Как в 1950-х мрачная сказка про Золушку превратилась в мультфильм, который отразил главные тенденции эпохи

«Золушка» Уолта Диснея вышла на экраны почти 73 года назад. Тогда она произвела фурор. Сейчас многие критикуют мультик, считая его сюжет устаревшим. Но мы не перестаем любить его за доброту и веру в чудо. Правда, такой милой «Золушка» была не всегда. Рассказываем, как невеселая древняя история стала волшебным мультфильмом. А в конце раскрываем альтернативный смысл сказки, который ускользнул от нас при просмотре мультика.

Первая Золушка была гречанкой

Старейшая из ныне известных версий сказки принадлежит перу греческого историка Страбона. Она была написана более 2 000 лет назад. В этой версии героиню звали Родопис. Она была родом из Греции, но жила в Египте. У Родопис не было хрустальных туфелек. Она вообще не теряла обувь и даже не была знакома с будущим мужем. Одну из ее сандалий украл орел, когда она стирала вещи, и принес во дворец фараона. Пораженный изящностью сандалии, монарх потребовал отыскать ее хозяйку. А найдя Родопис, женился на ней.

Современная сказка берет истоки в Италии. И там героиня выходит замуж против воли

Знакомый нам сюжет со злой мачехой и жестокими сводными сестрами появился в XVII веке. Сказку напечатали в сборнике итальянского писателя Джамбаттисты Базиле. Правда, отличия есть и в этой версии. Зезолла (так звали главную героиню) изначально была дочерью принца. Он женился на служанке дочки. Новоиспеченная супруга стала издеваться над Зезоллой, сделав ее кухаркой. Позже героиня познакомилась со своим «спасителем» — королем. Но эта история совсем не о взаимной любви, а скорее о браке по принуждению. Зезолла 3 раза сбегала из дворца, 3 раза король возвращал ее и наконец насильно взял девушку в жены.

Самую мрачную версию написали братья Гримм

Наряду со сказкой Шарля Перро один из самых популярных пересказов истории — версия братьев Гримм. Правда, она куда драматичнее всех остальных вариаций. Так, Золушке приходилось спать прямо в пепле возле камина. А сестры в этом варианте сказки оказались очень уж злыми. Например, они подсыпали разные зерна в золу от камина, чтобы Золушке пришлось часами их собирать. Правда, в конце сказки авторы не щадят девушек. Так, пытаясь влезть в миниатюрную туфельку Золушки, сестры повредили ступни. А потом еще в наказание за злобность и вранье ослепли.

У братьев Гримм принц обманом обольстил Золушку

Еще в этой сказке героиня не собиралась выходить замуж за принца. Золушка даже не теряла туфельку. Ее коварно заполучил принц. Он использовал смолу и специально вымазал ею лестницу во дворце, чтобы туфля увязла в ней. Так будущий жених обрел ключ к поискам девушки.

Шарль Перро значительно смягчил сказку. И именно на его версии основан мультик

В версии Перро все грустные подробности сюжета опущены. Более того, именно в этой сказке появились тыква, превращающаяся в карету, а еще хрустальные туфельки. В прочих вариациях обувь Золушки не была сделана из такого хрупкого материала. А где-то девушка вообще теряла кольцо или браслет. Образ Феи-крестной тоже добавил в сказку лишь Шарль Перро. Во всех остальных существующих в мире версиях эта героиня отсутствует. Вместо нее Золушке приходят на подмогу разные животные. Например, в Китае это рыба, а в некоторых греческих и азиатских версиях — корова. Во всех этих вариациях животные воплощают дух матери Золушки. Сценаристы мультфильма Уолта Диснея опирались как раз на пересказ Перро. После выхода мультика критики писали, что он «не только украсил старую сказку, но и преподнес ее аккуратно, без зловещих негодяев, которые вызывают у малышей кошмары».

Мультфильм мог стать последней работой Диснея

К моменту, когда Дисней решил экранизировать историю о Золушке, он выпустил несколько не очень удачных фильмов подряд и был на грани банкротства. Говорили, что если бы «Золушка» не стала популярной, то компанию пришлось бы закрыть. Поэтому Дисней остро нуждался в стопроцентном хите. Чтобы вновь оказаться на плаву, мультипликатор сделал ставку на беспроигрышный вариант — сказку Шарля Перро. Во-первых, этот сюжет был очень популярен у детей. Во-вторых, Дисней хотел показать настоящую сказку с красивыми нарядами, чудесами и волшебством, чтобы она могла воодушевить всех зрителей. Схема Диснея сработала: мультик «Золушка» занял 5-е место по кассовым сборам.

