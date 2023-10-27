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Мы решили узнать, как выглядели актеры сериала «Клон» до того, как на них обрушилась громкая слава

Кино
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Сериал «Клон» сумел завоевать сердца миллионов. Прошло много лет с премьеры первой серии, но эта история до сих пор на слуху у многих. Мы же решили разузнать, как наши любимые актеры, такие как Джованни Антонелли и Вера Фишер, выглядели в своих ранних ролях.

Вера Фишер в сериале «Клон» и фильме «Супер-женщина»

Мурилу Бенисиу в сериалах «Клон» и «Раненый зверь»

Стенио Гарсия в сериалах «Клон» и
«Дорожный охранник»

Джованна Антонелли в сериалах «Клон» и
«Тропиканка»

Дебора Фалабелла в сериалах «Клон» и «Детвора»

Летисия Сабателла в сериале «Клон» и фильме
«Человечество хочет мира»

Жандира Мартини в сериалах «Клон» и «Сассарикандо»

Далтон Виг в сериалах «Клон» и «Черная жемчужина»

Даниела Эскобар в сериалах «Клон» и «Тропиканка»

Лусиано Шафир в сериалах «Клон» и «Жестокий ангел»

Нивея Стелманн в сериалах «Клон» и «Шоколад с перцем»

Марселу Новаэс в сериалах «Клон» и «Все идет»

Элиане Жиардини в сериалах «Клон» и «Змеиное гнездо»

Режиналду Фария в сериале «Клон» и фильме «Город под угрозой»

Для преданных фанатов «Клона» и других бразильских сериалов в этой статье мы рассказали о новых проектах актеров из наших любимых и легендарных кастов.

Фото на превью O Clone / Rede Globo de Televisão, A Super Fêmea / Cinedistri, O Clone / Rede Globo de Televisão, Tropicaliente / Rede Globo de Televisão
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AdMe/Кино/Мы решили узнать, как выглядели актеры сериала «Клон» до того, как на них обрушилась громкая слава
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