стала сниматься в теленовеллах. В сериале «Рабыня Изаура» Майриан сыграла Анинью — вторую жену Леонсио. В 2001 году актриса сыграла еще в одном культовом бразильском телесериале — «Клон». Кстати, у Майриан была поистине сказочная история первой любви. В 1973 году она попала на концерт любимого певца Роберто Карлоса. Девушке показалось, что Роберто весь вечер не сводил с нее глаз. Спустя 4 года они случайно оказались на соседних местах в самолете и разговорились. Из-за плохой погоды самолет сел в другом городе, и певец предложил девушке подвезти ее на машине. У них начался роман, который продлился 10 лет. Пара рассталась, когда Майриан узнала, что Роберто сделал операцию, чтобы не иметь детей, и почувствовала себя обманутой. Позже у актрисы было несколько романов и 2 брака, в которых родились 2 сыновей.

Мариу Кардозу — Энрике

Мариу родился в Португалии. По образованию он психолог, однако по профессии работал недолго. Парень переехал в Бразилию и стал работать фотомоделью, а затем и актером. Мировую славу ему принесла роль Энрике Фонтуры, доброго брата Мальвины. Также он занимается озвучиванием и режиссурой дубляжа. Его голосом говорит один из персонажей мультсериала «Симпсоны». У актера 2 детей: дочь учится на стоматолога, а сын изучает информатику.

Рубенс ди Фалку — Леонсио

Сын богачей Леонсио на протяжении всего сериала строил козни Изауре, ведь девушка не раз отказывала ему во внимании. Эту роль считают главной в карьере бразильского актера Рубенса ди Фалку. Кстати, в новой экранизации романа «Рабыня Изаура» Рубенсу досталась роль отца Леонсио. Эта работа стала одной из его последних.

Актер никогда не был женат, но у него был недолгий роман с звездой бразильских теленовелл Сузаной Виейрой. По признанию актрисы, чувства возникли на съемочной площадке сериала «Наследница» и закончились из-за того, что им пришлось жить в разных городах.

Хенриетта Морино — мадам Мадлен Безансон

Небольшую, но запоминающуюся роль в сериале сыграла Хенриетта Морино. По сюжету ее героиня, известная французская актриса, предлагает Изауре уехать вместе с ней из Бразилии. Сама Хенриетта тоже родилась во Франции — в 1908 году. В 1926-м девушка поступила в Парижскую консерваторию, а после знакомства со своим будущим мужем переехала в Бразилию. «Рабыня Изаура» стала вторым телесериалом, в котором снялась актриса. Хенриетта прожила 82 года, 60 из которых посвятила работе в кино и театре.

Исаак Бардавид — Франсиску

В сериале Исаак сыграл жестокого надзирателя Франсиску. Эта роль принесла ему мировую известность. Помимо участия в теленовеллах и комедийных шоу, он также занимался озвучиванием. Его низкий голос был одним из самых узнаваемых в Бразилии. Кстати, Исаак дружил с Хью Джекманом, которого дублировал на португальский язык в серии фильмов про Людей Икс. Мужчины познакомились во время бразильского телевизионного шоу, а когда Исаака не стало, Хью почтил память о нем, написав трогательный пост на своей странице в соцсети.

Луселия Сантус — рабыня Изаура

Слева — 1976 год, справа — 2022 год.

Исполнительница главной роли в сериале Луселия Сантус родилась в многодетной семье. Услышав в 9 лет по радио приглашение пойти на прослушивание, девочка загорелась желанием стать актрисой. После нескольких небольших ролей в 1976 году она получила главную роль в теленовелле «Рабыня Изаура». После этого Луселия стала звездой мирового масштаба, предложения следовали одно за другим. В общей сложности актриса сыграла в более чем 30 фильмах и сериалах.

Любопытно, что спустя 46 лет после выхода на экраны теленовеллы «Рабыня Изаура» Луселия и Эдвин Луизи вновь сыграли супругов в португальском сериале «По лезвию ножа». Для актрисы этот сериал стал первым проектом за последние 10 лет. Сейчас Луселия не работает, последний фильм с ее участием вышел в 2020 году. Она ведет страницы в соцсетях и привлекает внимание общественности к проблемам вырубки леса. У нее есть сын Педро от брака с композитором и дирижером Джоном Нешлингом. А в 2017 году она стала бабушкой.