Золушка в мультике могла выглядеть как подросток и быть той еще бунтаркой

WALT DISNEY PRODUCTIONS / Album / East News , WALT DISNEY PRODUCTIONS / Album / East News

Первоначальный образ Золушки сильно отличался от того, к которому мы привыкли. Художники видели ее совсем юной девушкой, с косичками и курносой. При этом она была деятельным персонажем. Будущая принцесса бунтовала ради своего счастья. Например, в одном из эпизодов, когда домочадцы отдают Золушке очередной приказ, она отказывается и бросается вещами в мачеху и сестер. Но в итоге героиню решили сделать более пассивной и мягкой. А внешне она стала похожа на «даму с лебединой шеей».

Мультяшных персонажей сыграли настоящие актеры

Чтобы сэкономить на производстве, 90 % мультика снимали в технике live-action. Сначала выбрали моделей, подходящих на роли, затем сделали их фотографии, которые и взяли за основу экранных образов. Мультяшные герои повторяют даже мимику и движения своих прототипов. Для Золушки позировала актриса Хелен Стэнли. Принца рисовали с актера Джеффри Стоуна и танцора Уорда Эллиса. Все остальные человеческие персонажи также были срисованы с людей. Прообразом Люцифера стал настоящий кот коллеги Уолта Диснея. И даже для кареты позировала живая модель, раскрашенная в черно-белые полоски.

Героиня Уолта Диснея стала менее самостоятельной, чем ее литературные предшественницы

Дисней неспроста решил ставить мультик по сказке Шарля Перро. Ведь именно у этого автора Золушка мало что делает сама и все время ждет помощи или какого-то чуда. Этим она отличается от девушек в других версиях сказки, в том числе от истории братьев Гримм. Тут героиня сама ковала свое счастье и сталкивалась с большими трудностями, чем Золушка у Перро. Например, она долгие годы выращивала волшебное дерево, с помощью которого смогла создать себе долгожданный наряд на бал. Уолту Диснею такая тяжелая история была не нужна. Он хотел, чтобы вокруг его героини было больше волшебства и романтики. Поэтому «Золушка» Перро в то время оказалась более актуальной.

Мультик отразил главные тенденции моды рубежа 40–50-х годов XX века

Историки искусств говорят, что по мультфильму «Золушка» можно изучать моду середины прошлого столетия. Тогда на волне популярности была одежда Кристиана Диора. Его платья с широкими юбками и узкими талиями возродили моду XIX века. Платья Золушки были вдохновлены как раз коллекциями Диора. В частности, наряд, в котором героиня отправляется на бал, повторяет дизайнерскую модель Corolla с юбкой в форме цветочного бутона.

Наряд Золушки в мультике и его прототип.

А вот розовое платье с большим бантом, которое порвали сестры Золушки, было вдохновлено эксцентричным нарядом дизайнера Эльзы Скиапарелли. Но самое главное, что Дисней отразил важную концепцию моды того времени: одежда способна преобразить человека и изменить его жизнь.

Мультфильм повлиял на индустрию косметики и парфюмерии

Мультфильм стал настолько популярным, что отсылки к нему регулярно появлялись даже в сфере красоты. Например, «Золушка» мотивировала компанию Revlon на выпуск помады оранжевого оттенка под названием «Тыква Золушки». А бренд Coty сделал флакон для своего нового парфюма в виде хрустальной туфельки.

Бонус: на самом деле это сказка о борьбе за богатство

В XVII–XVIII веках, когда как раз появлялись современные версии «Золушки», женщины часто не переносили роды. Поэтому мужчины женились повторно. Соперничество мачех с пасынками и падчерицами было нередким явлением. Боролись не только за любовь и внимание кормильца семьи, но и за его наследство. В связи с этим в искусстве возник образ злой мачехи. В сказке «Золушка» он тоже используется. Некоторые даже предполагают, что смысл истории не в любви, а в стремлении обогатиться. Мачеха пыталась завладеть большим домом, а Золушка поскорее сбежала к богатому принцу. Но в мультике на этом не делается акцент.