Как за 15 лет «Сумеркам» удалось из проходного фильма для девчонок вырасти в культовую картину

Первый фильм в серии «Сумерки» вышел в прокат в 2008 году. Только вообразите себе: уже 15 лет исполнилось культовой фразочке «И давно тебе 17?». Но если поначалу многие смотрели в сторону вампирской саги с пренебрежением, то сейчас фильмы разбирают на мемы и пересматривают с теплой ностальгией. Как удалось «Сумеркам» завоевать любовь зрителей столько лет спустя — разбираемся в этой статье.

Сюжет казался зрителям легкомысленным

Вышедшие «Сумерки» сразу окрестили «подростковой историей». Неудивительно: в кинотеатрах восторженно вздыхали в основном девочки-школьницы, а люди постарше презрительно говорили, что безумной любви фанатов эта франшиза не заслуживает. Критиковали не только фильм, но и книгу-первоисточник, и даже Стивен Кинг сказал, что Стефани Майер не умеет писать. Да и у обычных читателей, чьи комментарии мы нашли, тоже сложилось не самое лучшее мнение о книге. Я прочитала все книги, чтобы сформировать свое мнение, и они просто ужасны. Обычно я читаю быстро, но на эти книги мне потребовались месяцы. Особенно на последнюю, потому что каждую вторую или третью страницу я откладывала книгу и думала: «Да что это вообще такое-то?». © FortLagomorph / Reddit

Когда «Сумерки» были на пике популярности, я иногда брал отрывки оттуда для уроков и предлагал своим семиклассникам найти пунктуационные ошибки в тексте. © Digger-of-Tunnels / Reddit

Нет, знаете, я тоже раньше думал, что «Сумерки» плохо написаны. А потом прочитал «Пятьдесят оттенков серого». © Unknown author / Reddit

Над героями фильма посмеивались в сети

Вы наверняка и сами помните, сколько шуток про эмоциональный диапазон Беллы Свон появилось в сети. Зрители потешались над «вечно открытым ртом» и отсутствием каких-либо эмоций на ее лице. Главная героиня казалась им пустой, а некоторые зрители искренне недоумевали, почему все мужчины вокруг в нее влюбляются. Может кто-нибудь объяснить мне, что все эти мужчины видят в Белле Свон? Я прослушала все аудиокниги уже раза 4 и до сих пор не понимаю. Типа... у нее нет ни личности, ни характера, ни задорности, зато явно есть какие-то ментальные проблемы. © Yalaeinhorn2704 / Reddit Эдвард, роль которого сыграл Роберт Паттинсон, в целом снискал больше любви, но актера пару раз назвали недостаточно классным для этой роли. По мнению поклонников, внешность Роберта не подходила для книжного вампира. Вы будете смеяться, но примерно через 3 дня после того, как актера утвердили на роль, фанаты даже создали петицию против выбора кастинг-менеджеров и приложили к ней неудачное фото Роберта со словами: «И это, по-вашему, Эдвард?». Набрала она аж 75 тысяч подписей, но, понятное дело, менять кастинг никто не стал, да и сам актер особо не расстроился. И Эдвард, и Белла в фильме были так себе. Персонажи получились как картонные. © Maleficent-Leg-9307 / Reddit

Фильм раскритиковали за далекие от феминизма мотивы

По мнению некоторых зрителей, девушки в этой франшизе существуют лишь для того, чтобы влюбляться в красавчиков. И речь не только о Белле: второстепенные героини тоже существуют как приложение к своим возлюбленным. Скажем, Розали как-то выдала фразу: «Единственное, ради чего стоит жить, — это суметь выйти замуж за того, кто меня любит, и родить хорошеньких детей». В то время как Белла мечется в выборе между жизнью человека и вампира, Розали утверждает, что необязательно искать какой-то смысл жизни, достаточно выполнить вот это общепринятое женское предназначение. А вы обращали внимание, как Белла проводит свое свободное время? Она в основном сидит дома и готовит ужины для отца. Точно так же беспрестанно готовит еду для всей волчьей стаи и Эмили. В то время как герои-мужчины в этих фильмах самодостаточные, крутые и амбициозные, девушки только и делают, что тоскуют по своим избранникам.

