Как со временем изменились 16 актрис, которые начали сниматься чуть ли не с пеленок

Многие актеры начинают сниматься еще в школьном и даже дошкольном возрасте. И для кого-то именно эти первые детские роли становятся прорывными, а кто-то, наоборот, начинает блистать на экране, уже будучи взрослым. В любом случае на протяжении своей карьеры артисты успевают измениться не только профессионально, но и внешне, и следить за этим процессом порой не менее увлекательно, чем за их игрой.