Как в реальной жизни выглядят вторые половинки 10 пар актеров, которые показали нам на экране настоящую страсть
Сериалы 1990-х и начала 2000-х вызывают сейчас легкий ностальгический трепет и навевают воспоминания о любовных переживаниях. Экранные пары тех лет стали уже культовыми. Но теперь нам стало интересно, кого же актеры выбрали себе в спутники в реальной жизни.
Наталия Орейро и Факундо Арана — «Дикий ангел»
Поклонникам сериальной пары казалось, что невозможно удержать такие страстные отношения только в рамках экрана. Однако закулисного романа, по заверениям самих актеров, никогда не было. С момента их знакомства между ними царила теплая дружба.
В 2001 году у Орейро завязались отношения с аргентинским музыкантом Рикардо Мольо, и вскоре они тайно поженились. В 2012 году актриса родила сына. И в том же году Факундо Арана женился на известной модели и телеведущей Марии Сусини. На данный момент у пары трое детей.
Алисса Милано и Джулиан МакМэхон — «Зачарованные»
В реальной жизни актеры оставались друзьями и не пересекали эту черту. Однако, как оказалось, Алисса Милано была по уши влюблена в своего экранного возлюбленного. Ей нравилось сниматься в совместных сценах, особенно если они были с поцелуями.
Но все это было в рамках актерской деятельности. На самом деле Милано с 2009 года состоит в браке с агентом по поиску талантов Дэвидом Баглиари, у них есть сын и дочь. А МакМэхон в 2014 году женился в третий раз, его избранницей стала модель Келли Паниагуа.
Хью Лори и Лиза Эдельштейн — «Доктор Хаус»
В данном случае говорить о возможном служебном романе даже не приходится. Хью Лори давно и счастливо женат на театральном администраторе Джо Грин, они обручились еще в 1989 году. У них трое детей. А Лиза Эдельштейн в 2014 году вышла замуж за художника Роберта Рассела. Она стала мачехой для его двух сыновей от предыдущего брака.
Сара Мишель Геллар и Дэвид Борианаз — «Баффи — истребительница вампиров»
Параллельно съемкам «Баффи» развивался роман пары, которой не было в сериале. Геллар начала встречаться с Фредди Принцем-младшим в 2000 году, а уже в 2002-ом они поженились. Церемонию проводил режиссер, с которым актриса работала над «Баффи». У пары двое детей — дочь и сын.
Ее партнер по сериалу Дэвид Борианаз женился в 2001 году на модели Джейми Бергман. У них есть сын и дочь.
Дональд Фэйсон и Джуди Рейес — «Клиника»
В 2012 году после шести лет знакомства Фэйсон женился на своей второй жене, Каси Кобб. Свадьба состоялась в доме бывшего коллеги Фэйсона по сериалу и его лучшего друга Зака Браффа, который также был шафером. Подружкой невесты была певица Джессика Симпсон, у которой Кобб ранее работала личным ассистентом. У пары двое детей — сын и дочь.
Рейес тоже связала себя узами брака. Она вышла замуж за сценариста, продюсера, кинорежиссера и актера Джорджа Валенсиа. У них есть дочь Лейла Рей, родившаяся в 2009 году.
Джейсон Пристли и Дженни Гарт — «Беверли-Хиллз, 90210»
В 2019 году вышел сериал «БХ90210» с тем же актерским составом, что был прежде. И пара Келли и Брендона из Беверли Хиллз смогла воссоединиться вновь. В одном из интервью Дженни Гарт поделилась, что играть совместные сцены было волнительно, а от поцелуев с бывшим партнером по съемкам ей становилось жарко. Но эту химию мы можем видеть только на экране.
С 2015 года Гарт замужем за актером Дэвидом Абрамсом. Они подавали на развод в 2018 году, но спустя почти год решили все же остаться вместе и прекратили бракоразводный процесс.
Супруга Джейсона Пристли Наоми Лоуд работает визажистом. Они поженились в 2005 году. У пары есть дочь и сын.
Эванджелин Лилли и Мэттью Фокс — «Остаться в живых»
Ни о каком служебном романе главной пары не было и речи, ведь Фокс уже давно счастлив в браке. В 1992 году он женился на итальянской модели Маргарите Рончи. Они познакомились, когда актер был студентом Колумбийского университета. У пары двое детей.
А вот у Эванджелин Лилли был роман на съемочной площадке. Но ее избранником стал Доминик Монаган. Они были вместе три года. В 2010-ом актриса начала встречаться с режиссером Норманом Кали. Спустя год у них родился первенец, а позже на свет появился еще один сын.
Джейн Сеймур и Джо Ландо — «Доктор Куин: Женщина-врач»
Актерский дуэт оказался настолько успешным, что они снимались вместе еще в двух проектах: «Вполне осмотрительный» 2011 года и «Рождественская искра» 2022-го. Несмотря на поразительную химию на экране, в жизни Сеймур и Ландо остаются друзьями.
Джо Ландо состоит в браке с Кирстен Барлоу с 1997 года. У них четверо детей. А Джейн Сеймур не так давно встретила нового мужчину после нескольких браков. Им оказался известный музыкант Джон Замбетти.
Фелисити Хаффман и Даг Сэвант — «Отчаянные домохозяйки»
Даг Сэвант нашел свою любовь на съемочной площадке, но совсем другого проекта. Вот уже 25 лет он состоит в браке со своей коллегой по другому сериалу Лорой Лейтон. У них двое детей. Лора также помогала воспитывать еще двоих детей от предыдущей женитьбы Дага.
Годом раньше, чем Сэвант, в 1997 году Хаффман вышла замуж за актера Уильяма Мэйси. Вот только перед этой знаменательной датой пара уже встречалась 15 лет. Они воспитывают двух дочерей, Софию и Джорджию.
Мелисса Джоан Харт и Нейт Ричерт — «Сабрина — маленькая ведьма»
Джоан Харт поделилась в интервью, что романтических отношений за пределами экрана с Ричертом у нее не было. Однако она также призналась, что успела немного влюбиться в него в начале съемок. Но на тот момент у него уже была девушка, Линдсей Слоун, которая снималась неподалеку от их павильона. А потом эта юная актриса появилась и в их шоу, и они с Мелиссой стали лучшими подругами.
Джоан Харт в 2003 году вышла замуж за музыканта Марка Уилкерсона, с которым она познакомилась на конных скачках в 2002-ом. У пары трое сыновей.
А Нейт Ричерт за это время успел расстаться со Слоун. В 2019 году он женился на Малори Фелт, которая также работает в актерской среде.
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