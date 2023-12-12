С кем в реальной жизни связали свою судьбу актеры и актрисы, сыгравшие ботаников в фильмах и сериалах

Если бы не ботаники и книгочеи, технологии и наука не двигались бы вперед. Но в кинематографе они до сих пор довольно часто показываются с курьезной стороны, а поиски второй половинки для них превращаются в настоящий квест с кучей испытаний. А вот в жизни киноактерам, снявшимся в роли гениев и начитанных людей, повезло куда больше, и их партнеры по жизни поддерживают их на протяжении долгих лет.

Маим Бялик — Эми Фарра Фаулер, «Теория большого взрыва»

В сериале нейробиолога Эми объединяет с Шелдоном любовь к науке. В жизни Маим Бялик объединяет с ее парнем Джонатаном Коэном общий интерес к психологии и бизнес. Вместе они ведут подкаст о психическом здоровье.

Сирша Ронан — Джо Марч, «Маленькие женщины» (2019)

Сирша Ронан, сыгравшая начитанную Джо, с 2018 года встречается с шотландским актером Джеком Лауденом, который стал известен благодаря роли Николая Ростова в мини-сериале «Война и мир».

Саймон Хелберг — Говард Воловиц, «Теория большого взрыва»

© The Big Bang Theory / Chuck Lorre Productions and co-producers , Invision/ Invision/ East News Invision/ Invision/ East News

Саймон стал примерным семьянином не только в сериале, но и в жизни: в 2007 году он женился на актрисе Джоселин Таун, и у пары есть двое детей.

Кристофер Минц-Пласс — Фогель, «Superперцы»

В реальной жизни актер доказал, что никакой он не ботан, а смелый и решительный мужчина. Когда в апреле 2023 года он был с девушкой Бритт Боуман на баскетбольном матче, на них навели камеру и показали на большом экране. Зрители ждали, что они поцелуются. А актер вместо этого достал кольцо и сделал предложение. И поцеловал уже не девушку, а невесту.

Рейчел Вайс — Эвелин Карнахан, «Мумия»

Рейчел Вайс, которая сыграла библиотекаря Иви, свою жизнь связала с таким же любителем приключений, как Рик О’Коннелл — «Бондом» Дэниелом Крейгом. Пара поженилась в 2011 году на закрытой церемонии, где присутствовало всего 4 человека.

Мэттью Льюис — Невилл Долгопупс, серия фильмов о Гарри Поттере

Мэттью Левис давно вырос из неловкого образа Невилла Долгопупса и превратился в настоящего красавца. Но съемки в фильмах о Гарри Поттере до сих пор работают на него: именно на праздновании, посвященному Гарри, он в 2016 году встретил свою жену, блогера Анджелу Джонс. Теперь у пары, как заявляет Мэттью, есть двое «детишек» — симпатичных песиков.

Сет Роган — Кен Миллер, «Хулиганы и ботаны»

© Freaks and Geeks / DreamWorks Television and co-producers , ANGELA WEISS / AFP / East News ANGELA WEISS / AFP / East News

Сет Роган с 2011 года женат на актрисе Лорен Миллер, с которой познакомился во время работы над одним из телесериалов. Актриса сыграла одну из ролей в фильме «Superперцы» по сценарию Рогана и еще нескольких его фильмах.

Джон Хедер — Наполеон Динамит в одноименном фильме

© Napoleon Dynamite / Searchlight Pictures and co-producers , Chris Pizzello / Invision / AP / East News Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Джон Хедер, убедительно сыгравший неуклюжего и неуверенного подростка Наполеона, в жизни женат на привлекательной женщине уже больше 20 лет. С женой Кирстен Бэйлс у них 4 детей.

Эдди Редмэйн — Стивен Хокинг, «Вселенная Стивена Хокинга»



© The Theory of Everything / Working Title Films and co-producers , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Глядя на красавицу-жену Эдди, можно подумать, что она тоже актриса. Однако Ханна Багшо работала в сфере связей с общественностью и продавала антиквариат. Любопытно, что, по рассказам Эдди Редмэйна, его жена настолько привыкла повсюду приходить позже запланированного, что опоздала даже на их собственную свадьбу. И дома она спуску мужу не дает, так что тому приходится и посуду помыть, и другими домашними делами заниматься.

Майкл Сера — Эван, «Superперцы»

Майкл Сера свято бережет свою личную жизнь от глаз посторонних, но это не уберегло его секреты в тайне. И в марте 2022 году Эми Шумер проболталась, что у Майкла и его жены Надин полгода назад родился ребенок. И актеру ничего не оставалось, как признать, что это правда.

Гейтен Матараццо — Дастин Хендерсон, «Очень странные дела»

© Stranger Things / Netflix and co-producers , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

Актеру, сыгравшему юного радиолюбителя Дастина Хендерсона, сейчас 21 год. С 2018 года он встречается с начинающей актрисой Элизабет Ю.

Мэтт Деймон — Уилл Хантинг, «Умница Уилл Хантинг»

© Good Will Hunting / Miramax and co-producers , AFP / EAST NEWS AFP / EAST NEWS

Мэтт Дейман познакомился со своей женой Лусианой Босан на съемках фильма «Застрял в тебе» (2003). Через 2 года они поженились и с тех пор ввели строгое правило: не расставаться дольше, чем на 2 недели, даже если у Мэтта съемки.

Кунал Найяр — Радж Кутраппали, «Теория большого взрыва»

© The Big Bang Theory / Chuck Lorre Productions and co-producers , Dee Cercone / Everett Collection / East News Dee Cercone / Everett Collection / East News

Женой актера стала женщина, которую и не мечтал захомутать стеснительный и молчаливый с дамами Радж, — модель и победительница конкурса «Мисс Индия» 2006 года Неха Капур.

Джастин Тимберлейк — Скотт Делакорт, «Очень плохая училка»

© Bad Teacher / Sony Pictures Television and co-producers , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Джастин Тимберлейк, сыгравший скромного учителя математики в фильме «Очень плохая училка», больше 10 лет женат на актрисе Джессике Бил. У пары двое детей.

Роберт Дауни-младший — Тони Старк, «Железный человек»

Роберт Дауни-младший, который сыграл гениального изобретателя Тони Старка, познакомился со своей женой, продюсером Сьюзан, на съемках «Готики». Он пытался за ней ухаживать, но она дважды отвергала знаки его внимания, полагая, что роман с актером не может длиться дольше, чем продолжаются съемки. Однако в итоге у них все-таки завязался роман, и в ночь перед 30-летием Сьюзан Роберт сделал ей предложение. А в августе 2023 года актер поделился фото со свадьбы и их фото со Сьюзан с 18-летней годовщины. И добавил, что 18 лет спустя их любовь продолжает цвести.

Кристофер Ллойд — доктор Эмметт Браун, трилогия «Назад в будущее»

© Back to the Future Part III / Universal Pictures and co-producers , MICHAEL TRAN / AFP / East News MICHAEL TRAN / AFP / East News

Сыгравший гениального Дока Кристофер Ллойд в отличие от своего персонажа отнюдь не однолюб: в 2016 году он женился в 5-й раз на риэлторе Лизе Лойаконо, которая помогала ему с продажей дома. Судя по лучезарным улыбкам, с которыми они появились на красной дорожке в 2022 году, пара до сих пор счастлива вместе.