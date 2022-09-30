Как выглядят актеры и актрисы культового сериала «Доктор Хаус» спустя более чем 15 лет после его премьеры

16 ноября 2004 года свет увидела 1-я серия главной медицинской драмы нулевых «Доктор Хаус». Телешоу о блестящем диагносте со сложным характером на протяжении 8 лет рассказывало зрителям, как он и группа других талантливых врачей под его руководством пытаются вылечить волчанку и массу других серьезных болезней. В итоге актеры, исполнившие в сериале главные роли, стали нам почти что родными людьми. Оттого и интереснее, как они изменились годы спустя.