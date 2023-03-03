Мы решили узнать, как выглядят в своих последних ролях актеры сериалов нашей юности. И не можем решить, кто из них круче

Все мы помним свои первые просмотренные сериалы, ведь каждую серию с нетерпением ожидали у экранов телевизоров. И любимых героев, так как вместе с ними проживали самые яркие эмоции — от радости до горького разочарования. В этой статье мы решили собрать любимчиков из сериалов нашей юности и сравнить, какими они были в культовых ролях на пике славы и как изменились в новых проектах. В конце статьи фанатов сериала «Элен и ребята» ожидает любопытный бонус.