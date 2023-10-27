Мы решили узнать, как выглядели актеры сериала «Клон» до того, как на них обрушилась громкая слава

Сериал «Клон» сумел завоевать сердца миллионов. Прошло много лет с премьеры первой серии, но эта история до сих пор на слуху у многих. Мы же решили разузнать, как наши любимые актеры, такие как Джованни Антонелли и Вера Фишер, выглядели в своих ранних ролях.

Вера Фишер в сериале «Клон» и фильме «Супер-женщина»

Мурилу Бенисиу в сериалах «Клон» и «Раненый зверь»

Стенио Гарсия в сериалах «Клон» и

«Дорожный охранник»

Джованна Антонелли в сериалах «Клон» и

«Тропиканка»

Дебора Фалабелла в сериалах «Клон» и «Детвора»

Летисия Сабателла в сериале «Клон» и фильме

«Человечество хочет мира»

Жандира Мартини в сериалах «Клон» и «Сассарикандо»

Далтон Виг в сериалах «Клон» и «Черная жемчужина»

Даниела Эскобар в сериалах «Клон» и «Тропиканка»

Лусиано Шафир в сериалах «Клон» и «Жестокий ангел»

Нивея Стелманн в сериалах «Клон» и «Шоколад с перцем»

Марселу Новаэс в сериалах «Клон» и «Все идет»

Элиане Жиардини в сериалах «Клон» и «Змеиное гнездо»

Режиналду Фария в сериале «Клон» и фильме «Город под угрозой»