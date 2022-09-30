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Как выглядят актеры и актрисы культового сериала «Доктор Хаус» спустя более чем 15 лет после его премьеры

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16 ноября 2004 года свет увидела 1-я серия главной медицинской драмы нулевых «Доктор Хаус». Телешоу о блестящем диагносте со сложным характером на протяжении 8 лет рассказывало зрителям, как он и группа других талантливых врачей под его руководством пытаются вылечить волчанку и массу других серьезных болезней. В итоге актеры, исполнившие в сериале главные роли, стали нам почти что родными людьми. Оттого и интереснее, как они изменились годы спустя.

Хью Лори

FOX BROADCASTING COMPANY / LAVINE, MICHAEL / Album / East News, IMAGO/RW/Imago Stock and People/East News

Сила Уорд

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News

Лиза Эдельштейн

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, Invision/Invision/East News

Джесси Спенсер

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, © DFree / Shutterstock.com

Шарлин И

East News, Everett Collection/East News

Омар Эппс

FOX BROADCASTING COMPANY / GARFIELD, SCOTT / Album / East News, Starz! Movie Channel / Courtesy Everett Collection / East News

Кэл Пенн

East News, Paramount / Courtesy Everett Collection / East News

Эди Гатеги

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, Invision/Invision/East News

Оливия Уайлд

20thCentFox / Courtesy Everett / East News, Evan Agostini/Invision/East News

Джонатан Садовский

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Эмбер Тэмблин

East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Чи Макбрайд

Питер Джейкобсон

Одетт Эннабл

20th Century Fox Licensing / Merchandising / Everett Collection / East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

Энн Дудек

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, Starz! Movie Channel / Courtesy Everett Collection / East News

Дженнифер Моррисон

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, John Nacion/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Дэвид Морс

East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Роберт Шон Леонард

FOX BROADCASTING COMPANY / DRINKWATER, PAUL / Album / East News, © The Good Doctor / ABC Studios and co-producers

Кому из актеров, на ваш взгляд, годы пошли только на пользу?

Фото на превью FOX BROADCASTING COMPANY / LAVINE, MICHAEL / Album / East News, IMAGO/RW/Imago Stock and People/East News, 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, John Nacion/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
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AdMe/Кино/Как выглядят актеры и актрисы культового сериала «Доктор Хаус» спустя более чем 15 лет после его премьеры
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