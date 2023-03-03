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Мы решили узнать, как выглядят в своих последних ролях актеры сериалов нашей юности. И не можем решить, кто из них круче

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Все мы помним свои первые просмотренные сериалы, ведь каждую серию с нетерпением ожидали у экранов телевизоров. И любимых героев, так как вместе с ними проживали самые яркие эмоции — от радости до горького разочарования. В этой статье мы решили собрать любимчиков из сериалов нашей юности и сравнить, какими они были в культовых ролях на пике славы и как изменились в новых проектах. В конце статьи фанатов сериала «Элен и ребята» ожидает любопытный бонус.

Эй Мартинес в "Cанта-Барбаре"‎ и в фильме "Скорая"‎‎

Робин Райт в «Cанта-Барбаре» и в фильме «Девица»

Лейн Дэвис в сериалах «Cанта-Барбара» и «Сверхъестественное»

Николас Костер в «Cанта-Барбаре» и в фильме «Мертв для меня»

Джордж Клуни в сериале «Скорая помощь» и в фильме «Билет в рай»

Джулианна Маргулис в сериалах «Скорая помощь» и «Утреннее шоу»

Алекс Кингстон в сериалах «Скорая помощь» и «Доджер»

Ноа Уайли в сериале «Скорая помощь» и в фильме «Грабь награбленное: Возвращение»

Энтони Эдвардс в сериалах «Скорая помощь» и «Не сработало»

Луселия Сантус в сериалах «Рабыня Изаура» и «На Корда Бамба»

Вероника Кастро в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Когда я молод»

Эдит Гонсалес в сериале «Богатые тоже плачут» и в фильме «Честное чувство в темнице забвения»

Глория Пирес в сериале «Секрет тропиканки» и в фильме «Снято!»

Виктория Руффо в сериалах «Просто Мария» и «Корона слез»

Элен Ролле в сериалах «Элен и ребята» и «Тайны любви»

Патрик Пьюдеба в сериалах «Элен и ребята» и «Тайны любви»

Себастьен Рош в сериалах «Элен и ребята» и «Тайны любви»

Бонус: Элен Ролле и Патрик Пьюдеба из сериала «Элен и ребята» спустя столько лет не только дружат вне экрана, но и снова играют пару в «Тайнах любви»

Фото на превью Santa Barbara / Dobson Productions and co-producers, Ambulance / Universal Pictures and co-producers
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AdMe/Кино/Мы решили узнать, как выглядят в своих последних ролях актеры сериалов нашей юности. И не можем решить, кто из них круче
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