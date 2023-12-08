Куда исчезла Рейчел Макадамс, которую мы обожали и ненавидели 20 лет назад, а потом вдруг все дружно забыли
Рейчел Макадамс мы запомнили как девушку-мечту из «Дневника памяти» и вредноватую гламурную красотку из «Дрянных девчонок». Но, оказывается, силе духа и принципиальности этой хрупкой блондинки мог бы позавидовать любой спортсмен-олимпиец. О том, как сложилась жизнь актрисы, расскажет эта статья.
- Детство Рейчел не предвещало головокружительной карьеры. Детство девочка провела в крошечном канадском городе Сейнт-Томас, в котором на тот момент не насчитывалось и 40 тысяч человек.
- Зато уже с малых лет упорства и настойчивости Рейчел было не занимать. В 4 года она влюбилась в фигурное катание и долгие часы тренировалась на катке. В старших классах школы она выиграла Золотую танцевальную премию клуба фигурного катания.
- В 7 лет Рейчел загорелась еще одной страстью — театром. В 12 лет ей удалось попасть в лагерь Disney, где дети оттачивали свои сценические навыки. И Рейчел, которая мастерски скользила по льду, вдруг почувствовала себя слоном в посудной лавке на фоне 8-летних детей. Последние учились петь и танцевать с 2 лет — и все для того, чтобы блистать на сцене Бродвейского театра. Неудивительно, что домой девочка возвращалась в слезах, но намерение заниматься театром не оставила.
- И, к счастью, роли в любительских постановках ей давали весьма охотно. Вот только связывать свою судьбу с театром или кино девушка не планировала. Она собиралась получать высшее образование в социальных науках, так как не верила, что актерской работой можно заработать себе на хлеб. Но преподаватель по драматическому искусству видела в ней потенциал. Она надоумила Макадамс продолжить заниматься актерским мастерством, и та поступила в Йоркский университет в Торонто, в Центр кино и театра.
- В кино Рейчел начала сниматься еще во время учебы. В 2001 году она получила свою первую роль в сериале «Любовь к куклам с дробовиком».
- Любопытно, но признанной «горячей цыпочке» долгие годы приходилось вести себя более, чем скромно. Мама запрещала ей наносить макияж где-то до 9-го класса. Рейчел вспоминает, что она буквально умоляла маму позволить ей использовать тушь, но та была непреклонна.
- В 16 лет, когда будущая звезда пробовала себя в качестве режиссера при детском театре, ей понадобились деньги. И тут Макадамс решила воспользоваться своими «связями». Она пошла работать туда, где трудился ее брат, а сестра была менеджером... в заведение быстрого питания. Целых 3 года актриса работала там, хотя ей и немного мешала чрезмерная зацикленность на привычке постоянно мыть руки.
- В 2002 году в жизни Рейчел произошел настоящий прорыв — она впервые снялась в голливудском кино. А дальше предложения от режиссеров сыпались как из рога изобилия. В 24 года Макдамс пригласили на роль зловредной Реджины в фильме «Дрянные девчонки». Она справилась с ней на отлично, а лента вошла в рейтинг 12 величайших фильмов о школьниках.
East News, Chris Pizzello / Invision / East News
- Но настоящим шедевром стала роль в «Дневнике памяти» (2004). Актриса сыграла богатую девушку Элли, у которой случайно завязываются отношения с простым пареньком Ноем. Его сыграл Райан Гослинг.
- Райану и Рейчел, казалось бы, встретиться и быть вместе предназначалось самой судьбой: оба из Канады, родились в одной и той же больнице, оба стали голливудскими звездами. Вот только девушка Гослингу жутко не понравилась. Он требовал у режиссера, чтобы тот заменил актрису.
- Не только в фильме, но и в жизни они орали друг на друга. Все выглядело так, будто они друг друга ненавидели. А потом вдруг помирились и вообще начали встречаться. Правда, уже после съемок.
- «Дневник памяти» не только стал успешным и крепко полюбился зрителям, но и принес актрисе несколько наград. А поцелуй Райана и Рейчел под дождем был признан лучшим за все время в истории кино.
- Для съемок актрисе пришлось изрядно поработать над собой. По совету режиссера она изучила правила этикета и пошла на уроки балета. Кроме того, режиссер потребовал, чтобы она подкачала мышцы. Дошло до того, что тренер начал пичкать девушку протеиновым порошком. У нее появились бугры бицепсов, которые едва ли соответствовали формам светских девушек того времени. Лишь после этого тренер утихомирился.
