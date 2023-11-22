«Кинопоиск» назвал 100 великих фильмов XXI века. Пользователи сети спорят и составляют свои списки
Один из самых авторитетных порталов о кинематографе — «Кинопоиск» на днях опубликовал свой рейтинг великих фильмов XXI века. Топ-лист был составлен на основе мнений режиссеров, кинокритиков, сценаристов, шоураннеров и ведущих подкастов.
Взгляните, какие знаменитые киноленты вошли в список лучших, какие смогли добраться до самой вершины, а какие так и не попали в топ-100.
100. Игры разума (2001)
94. Престиж (2006)
80. После прочтения сжечь (2008)
76. Ночной дозор (2004)
64. Шрэк (2001)
61. Гарри Поттер и философский камень (2001)
52. Властелин колец: Две крепости (2002)
43. Головоломка (2015)
36. Волк с Уолл-стрит (2013)
25. Амели (2001)
19. Убить Билла (2003)
14. Интерстеллар (2014)
10. Однажды в... Голливуде (2019)
8. Безумный Макс: Дорога ярости (2015)
6. Старикам тут не место (2007)
5. Аватар (2009)
3. Унесенные призраками (2001)
1. Нефть (2007)
В комментариях под списком тут же началась дискуссия. Посетители сайта стали предлагать свои фильмы, которые, по их мнению, незаслуженно не вошли в список. Вспомнили и «Остров проклятых», и «Отверженных» и даже «Очень страшное кино».
Как вы успели заметить, среди списка «Кинопоиска» есть и мультфильмы. Но у нас есть и отдельный рейтинг лучших мультфильмов всех времен. Взгляните и на него.