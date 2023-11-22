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«Кинопоиск» назвал 100 великих фильмов XXI века. Пользователи сети спорят и составляют свои списки

Кино
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Один из самых авторитетных порталов о кинематографе — «Кинопоиск» на днях опубликовал свой рейтинг великих фильмов XXI века. Топ-лист был составлен на основе мнений режиссеров, кинокритиков, сценаристов, шоураннеров и ведущих подкастов.

Взгляните, какие знаменитые киноленты вошли в список лучших, какие смогли добраться до самой вершины, а какие так и не попали в топ-100.

100. Игры разума (2001)

94. Престиж (2006)

80. После прочтения сжечь (2008)

76. Ночной дозор (2004)

64. Шрэк (2001)

61. Гарри Поттер и философский камень (2001)

52. Властелин колец: Две крепости (2002)

43. Головоломка (2015)

36. Волк с Уолл-стрит (2013)

25. Амели (2001)

19. Убить Билла (2003)

14. Интерстеллар (2014)

10. Однажды в... Голливуде (2019)

8. Безумный Макс: Дорога ярости (2015)

6. Старикам тут не место (2007)

5. Аватар (2009)

3. Унесенные призраками (2001)

1. Нефть (2007)

В комментариях под списком тут же началась дискуссия. Посетители сайта стали предлагать свои фильмы, которые, по их мнению, незаслуженно не вошли в список. Вспомнили и «Остров проклятых», и «Отверженных» и даже «Очень страшное кино».

Как вы успели заметить, среди списка «Кинопоиска» есть и мультфильмы. Но у нас есть и отдельный рейтинг лучших мультфильмов всех времен. Взгляните и на него.

Фото на превью Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. and co-producers, Avatar / Twentieth Century Fox and co-producers, There Will Be Blood / Miramax and co-producers
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8883
AdMe/Кино/«Кинопоиск» назвал 100 великих фильмов XXI века. Пользователи сети спорят и составляют свои списки
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