Как выглядели бы любимые мультики нашего детства, если бы их переснял Disney
Персонажей мультфильмов нашего детства никто не заменит, но порой хочется пофантазировать и посмотреть на них под другим углом. Вот и сегодня мы решили представить, как выглядели бы любимые сердцу герои, если бы ими занялась компания Disney.
1. Почтальон Печкин — «Трое из Простоквашино»
2. Волк — «Ну, погоди!»
3. Трубадур — «Бременские музыканты»
4. Карлсон — «Малыш и Карлсон»
5. Дюймовочка — «Дюймовочка»
6. Вовка — «Вовка в Тридевятом царстве»
7. Баба-яга — «Баба-яга против!»
8. Кеша — «Возвращение блудного попугая»
9. Водяной — «Летучий корабль»
9. Незнайка — «Незнайка на Луне»
10. Принцесса — «Бременские музыканты»
11. Бонифаций — «Каникулы Бонифация»
12. Крошка Енот — «Крошка Енот»
13. Вася Куролесов — «Приключения Васи Куролесова»
14. Алиса Селезнева — «Тайна третьей планеты»
15. Чебурашка — «Чебурашка»
16. Забава — «Летучий корабль»
Возможности искусственного интеллекта безграничны. Он может отрисовать популярные мультфильмы в виде картин современных художников либо даже превратить их в людей.
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