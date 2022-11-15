Куда пропал Шонн Уильям Скотт и почему роль Стифлера, хоть и стала звездной, не принесла ему актерской удачи

В 1999 году на экраны вышла комедия, ставшая культовой для целого поколения, — «Американский пирог». И несмотря на то, что Стивен Стифлер не был главным героем, он запомнился не меньше, а может, и больше основных персонажей фильма. Шонн Уильям Скотт, сыгравший этого задиристого, но в общем-то безобидного парня, мгновенно стал звездой. Казалось, что впереди у молодого актера — большая карьера. В прошлом году ему исполнилось 45 лет, и мы решили узнать, почему он давно не появляется на больших экранах.

Universal / Courtesy Everett Collection / East News

Перед тем как получить судьбоносную роль, Шонн Уильям Скотт снялся в эпизодах нескольких телевизионных сериалов. Однако, прочтя сценарий «Американского пирога», начинающий актер не сразу согласился сыграть Стифлера: «Персонаж должен был появиться в двух-трех сценах, и в каждой из них он показывал себя как полный негодяй. Но потом я подумал, что могу немного переделать этого героя и изобразить парня, которого будут одновременно и ненавидеть, и любить».

Несмотря на то, что роль Стифлера фактически сделала Скотта заложником определенного амплуа, актер признается, что доволен тем, как сложилась его актерская судьба: «Я никогда не огорчаюсь из-за того, что люди говорят мне об этой моей работе. Мне выпала честь сыграть забавного комедийного персонажа, почему меня должно это огорчать? У меня не было бы кинокарьеры, если бы не он. Так что да, я люблю его».

Буквально на следующий год после «Американского пирога» на экраны вышла еще одна комедия со Скоттом — «Где моя тачка, чувак?». Правда, на сей раз ему досталась одна из главных ролей. Фильм был принят, мягко говоря, не очень благосклонно и получил нелестные оценки как критиков, так и зрителей. Впрочем, это не помешало ему собрать приличную кассу: при бюджете $ 13 млн мировой прокат принес более $ 73 млн.

Фильм «Где моя тачка, чувак?», 2000 год.

В том же году появились еще 2 картины с 24-летним актером: триллер «Пункт назначения» и молодежная комедия «Дорожное приключение», в которой Скотт снова сыграл недалекого и во многом неприятного персонажа. Несмотря на то, что обе ленты не были обласканы критиками, они собрали довольно неплохую кассу, а Шонн продолжил восхождение по карьерной лестнице.

2000-е были самым насыщенным временем в актерской карьере Шонна Уильяма, однако почти во всех фильмах он играл, по сути, одного и того же персонажа — Стива Стифлера, поставленного в разные обстоятельства. И лишь однажды ему удалось выйти из уже ставшего привычным образа — в комедийном боевике 2003 года «Пуленепробиваемый монах», причем он воплотил на экране одного из главных героев.

В фильме «Пуленепробиваемый монах», 2003 год.

К сожалению, картина разочаровала и обычных зрителей, и профессионалов киноиндустрии. Один из критиков назвал ее «„Крадущимся тигром, затаившимся драконом“ для аудитории „Американского пирога“». И если предыдущие ленты с участием Скотта хотя бы окупались, то эта стала большим кассовым провалом, собрав на $ 15 млн меньше, чем было потрачено на ее производство.

Спустя 2 года после съемок в боевике актер как бы вновь вернулся к своей знаковой роли, сыграв в очередной комедии «Придурки из Хаззарда». Фильм хоть и не провалился в прокате, но был негативно оценен как рядовыми зрителями, так и профессиональными, а некоторые критики прошлись и по игре самого Скотта. А вот следующая его роль в комедии под названием «Мистер Вудкок», где он снялся с Билли Бобом Торнтоном и Сьюзан Сарандон, обернулась настоящим фиаско: и «критическим», и кассовым. Позже артист говорил, что в его жизни не было ничего хуже, чем идти на съемочную площадку и понимать, что эта работа может поставить крест на всей карьере.

Пожалуй, самого большого успеха в позапрошлом и прошлом десятилетиях Шонн Уильям достиг как актер озвучивания, ведь именно его голосом говорит опоссум Крэш из франшизы «Ледниковый период».

Dee Cercone / Everett Collection / East News

На премьере фильма «Американский пирог: Все в сборе», 2012 год.

