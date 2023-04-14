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Как со временем изменились 16 актрис, которые начали сниматься чуть ли не с пеленок

Кино
917-8

Многие актеры начинают сниматься еще в школьном и даже дошкольном возрасте. И для кого-то именно эти первые детские роли становятся прорывными, а кто-то, наоборот, начинает блистать на экране, уже будучи взрослым. В любом случае на протяжении своей карьеры артисты успевают измениться не только профессионально, но и внешне, и следить за этим процессом порой не менее увлекательно, чем за их игрой.

Элизабет Мосс

Сирша Ронан

Бэйли Мэдисон

Эбигейл Бреслин

Линдси Лохан

Кирстен Данст

Зендея

© Shake It Up / Disney Channel and co-producers, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Invision / Associated Press / East News

Хлоя Грейс Морец

Эмма Робертс

Селена Гомес

Скарлетт Йоханссон

Николь Кидман

Дженнифер Коннелли

Шеннен Доэрти

Милли Бобби Браун

Алисса Милано

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917-8
AdMe/Кино/Как со временем изменились 16 актрис, которые начали сниматься чуть ли не с пеленок
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