Кто мог бы сыграть в наших обожаемых «Друзьях», если бы сериал пересняли сейчас
Не всем старым сериалам нужны ремейки, но вот «Друзей», снятых сейчас, мы бы с удовольствием посмотрели. Вот только наш любимый актерский состав уже стал слишком зрелым, чтобы сыграть в перезапуске, поэтому мы прикинули, кто мог бы сейчас воплотить культовых персонажей на экране. А идею нам подала Кортни Кокс, сказав, кто мог бы сыграть Джо в ремейке «Друзей».
Рейчел — Флоренс Пью
Моника — Селена Гомес
Фиби — Аня Тейлор-Джой
Росс — Остин Батлер
Джо — Тимоти Шаламе
Чендлер — Джо Кири
Майк — Том Холланд
Дженис — Зендея
Эми — Эмилия Кларк
Уилл — Билл Скарсгард
Мы не знаем, снимут ли когда-нибудь ремейк «Друзей», но если соберутся — голосуем за то, чтобы за кастинг отвечала Кортни Кокс. С Тимоти Шаламе у нее отлично вышло.
Ну а пока съемки не планируются, можно посмотреть, как выглядели бы другие герои наших любимых картин, если бы их снимали в наше время.
Фото на превью Friends / Warner Bros. Television and co-producers
Поделиться этой статьёй