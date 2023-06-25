Кто мог бы сыграть в наших обожаемых «Друзьях», если бы сериал пересняли сейчас

Не всем старым сериалам нужны ремейки, но вот «Друзей», снятых сейчас, мы бы с удовольствием посмотрели. Вот только наш любимый актерский состав уже стал слишком зрелым, чтобы сыграть в перезапуске, поэтому мы прикинули, кто мог бы сейчас воплотить культовых персонажей на экране. А идею нам подала Кортни Кокс, сказав , кто мог бы сыграть Джо в ремейке «Друзей».

Рейчел — Флоренс Пью

Моника — Селена Гомес

Фиби — Аня Тейлор-Джой

Росс — Остин Батлер

Джо — Тимоти Шаламе

Чендлер — Джо Кири

Майк — Том Холланд

Дженис — Зендея

Эми — Эмилия Кларк

Уилл — Билл Скарсгард

Мы не знаем, снимут ли когда-нибудь ремейк «Друзей», но если соберутся — голосуем за то, чтобы за кастинг отвечала Кортни Кокс. С Тимоти Шаламе у нее отлично вышло.

Ну а пока съемки не планируются, можно посмотреть, как выглядели бы другие герои наших любимых картин, если бы их снимали в наше время.