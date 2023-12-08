Куда исчезла Рейчел Макадамс, которую мы обожали и ненавидели 20 лет назад, а потом вдруг все дружно забыли

Рейчел Макадамс мы запомнили как девушку-мечту из «Дневника памяти» и вредноватую гламурную красотку из «Дрянных девчонок». Но, оказывается, силе духа и принципиальности этой хрупкой блондинки мог бы позавидовать любой спортсмен-олимпиец. О том, как сложилась жизнь актрисы, расскажет эта статья.