Люди назвали 12 культовых фильмов, которым все поют дифирамбы, а за что — непонятно

Иногда садишься смотреть старый фильм, о котором с трепетным придыханием говорили друзья и близкие, и не понимаешь, что хорошего они в нем увидели. Сюжет кажется примитивным, интрига не цепляет, а герои ведут себя, мягко говоря, странно. Вот и пользователи сети честно и без прикрас рассказали о лентах, восторгов по поводу которых они не разделили.

Девчата

В это сложно поверить, но историю о похождениях веселой выпускницы кулинарного училища цензоры сочли мелковатой для большого экрана и присвоили ей третью прокатную категорию. Однако зрителям лента понравилась настолько, что она вмиг стала одним из кассовых лидеров. В год выхода кинокартины ее посмотрели около 35 млн человек. «Девчата» пришлись по душе и мировым критикам: ленту отметили на кинофестивалях в Аргентине, Шотландии и Франции. Однако задорной Тосей не только восхищаются, но и ругают ее. Есть в фильме что-то такое живонькое и легкое, потому смотреть «Девчат» очень приятно. Но второй раз включать не буду, и вот почему.

Тося — маленькая и шустрая девочка. У меня все время было чувство, что она ведет себя не на свой возраст, а лет на 5, когда детям еще позволительно закатывать истерики и прыгать в кураже по комнате. Вы можете возразить, что она была жизнерадостной, но будем честны: как только у Тоси плохое настроение, она готова срывать его на окружающих. Она демонстративно устраивает безбашенные сцены, мол, посмотрите, я гордая, со мной так нельзя! И сразу же возвращается к Илье, потому что испытывает к нему нездоровую привязанность. До любви здесь очень далеко... © mashuta_sh@mail.ru / Kinopoisk

Вам и не снилось...

Фильм повествует о старшеклассниках Кате и Роме, которые полюбили друг друга и пытаются сохранить свои отношения вопреки воле родителей. Главных героев нередко сравнивают с Ромео и Джульеттой — настолько трогательными показались их чувства зрителям. А их число, к слову, в год выхода фильма составило аж 26 млн. Критики также остались в восторге — на кинофестивале в Вильнюсе кинолента получила награду от жюри. Однако нашлись и люди, которым история а-ля Шекспир не понравилась. Я не люблю этот фильм. В нем много всего в одну кучу смешано: и история любви школьников, и жизнь их классной руководительницы, и жизнь родителей. Получается не очень интересно и немного скучно.

Главные герои мне не нравятся. Рома постоянно строит из себя умника, в 16 лет разговаривает как 40-летний мужик. Катя показалась мне какой-то неживой, больше похожей на старушку. Еще мне не понравилось, как она вела себя с родителями, особенно с отчимом — это просто хамство. И вообще я считаю, что между героями не было серьезных отношений — за весь фильм ни Рома, ни Катя не поговорили ни о чем другом, кроме себя самих и своей любви. © lerka343 / Kinopoisk

Жестокий романс

Экранизация пьесы Александра Островского «Бесприданница» пользовалась бешеным успехом у зрителей, но не у критиков. Они обвиняли режиссера в том, что он поглумился над классикой. Также специалисты невысоко оценили игру Ларисы Гузеевой, заявив, что она потерялась на фоне Фрейндлих. (Кстати, Алиса Бруновна на съемках влепила Ларисе пощечину, когда та не могла отыграть сцену. Об этом мы писали здесь). С критиками киноленты солидарны и некоторые современные зрители. Этот фильм меня удивил. Он полон порочных людей. Богачи самонадеянны, бесчувственны и пусты, цыганам вообще все до лампочки, лишь бы денег от барина получить. