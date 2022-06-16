Как выглядят возлюбленные 10 сериальных пар, за отношения которых мы переживали не один сезон

«Отчаянные домохозяйки», «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму» — все эти сериалы мы смотрели и пересматривали не только благодаря захватывающему сюжету, но и, конечно, из-за ярких любовных линий в них. Но в действительности у актеров из культовых экранных парочек совсем другие спутники жизни.

Мы в ADME решили вспомнить, как выглядели любимые люди героев в сериалах, и выяснить, кто же является ими в реальной жизни.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт, «Секс в большом городе»

Многим из нас романтичный дизайнер мебели нравился куда больше, чем мистер Биг. За отношениями Эйдана и Кэрри мы наблюдали затаив дыхание и до последнего надеялись, что именно он станет мужчиной ее мечты. Но, увы, не срослось.

Актер, сыгравший Эйдана, в реальности женат на актрисе и модели Бо Дерек, с которой начал встречаться еще в 2002 году. Официально пара узаконила отношения лишь недавно, в 2020 году.

Сама же Сара Джессика Паркер уже много лет замужем за актером Мэттью Бродериком, с которым воспитывает сына и двух дочерей.

Ким Кэттролл и Джейсон Льюис, «Секс в большом городе»

На протяжении нескольких сезонов Саманта отчаянно сопротивлялась серьезным отношениям и меняла мужчин как перчатки. Но все-таки одному из них удалось ее покорить — Смиту Джерроду. Саманте понадобилось много времени, чтобы понять, что Смит — не просто мимолетное увлечение. И хотя пара прошла через множество испытаний, в конце концов в кинопродолжении сериала они расстались.

Ким Кэттролл недавно отпраздновала важный этап в отношениях с бойфрендом Расселом Томасом — они вместе 6 лет. Пара встретилась в 2016 году. Ким призналась: «Я люблю его. Он стоил того, чтобы ждать».

Джейсон Льюис, исполнивший роль Смита, 14 февраля 2020 года объявил о помолвке с продюсером Лиз Годвин.

Лили Коллинз и Лукас Браво, «Эмили в Париже»

По сюжету сериала «Эмили в Париже», героиня Лили Коллинз взаимно влюбляется в своего соседа Габриэля. И конечно, паре придется пройти через множество испытаний, ведь молодой человек несвободен и, более того, Эмили подружилась с его девушкой.

В жизни же актриса замужем за режиссером Чарли Макдауэллом, за которого вышла в сентябре 2021 года.

Что касается красавчика Лукаса Браво, тут все не так однозначно. Официально он ни с кем не встречается, но ходят слухи, что у него завязались романтические отношения с актрисой по имени Альба Баптиста.

Лейтон Мистер и Эд Вествик

Отношения Блэр и Чака в сериале были весьма бурными. Они прошли через предательство, измены, расставания, прежде чем поняли, что не могут жить друг без друга.

Лейтон Мистер, исполнившая роль Блэр, в 2013 году обручилась с актером Адамом Броди, с которым познакомилась во время съемок фильма «Любовный переплет». Через год они поженились и сейчас воспитывают сына и дочь.

Эд Вествик же встречается со звездой Болливуда Эми Джексон, которую впервые встретил на Международном кинофестивале в Саудовской Аравии.

Кортни Кокс и Джош Хопкинс, «Город хищниц»

Джулс и Грейсон поначалу были просто соседями. Оба, каждый по своему, переживали развод. С первых серий было заметно, что их тянет друг к другу, но заводить отношения они не собирались. Ровно до тех пор, пока не стало очевидно, что никто другой им уже не нужен.

Сейчас Кортни встречается с участником группы Snow Patrol Джонни Макдэйдом. Пара объявила о своей помолвке в 2014 году, затем отменила ее. В одном из шоу актриса рассказала о своих отношениях с музыкантом: «Мы были помолвлены, хотели пожениться, затем разорвали помолвку. Он переехал в Англию. Потом мы возобновили отношения, и сейчас они даже лучше, чем раньше».

Что касается Джоша Хопкинса, он не был женат и девушки у него сейчас нет. Во время съемок сериала ходили слухи, что он встречается с Кортни Кокс. Даже отец Хопкинса хотел видеть Кортни женой своего сына. Позже актриса рассказала, что на самом деле между ними никогда ничего не было.

Саттон Фостер и Нико Торторелла, «Юная»

Героиня сериала на протяжении нескольких сезонов металась между юным Джошем и своим ровесником Чарльзом. Это разделило зрителей на 2 лагеря, но все-таки нам кажется, что с Джошем у Лайзы действительно могло бы что-то получиться. Он воспринимал ее такой, какая она есть, простил ложь, действительно хотел построить с ней будущее, хотел от нее детей. Чарльз же и сам неоднократно врал ей и в конце концов понял, что не может доверять девушке.

Саттен, сыгравшая Лайзу, в 2013 году подтвердила, что обручилась со сценаристом Тедом Гриффином. Через год они поженились, затем удочерили девочку.

Нико Торторелла связал себя узами брака с Бетани Мейерс. Прежде чем узаконить отношения, они встречались 11 лет.

Кейли Куоко и Джонни Галэки, «Теория большого взрыва»

У скромняги Леонарда ушло много времени на то, чтобы завоевать сердце своей очаровательной соседки Пенни. Сначала они просто дружили, затем начали встречаться, расстались и снова сошлись, а впоследствии и поженились.

В 2022 году Куоко начала встречаться с актером Томом Пелфри. За плечами Кейли 2 брака. Недавно она призналась, что больше не хочет выходить замуж: «Я хотела бы иметь длительные отношения или партнерство. Но я больше никогда не выйду замуж. Точно нет. Вы можете поместить мои слова на обложку. Но я верю в любовь, потому что у меня были невероятные отношения».

В августе 2018 года Галэки начал встречаться с Алайной Мейер. Через год они стали родителями. Но в ноябре 2020 года стало известно, что Галэки и Мейер расстались, и сейчас он одинок.

Коби Смолдерс и Джош Рэднор, «Как я встретил вашу маму»

С самой первой серии было понятно, что Тед и Робин были бы классной парой, и многие еще долго надеялись, что именно она и будет той самой мамой, о знакомстве с которой рассказывал своим детям главный герой. Но сюжет развивался, и стало ясно, что это точно не она. Но все-таки сценаристы порадовали зрителей внезапным воссоединением пары в конце сериала.

Со своим будущим мужем Тараном Киллэмом Коби познакомилась на вечеринке их общего друга. Спустя 4 года они обручились, через пару лет поженились, затем стали родителями двух дочерей. Внимательные зрители вспомнят, что Таран принимал участие в нескольких эпизодах сериала.

Коби не единственная, кто строит отношения с коллегой. По слухам, Джош, исполнивший роль Теда Мосби, сейчас встречается с Эбигейл Спенсер. Девушка снялась в качестве приглашенной звезды в паре эпизодов «Как я встретил вашу маму», причем играла именно девушку героя.

Лиза Эдельштейн и Хью Лори, «Доктор Хаус»

Эксцентричный доктор Грегори Хаус и глава больницы Лиза Кадди были эффектной парой. И хотя он часто причинял боль своей возлюбленной, многие до последнего надеялись, что у них все будет хорошо. Но, увы, экранная пара, которая несколько сезонов шла к соединению, довольно быстро распалась.

Что касается самих актеров, то оба они находятся в длительных отношениях. Лиза Эдельштейн замужем за художником Робертом Расселом, у которого есть двое сыновей от предыдущего брака.

Хью же много лет женат на администраторе театра Джо Грин, у них трое детей. Актер не любит распространяться о своей личной жизни и старается держаться подальше от посторонних глаз. К слову, на светские мероприятия он неизменно приходит один.

Ева Лонгория и Рикардо Чавира, «Отчаянные домохозяйки»

Габи и Карлос не были образцовой парой. Они прошли через многое: измены, расставание, бедность, но в конце концов смогли простить и заново полюбить друг друга. Когда их отношения наладились, Габи даже изменила свое решение не заводить детей и подарила мужу двух дочерей.

И хотя актеры были красивой парой, свою жизнь они связали с другими людьми. В 2015 году Лонгория сообщила о своей помолвке с бизнесменом Хосе Бастоном, через год стала его женой. Они встретились на свидании вслепую, устроенном их общим другом; в то время Бастон не знал, кто такая Ева, и даже сперва отклонил приглашение из-за своего плотного графика.

Рикардо Чавира в настоящее время женат на Мерси Дитзель, с которой начал встречаться в 1989 году.