Куда исчезла с экранов ослепительная красавица из сериала «Графиня де Монсоро» ​

Трудно поверить, но Габриэлла Мариани, которая так восхищала зрителей своей красотой в сериале «Графиня де Монсоро», начинала свой жизненный путь гадким утенком. Да и за загадочным псевдонимом скрывалась совсем заурядная фамилия. О том, как пробила себе дорогу в киномир эта женщина и чем она живет сейчас, расскажет эта статья.

Школьные годы «гадкого утенка»

Бабушка актрисы была родом из Румынии. И, когда в простой молдавской семье, в городе Бельцы, 24 октября 1970 года родилась девочка, именно она выбрала экзотичное для нашего слуха имя Габриэлла. А вот фамилия актрисы была прозаичнее некуда — Ткач. Впрочем, ничего, кроме имени, и не указывало на то, что девочка выберет творческую профессию. Габриэлла росла домашним ребенком. Мать — учительница французского языка — воспитывала ее одна и никуда по вечерам не пускала, зато заставляла зубрить свой предмет и учиться играть на скрипке. Мама прочила ей карьеру педагога и кое в чем изрядно преуспела: по крайней мере, французским будущая графиня де Монсоро овладела практически в совершенстве. Вот только девочка не пользовалась никакой популярностью среди сверстников и была уверена, что она некрасивая. «В школе я была самым гадким, самым страшненьким утенком из всех существующих на свете утят, гусят и поросят, — вспоминает актриса.— Длиннющая шпала в очках и в немыслимой, длинной, бесформенной школьной форме. Мальчишки дразнили, рожи корчили, я комплексовала, чуть ли по углам не пряталась» Как-то девочка вырвалась из домашней опеки и пошла на дискотеку. Накрутила волосы, сняла очки и надела юбку покороче, чтобы понравиться мальчику из параллельного класса. А он ее... не узнал. Решил, что это какая-то новенькая девочка. Лишь спустя годы, на встрече выпускников, она узнала, что ему тогда понравилась.

Первая авантюра «графини де Монсоро»

Казалось бы, жизнь у такой домашней девочки должна была сложиться скучная, размеренная. Да она и сама подумывала о карьере инженера или экономиста, собиралась пойти на производство. Но в один день ею завладел дух авантюризма, и она, тайком выучив репертуар из французской литературы, сбежала с уроков и пошла на прослушивание в студию при МХАТ им. Чехова. МХАТ как раз набирал в Бельцах группу для последующей работы в молдавских театрах. Габриэлла с успехом прошла первый тур прослушивания, перескочила сразу на третий, сдала экзамены в Москве и в 16 лет стала студенткой. Правда, первый год прошел несладко: Габриэлла не умела даже готовить и первое время очень страдала от одиночества.

Первые роли будущей звезды

Сниматься актриса начала еще в студенческие годы. Первая небольшая роль досталась ей в 1990-м году: она сыграла медсестру в фильме «Живая мишень» под своей родной фамилией. А в 1992 году ей досталась роль в фильме «Казино», режиссером которого был Самсон Самсонов. Тот выбрал для ее красивого имени и яркой внешности псевдоним под стать. И отчество девушки — Марьяновна — превратилось в сценическое имя Мариани, которое и закрепилось за актрисой. Последующие роли актрисы поражают своим разнообразием: она играла женщину легкого поведения в фильме «Заложники „Дьявола“», переводчицу в фильме «Бабник-2» и даже женщину-крысу в хорроре «Крысиные похороны».

Из «соплячки» — в графини

Имея такую сомнительную фильмографию, трудно было надеяться на главную роль в сериале «Графиня де Монсоро» (1998). Тем более, что на пробы пришло, по воспоминаниям Габриэллы Мариани, буквально пол-Москвы, а сами они длились почти 9 месяцев. И более того: актриса даже и не видела себя в этой роли, а на прослушивание попала совершенно случайно. Она пришла на студию Горького на пробы для другого фильма, и там-то ее и приметила второй режиссер. И в итоге выбрали именно Габриэллу, а почему — она и сама объяснить не может. А ей, как начинающей актрисе, было сложно работать с опытными актерами. «Кожей чувствовала, что к нам они относятся, как к соплякам зеленым, — призналась Габриэлла. — Хотя, конечно, во многом и помогали. Я очень старалась, чтобы им было не стыдно появиться рядом со мной на экране».

