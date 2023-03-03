Мы решили узнать, как выглядят в своих последних ролях актеры сериалов нашей юности. И не можем решить, кто из них круче
Все мы помним свои первые просмотренные сериалы, ведь каждую серию с нетерпением ожидали у экранов телевизоров. И любимых героев, так как вместе с ними проживали самые яркие эмоции — от радости до горького разочарования. В этой статье мы решили собрать любимчиков из сериалов нашей юности и сравнить, какими они были в культовых ролях на пике славы и как изменились в новых проектах. В конце статьи фанатов сериала «Элен и ребята» ожидает любопытный бонус.
Эй Мартинес в "Cанта-Барбаре" и в фильме "Скорая"
Робин Райт в «Cанта-Барбаре» и в фильме «Девица»
Лейн Дэвис в сериалах «Cанта-Барбара» и «Сверхъестественное»
Николас Костер в «Cанта-Барбаре» и в фильме «Мертв для меня»
Джордж Клуни в сериале «Скорая помощь» и в фильме «Билет в рай»
Джулианна Маргулис в сериалах «Скорая помощь» и «Утреннее шоу»
Алекс Кингстон в сериалах «Скорая помощь» и «Доджер»
Ноа Уайли в сериале «Скорая помощь» и в фильме «Грабь награбленное: Возвращение»
Энтони Эдвардс в сериалах «Скорая помощь» и «Не сработало»
Луселия Сантус в сериалах «Рабыня Изаура» и «На Корда Бамба»
Вероника Кастро в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Когда я молод»
Эдит Гонсалес в сериале «Богатые тоже плачут» и в фильме «Честное чувство в темнице забвения»
Глория Пирес в сериале «Секрет тропиканки» и в фильме «Снято!»
Виктория Руффо в сериалах «Просто Мария» и «Корона слез»
Элен Ролле в сериалах «Элен и ребята» и «Тайны любви»
Патрик Пьюдеба в сериалах «Элен и ребята» и «Тайны любви»
Себастьен Рош в сериалах «Элен и ребята» и «Тайны любви»
Бонус: Элен Ролле и Патрик Пьюдеба из сериала «Элен и ребята» спустя столько лет не только дружат вне экрана, но и снова играют пару в «Тайнах любви»
AdMe/Кино/Мы решили узнать, как выглядят в своих последних ролях актеры сериалов нашей юности. И не можем решить, кто из них круче
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