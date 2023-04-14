Как со временем изменились 16 актрис, которые начали сниматься чуть ли не с пеленок
Многие актеры начинают сниматься еще в школьном и даже дошкольном возрасте. И для кого-то именно эти первые детские роли становятся прорывными, а кто-то, наоборот, начинает блистать на экране, уже будучи взрослым. В любом случае на протяжении своей карьеры артисты успевают измениться не только профессионально, но и внешне, и следить за этим процессом порой не менее увлекательно, чем за их игрой.
Элизабет Мосс
Сирша Ронан
Бэйли Мэдисон
© WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo, Matt Baron / BEImages / EAST NEWS, © Pretty Little Liars: Original Sin / Warner Bros. Television and co-producers
Эбигейл Бреслин
Линдси Лохан
Кирстен Данст
Зендея
© Shake It Up / Disney Channel and co-producers, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Invision / Associated Press / East News
Хлоя Грейс Морец
Эмма Робертс
Селена Гомес
Скарлетт Йоханссон
Николь Кидман
Дженнифер Коннелли
Шеннен Доэрти
© Little House on the Prairie / NBC and co-producers, © Charmed / Paramount Network Television and co-producers, MICHAEL TRAN / AFP / East News
Милли Бобби Браун
© Once Upon a Time in Wonderland / ABC Signature and co-producers, © Stranger Things / Netflix and co-producers, ANGELA WEISS / AFP / East News
Алисса Милано
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