Во время съемок в сериале было пару забавных моментов. Во-первых, актриса заметила, что, когда она приходит на работу, все ее игнорируют. Зато, когда она выходила из гримерки, коллеги ей радостно кричали: «Привет, Габи!» [Габи — уменьшительно-ласкательное от Габриэлла — прим. ADME]. Лишь потом она догадалась, что ее обычную — в джинсах и с волосами, собранными в хвостик, никто не узнавал. Во-вторых, если в сериале актриса смело скачет на лошадях, то в реальной жизни боится верховой езды. В сценах издали актрису еще выручали каскадеры. А там, где требовались крупные планы, приходилось выкручиваться. В итоге Габриэлла скакала верхом на деревянных ящиках. Ящики ставились на грузовик, который неспешно ехал, а актриса, сидя на них, старалась изобразить движение, которое было бы у всадницы при медленном аллюре.

Таинственное исчезновение «графини»

После оглушительного успеха в «Графине де Монсоро» Габриэлла на несколько лет словно исчезла. Оказалось, ей предложили работу в театре имени Рубена Симонова. Причем в театр ее пригласил «отец» из сериала «Графиня де Монсоро», Юрий Яковлев. Вот только первая роль, которую ей выделили, никак не соответствовала «бывшей графине». Актрисе пришлось играть осла в детской новогодней постановке. Она сначала не поверила, подумала, что это шутка, потом смутилась, надела шапку с длинными ушами и нос, посмотрела в зеркало и заплакала. Ослик получился слегка грустным, но таким и полюбился зрителям. В кино актриса тоже снималась. В 1999 году вышел фильм с ее участием «Белый танец», в 2001 году начал сниматься сериал «Александр Македонский», но оба не принесли ей славы.

Возвращение звезды

В 2003 году для актрисы снова настал звездный час. В сериале «Ундина» ей досталась роль Елизаветы Гладьевой, гражданской жены преуспевающего бизнесмена. И хотя персонаж, который пришлось играть актрисе, положительным назвать было нельзя, Габриэлле он пришелся по душе, ведь Гладьева на все свои поступки решалась ради сына. А за «Ундиной» последовали другие киноленты, в том числе сериал «Обручальное кольцо».

Любовь за кадром

В сериале зрителей не на шутку увлекла любовная линия между главными героями — Дианой и графом де Бюсси, которого сыграл Александр Домогаров. Возникала даже мысль, что отношения между актерами вышли за рамки рабочих. Александр Домогаров действительно сыграл важную роль в личной жизни Габриэллы Мариани: он устроил ей встречу с ее будущим мужем. Режиссер Андрей Семенов снимал документальный фильм об актере и брал интервью у всех, кому довелось с Домогаровым работать. Так упали в землю первые зерна симпатии между Габриэллой и Андреем. А в 1999 году Габриэлла вдруг тяжело заболела. Обратиться было не к кому, и она позвонила режиссеру. Тот отвез ее в больницу и 2 недели ежедневно навещал. Такая забота растопила сердце актрисы, и она поняла, что хочет с Андреем остаться навсегда. Они сыграли свадьбу, а в 2002 году на свет появился их сын Саша.

С тех пор главная роль в жизни актрисы — это роль любящей мамы и жены. B интервью 2011 года актриса призналась, что живет она в обычной квартире и все по дому делает сама: и полы моет, и готовит. После 2014 года актриса перестала сниматься в фильмах и сериалах, но в 2021 году неожиданно вернулась в киноиндустрию, появившись в сериале «Несломленная» в роли матери главной героини.

Сейчас многие зрители Габриэллу Мариани не узнают, так как запомнили ее с белокурыми локонами и ангельским выражением лица. Актриса рассказала, как однажды, возвращаясь домой в такси, услышала от водителя: «А я вас узнал!» и обрадовалась. Пока тот не продолжил: «Вы актриса Ольга Дроздова!»