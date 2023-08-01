Кейт Уинслет вырастила дочку, которая не парится о внешности и обалденно играет. Мама очень горда собой

Актриса появилась на красной дорожке со своей дочерью Мией, что вызвало настоящий ажиотаж у публики. Девушка решила продолжить дело звездной мамы и тоже стать актрисой. У них теплые и доверительные отношения. Уинслет научила дочь принимать себя любой, снялась с ней в одном проекте и на премии посвятила ей речь, которая тронула всех до слез.

Кейт и малышка Миа в 2001 году.

В 1998 году Кейт Уинслет официально оформила отношения с помощником режиссера Джеймсом Триплтоном. У пары родилась дочь Миа. В 14 лет она начала сниматься в кино, ее дебютным фильмом стал «Версальский роман».

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Мие Триплтон 22 года. Она решила связать свою жизнь с кино, как и ее мама. В 2020 году вышел итальянский триллер «Тени», в котором девушка сыграла главную роль, а в 2022 году состоялась премьера сериала «Я — Рут». Миа носит фамилию отца, что, по словам Кейт, девушке только помогло: «Благодаря этому дочке удалось избежать ненужного внимания, ведь мало кто знал о нашем родстве».

«Я — Рут» — это 90-минутная драма из серии фильмов «Я существую». Все они рассказывают истории обычных женщин и поднимают темы любви, одиночества, потери и сожалений. В этой ленте Миа играла вместе с мамой. Героиня Уинслет помогает дочери преодолеть психическое расстройство, появившееся из-за чрезмерного увлечения социальными сетями. При этом матери приходится бороться с отчужденностью и враждебным настроем дочки. Критики очень тепло приняли «Я — Рут», а игру Кейт назвали феноменальной. Лестных отзывов удостоилась и Миа. Маме и дочке удалось достоверно передать переживания своих персонажей, а еще они много импровизировали на съемочной площадке.

Кейт всегда поддерживает свою дочь, унаследовавшую от матери женственные формы. Юная актриса Миа Триплтон теперь тоже не стесняется подчеркивать свою фигуру. Мать троих детей, запрещала детям пользоваться любыми соцсетями: «Это сильно влияет на самооценку юных девушек, они начинают делать все, чтобы нравиться окружающим».

Кстати, Кейт рассказывала в интервью о том, как прививала дочери здоровое отношение к себе и своему телу. В юности Уинслет часто критиковали за лишний вес, поэтому ей было важно научить дочку реагировать на подобный хейт: «Я стою перед зеркалом и говорю Мие: „Нам так повезло, что у нас есть формы, что мы пышные“, а Миа отвечает: „Мамочка, я знаю, слава Богу“».

Кейт вообще удалось выстроить теплые и дружеские отношения с дочкой. Будучи старшим ребенком, Миа всегда помогала маме присматривать за младшими. Кейт, говоря о дочери, изумлялась в интервью: «Ее мозг работает так же, как мой сейчас. Это потрясающе!» Получая премию BAFTA за свою работу в «Я — Рут», Уинслет не могла не упомянуть Мию: «Если бы я могла разломить награду пополам, я бы отдала половину дочери. Мы сделали это вместе, детка». На этих словах Миа растрогалась до слез.

Совместная работа поразила Кейт. Уинслет изумлялась в интервью, что Миа совсем не нуждалась в ее помощи. Мать изредка давала подсказки по поводу конкретных технических приемов игры, но, когда дело доходило до непосредственной съемки, Миа говорила: «Мам, помолчи, давай я сама все сделаю».

Девушка тоже делилась впечатлениями о съемках с матерью. По ее словам, это был их первый опыт совместной работы и он получился успешным. В детстве Миа редко была у мамы на работе, но Уинслет говорила ей, что съемки — это тяжелый труд. Сейчас Миа убедилась, что мама была права. Но менять свой выбор не намерена: «Я полюбила каждую секунду этой работы».