Мы решили узнать, как выглядели актеры сериала «Клон» до того, как на них обрушилась громкая слава
Сериал «Клон» сумел завоевать сердца миллионов. Прошло много лет с премьеры первой серии, но эта история до сих пор на слуху у многих. Мы же решили разузнать, как наши любимые актеры, такие как Джованни Антонелли и Вера Фишер, выглядели в своих ранних ролях.
Вера Фишер в сериале «Клон» и фильме «Супер-женщина»
Мурилу Бенисиу в сериалах «Клон» и «Раненый зверь»
Стенио Гарсия в сериалах «Клон» и
«Дорожный охранник»
Джованна Антонелли в сериалах «Клон» и
«Тропиканка»
Дебора Фалабелла в сериалах «Клон» и «Детвора»
Летисия Сабателла в сериале «Клон» и фильме
«Человечество хочет мира»
Жандира Мартини в сериалах «Клон» и «Сассарикандо»
Далтон Виг в сериалах «Клон» и «Черная жемчужина»
Даниела Эскобар в сериалах «Клон» и «Тропиканка»
Лусиано Шафир в сериалах «Клон» и «Жестокий ангел»
Нивея Стелманн в сериалах «Клон» и «Шоколад с перцем»
Марселу Новаэс в сериалах «Клон» и «Все идет»
Элиане Жиардини в сериалах «Клон» и «Змеиное гнездо»
Режиналду Фария в сериале «Клон» и фильме «Город под угрозой»
Для преданных фанатов «Клона» и других бразильских сериалов в этой статье мы рассказали о новых проектах актеров из наших любимых и легендарных кастов.
AdMe/Кино/Мы решили узнать, как выглядели актеры сериала «Клон» до того, как на них обрушилась громкая слава
Поделиться этой статьёй