- Роман между Райаном и Рейчел продлился всего 2 года — с 2005 по 2007. Но Гослинг утверждал, что его отношения с актрисой были куда романтичнее того, что показали в «Дневнике памяти». Кстати, их расставание так расстроило фанатов, что они чуть ли не с кулаками требовали у актера объяснить, как он посмел оставить такую прекрасную девушку.
- Все это время Рейчел продолжала вести привычную ей скромную жизнь. Вместо роскошной виллы в Голливуде она купила дом в Канаде, а тренировкам в пафосных фитнес-клубах и общению с другими звездами предпочитала игру во фрисби.
- В 2005 году Макадамс снялась в романтической комедии «Незваные гости», которая стала не только кассовым успехом, но и в очередной раз подтвердила, что эта девушка отлично играет. Дальше были и другие успешные роли. Актрису называли новой Джулией Робертс, критики писали ей восторженные отзывы. А она... неожиданно приостановила кинокарьеру.
- Звезду звали в фильмы «Дьявол носит Prada», «Казино Рояль», «Миссия невыполнима III», «Железный человек». Но она всем отказывала.
- В 2006 году Рейчел вместе с Кирой Найтли и Скарлетт Йоханссон позвали на фотосессию для журнала Vanity Fair. Она приехала, но, узнав, что использование одежды во время фотосессии не предполагается, тут же развернулась и ушла.
- В 2008 году актриса, отдохнув от славы, снова вернулась в Голливуд. И практически каждый фильм, в котором снималась Рейчел, собирал большую кассу. Это и «Жена путешественника во времени», и «Шерлок Холмс» 2009 года, и «Клятва».
- Комедия «Полночь в Париже» принесла ее создателям сразу несколько номинаций на «Оскар», а самой актрисе — премию Гильдии киноактеров.
- Трудно поверить, но при этом у знаменитости все еще оставались сомнения в собственных способностях. Когда ее пригласили на съемки фильма «Доброе утро» (2010), она сказала режиссеру, что комедиантка из нее так себе и посоветовала взять на главную роль кого-то другого. Но режиссер упрямо приглашал ее на обеды, пока девушка не согласилась сняться в его фильме. Он не имел большого коммерческого успеха, но получил положительные отзывы критиков.
- Кстати, лента «Полночь в Париже» принесла Рейчел не только награду, но и роман с коллегой по киноленте Майклом Шином. Они встречались 3 года — с 2010 по 2013.
AP / East News
- После этого она занималась озвучкой мультфильма и аудиокниги, а потом снова сбежала от голливудской славы и вела тихую жизнь.
- Как раз в это время у нее завязался роман со сценаристом Джейми Линденом. Возможно, именно размеренная семейная жизнь стала причиной того, что мы стали реже видеть актрису на экране. Порой было ощущение, что она вообще куда-то пропала.
Джейми Линден.
- Рейчел по-прежнему не любит распространяться о своей личной жизни, но известно, что у них с Джейми Линденом есть двое детей, мальчик и девочка. Еще у женщины есть пара терьеров. Актриса надеется, что когда придет их время уйти из жизни из-за старости, то они сделают это в один день, прямо как Ной и Элли в «Дневнике памяти».
- Любимое занятие актрисы все так же далеко от светской жизни. Она — офигенная мама и обожает кататься на велосипеде с детьми.
- C 2021 года актриса постепенно стала возвращаться в кино. Ее пригласили на съемки фильма «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет», который вышел в 2023 году. На тот момент актриса как раз родила дочь и была кормящей мамой. А поскольку по сюжету она играла женщину-хиппи, которая не носит бюстгальтера, пришлось непросто: у нее постоянно текло молоко, а размер груди постепенно менялся.
- Кстати, немного ранее — в 2018 году — актриса выложила снимки с гламурной фотосессии, которая доказала молодым женщинам, что кормящая мама — это красиво.
Wiese / FaceToFace / REPORTER / East News
- В 2023 году актриса снялась для журнала Bustle c минимальной ретушью фото и с небритыми подмышками. Актриса убеждена, что избавляться от волос — нормально, но и не избавляться тоже в порядке вещей, так что, возможно, молодым девушкам лучше и не начинать это делать. «Мама однажды сказала мне: „Начав бриться, ты уже не сможешь остановиться“, — вспоминает актриса. — Я еще тогда закатила глаза, — вспоминает она. — Но это правда».
Если вы любите «Дневник памяти» с его романтичным настроем, возможно, вам будет узнать интересно факты о том, как снимали этот фильм.
Фото на превью East News, Wiese / FaceToFace / REPORTER / East News, Chris Pizzello / Invision / East News
AdMe/Кино/Куда исчезла Рейчел Макадамс, которую мы обожали и ненавидели 20 лет назад, а потом вдруг все дружно забыли
Поделиться этой статьёй