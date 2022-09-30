Как выглядят актеры и актрисы культового сериала «Доктор Хаус» спустя более чем 15 лет после его премьеры
16 ноября 2004 года свет увидела 1-я серия главной медицинской драмы нулевых «Доктор Хаус». Телешоу о блестящем диагносте со сложным характером на протяжении 8 лет рассказывало зрителям, как он и группа других талантливых врачей под его руководством пытаются вылечить волчанку и массу других серьезных болезней. В итоге актеры, исполнившие в сериале главные роли, стали нам почти что родными людьми. Оттого и интереснее, как они изменились годы спустя.
Хью Лори
Сила Уорд
Лиза Эдельштейн
Джесси Спенсер
Шарлин И
Омар Эппс
Кэл Пенн
Эди Гатеги
Оливия Уайлд
Джонатан Садовский
Эмбер Тэмблин
Чи Макбрайд
Питер Джейкобсон
Одетт Эннабл
Энн Дудек
Дженнифер Моррисон
Дэвид Морс
Роберт Шон Леонард
FOX BROADCASTING COMPANY / DRINKWATER, PAUL / Album / East News, © The Good Doctor / ABC Studios and co-producers
Кому из актеров, на ваш взгляд, годы пошли только на пользу?
Фото на превью FOX BROADCASTING COMPANY / LAVINE, MICHAEL / Album / East News, IMAGO/RW/Imago Stock and People/East News, 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, John Nacion/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
AdMe/Кино/Как выглядят актеры и актрисы культового сериала «Доктор Хаус» спустя более чем 15 лет после его премьеры
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