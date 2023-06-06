Как выглядели бы 14 культовых героинь, если бы наряды им шили современные дизайнеры

Мода прошедших лет заметно отличается от современной, и это понятно даже по фильмам. Нынешние киногероини одеты совсем не так, как в нулевые, девяностые и в более ранние годы. Но что если нарядить всем известных красавиц из кино в современные платья? Для этого мы «попросили» нейросеть создать для них костюмы на основе оригинальных, но так, будто шили их нынешние дизайнеры. Получилось любопытно.