Но затем все изменилось

«Сумерки» с самого начала считали «фильмом для девочек», и говорилось это непременно презрительным тоном. Но в наше время больше не стыдно смотреть «кино для девочек», это даже не guilty pleasure. Когда фильм вышел, люди всерьез обсуждали, не стыдно ли настоящему мужчине смотреть «Сумерки», а сейчас даже популярные блогеры спокойно смотрят вампирскую сагу и записывают видео-реакции. Раньше считалось, что фильмы, ориентированные на женскую аудиторию, слишком глупы, чтобы понравиться мужчинам. Но разве стереотипные «мужские» боевики, где герои могут полчаса задавать друг другу взбучку на автостоянке, значительно интеллектуальнее? Правда в том, что времена меняются, и четкого деления на «мужское» и «женское» кино больше не существует. В 2023 году стыдиться того, что тебе нравится фильм — абсурдно. «Сумерки» частично сформировали мой музыкальный вкус, а еще там отличный визуал. Получать удовольствие от чего-то, что не нравится всем — не стыдно. © Fair_Ly / Twitter

Фильм вдруг стал знаковым для феминизма

И из забитой овечки, прячущейся в тени, Белла превратилась в своего рода символ girl power. Нет, в фильмах ничего не изменилось, просто зрители разглядели в героине то, чего сперва не замечали. Например, то, что в конце саги она сама берет в руки свою судьбу и сознательно отказывается от жизни человека в пользу вампирской. Кроме того, на протяжении всех фильмов она налаживает своеобразный мост между людьми и вампирами. Кроме того, на примере «Сумерек» мир увидел, что и «девчачье кино» способно собрать немало денег в прокате, что фильмы, на премьере которых зал состоит на 80% из девушек, тоже способны стать блокбастерами, несмотря на практически полное отсутствие мужской аудитории. И если бы не «Сумерки», мы бы, возможно, не увидели в прокате «Голодные игры», где сюжет тоже подан с женской точки зрения.

Кое-кто из героев вампирской саги сделал крутую карьеру в кино

«Сумерки», возможно, и стали прорывом для сыгравших там актеров, но некоторые уже давно избавились от вампирских амплуа, сыграв в множестве серьезных картин. Скажем, Роберт Паттинсон продемонстрировал недюжинный драматический талант, появившись в «Маяке» и «Бэтмене». Эти и многие другие картины доказывают, что ребята давным-давно выросли из «Сумерек», и им удаются любые роли. И отношение к ним (а заодно и к прошлым ролям) потеплело — в комментариях, заметьте, больше нет ни слова про недостаток эмоций или красоты. Все еще восхищаюсь Робертом Паттинсоном. Я прошла путь от подростка-фанатки «Сумерек» до взрослой девушки, которая не ожидала, что все еще будет обожать его. © Oapy / Reddit

Я был крайне впечатлен актерской игрой Паттинсона в «Маяке». © NemesisExecution / Reddit

Джексон Рэтбоун, сыгравший Джаспера, тоже не отстает: его карьера после «Сумерек» идет только в гору. В 2023, например, он успел сняться в трех крупных проектах, и даже с Микки Рурком делил однажды съемочную площадку.

А кто-то, может, и не мелькает на экранах, зато нашел себя

© The Twilight Saga: Eclipse / Summit Entertainment and co-producers , Netflix / Courtesy Everett Collection / East News Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Тейлор Лотнер, исполнитель роли Джейкоба, тоже отошел от амплуа оборотня, забил на походы в тренажерку и растерял кубики пресса, за которые обожали его героя. Но мы за актера очень рады, ведь теперь он в нормальных отношениях с собственным телом и не изнуряет себя тренировками. Правда, он практически пропал с экранов, и новые фильмы с его участием получают в основном негативные отзывы — но, возможно, мы о нем еще услышим. А еще его жену зовут Тейлор. И она взяла себе фамилию супруга. Так что да, теперь она тоже Тейлор Лотнер.

К тому же, люди обожают ностальгировать

Нам всем свойственно с доброй грустью оглядываться назад и вспоминать, как жилось в нашем детстве или юности. Мы с удовольствием ностальгируем по культурным явлениям тех же нулевых — по моде, кино, сериалам. И «Сумерки» с течением времени превратились из глупого популярного фильма в еще один символ ушедшей любимой эпохи, наряду с субкультурами и многим другим. И сейчас многие пересматривают сагу, чтобы вернуться ненадолго в те времена, когда все девчонки носили джинсы с низкой посадкой и сохли по Эдварду или Джейкобу. А какой там был саундтрек, помните? Все хиты того времени — песни Paramore, Muse или Linkin Park, — звучали там. И если в год выхода «Сумерек» мы максимум наморщили бы нос, сказав: «Музыка отличная, а фильм так себе», то 15 лет спустя и картина, и саундтрек воспринимаются как одно целое, как что-то, о чем приятно вспоминать.