Следующее десятилетие не было богато актерскими работами. Скотт снялся всего в нескольких фильмах, и они прошли для публики практически незаметно. Справедливости ради стоит сказать, что это были независимые проекты, которые очень редко становятся хитами. Единственной лентой, ставшей более или менее успешной, был все тот же «Американский пирог», а именно последняя на сегодня его часть.

В 2014 году на экраны вышла черная комедийная драма «Прежде чем я уйду», режиссером которой выступила Кортни Кокс, со Скоттом в главной роли. Лента получила разгромные рецензии, а кассовый сбор составил смехотворные $ 10 970.

Еще одна драма с участием артиста под названием «Темная сторона» вновь не стала для него актерским прорывом, хотя зрители высоко оценили его работу.

Кадр из фильма «Темная сторона», 2018 год.

Я открыл для себя Шонна еще в «Американском пироге» и посмотрел все фильмы с его участием. Мне кажется, он недооцененный актер, и он прекрасен в роли мстителя. Я считаю его просто невероятным. © danielcereto / IMDb

В этой роли Скотт доказывает, что он очень чрезвычайно недооцененный актер, и не только комедийный. Он не переигрывает и весьма убедительно изображает преступника, который после совершения злодеяния становится совершенно обычным парнем и отцом. © joiningjt / IMDb

В 2018 году Шонн Уильям присоединился к работе над сериалом «Смертельное оружие», в основу которого были положены одноименные культовые фильмы с Дэнни Гловером и Мелом Гибсоном.

В телевизионном сериале «Смертельное оружие», 2019 год.

Скотт пришел на замену Клейну Кроуфорду, уволенному из-за многочисленных скандалов. К сожалению, 3-й сезон, в котором Шонн получил роль, стал для телесериала последним.

Однако есть шанс, что другое ТВ-шоу, «Добро пожаловать во Флэтч», снятое в жанре псевдодокументалистики, может стать более успешным, чем «Смертельное оружие». И как кинематографическое произведение, и лично для Шонна Уильяма Скотта. По крайней мере очень хотелось бы на это надеяться. В одном из интервью актер сказал: «Когда я только переехал в Лос-Анджелес, я хотел сниматься в фильмах с Джеком Николсоном. Я хотел сделать то же, что Малкольм Макдауэлл в „Заводном апельсине“. Но в итоге я сыграл в тысяче „Американских пирогов“».

Шонн Уильям Скотт в 2022 году.

Так почему же талантливый актер так и не сделал большую карьеру в кинематографе? Конечно, в первую очередь он стал заложником роли Стифлера, и режиссеры хотели видеть Шонна Уильяма в роли персонажа, хоть чем-то похожего на него. Однако есть одна проблема: эра популярности молодежных комедий прошла, да и артист, отметивший в прошлом году 45-й день рождения, вряд ли подходит на роль разбитного юноши. Кроме того, он и сам пытается выйти из этого принесшего ему славу, но порядком поднадоевшего образа. «Я не тот актер, у которого всегда было много предложений. Мне каждый раз приходится бороться за возможность сниматься, — сказал Скотт в одном из интервью. — В самом начале карьеры мне повезло сняться в фильме, полюбившемся публике, и я просто не хочу участвовать в плохих проектах».

А может, дело еще и в том, что в нашу эпоху соцсетей и жизни на публику Шонн Уильям Скотт, по своему собственному признанию, непубличный человек. Он не замечен в каких-либо скандалах, а личную жизнь скрывает от посторонних глаз. Более того, когда ему предложили сыграть священника отца Джо — одного из ключевых персонажей сериала «Добро пожаловать во Флэтч», он сначала отказался из-за желания проводить больше времени с семьей, а не тратить на съемки по 16 часов каждый день. И передумал только потому, что ему понравился сам герой.

20thCentFox / Everett Collection / East News

В сериале «Добро пожаловать во Флэтч», 2022 год.

Впрочем, не стоит раньше времени списывать Скотта со счетов, ведь история кинематографа знает случаи, когда актер получал заслуженное признание и славу уже в зрелом возрасте. И отличный пример тому — Брайан Крэнстон, настоящий успех к которому пришел в 52 года, после съемок в культовом сериале «Во все тяжкие». Надеемся, что и в актерской жизни Шонна Уильяма найдется место подобному чуду. Прямо как в хорошем и добром фильме.

А вы следили за творчеством Шонна Уильяма Скотта? Как вы считаете, почему он не стал большой звездой кинематографа?