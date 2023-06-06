Как выглядели бы 14 культовых героинь, если бы наряды им шили современные дизайнеры
Мода прошедших лет заметно отличается от современной, и это понятно даже по фильмам. Нынешние киногероини одеты совсем не так, как в нулевые, девяностые и в более ранние годы. Но что если нарядить всем известных красавиц из кино в современные платья? Для этого мы «попросили» нейросеть создать для них костюмы на основе оригинальных, но так, будто шили их нынешние дизайнеры. Получилось любопытно.
«Сабрина»
«Искупление»
«Красотка»
«Зуд седьмого года»
«Унесенные ветром»
«Титаник»
«Секс в большом городе»
«Парижанка»
«Амели»
«Блондинка в законе»
«Клеопатра»
«Семейка Аддамс»
«Бойцовский клуб»
«Матрица»
Согласитесь, нейросеть дает уникальную возможность смоделировать то, чего в жизни не было и, возможно, не будет. Вот, например, мы узнали, как выглядела бы культовая «Игра престолов», если бы сняли ее прямо сейчас, с современным кастом.
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