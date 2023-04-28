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Как выглядели бы любимые мультики нашего детства, если бы их переснял Disney

Кино
949322

Персонажей мультфильмов нашего детства никто не заменит, но порой хочется пофантазировать и посмотреть на них под другим углом. Вот и сегодня мы решили представить, как выглядели бы любимые сердцу герои, если бы ими занялась компания Disney.

1. Почтальон Печкин — «Трое из Простоквашино»

2. Волк — «Ну, погоди!»

3. Трубадур — «Бременские музыканты»

4. Карлсон — «Малыш и Карлсон»

5. Дюймовочка — «Дюймовочка»

6. Вовка — «Вовка в Тридевятом царстве»

7. Баба-яга — «Баба-яга против!»

8. Кеша — «Возвращение блудного попугая»

9. Водяной — «Летучий корабль»

9. Незнайка — «Незнайка на Луне»

10. Принцесса — «Бременские музыканты»

11. Бонифаций — «Каникулы Бонифация»

12. Крошка Енот — «Крошка Енот»

13. Вася Куролесов — «Приключения Васи Куролесова»

14. Алиса Селезнева — «Тайна третьей планеты»

15. Чебурашка — «Чебурашка»

16. Забава — «Летучий корабль»

Возможности искусственного интеллекта безграничны. Он может отрисовать популярные мультфильмы в виде картин современных художников либо даже превратить их в людей.

Фото на превью Бременские музыканты / Союзмультфильм, Малыш и Карлсон / Союзмультфильм
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949322
AdMe/Кино/Как выглядели бы любимые мультики нашего детства, если бы их переснял Disney
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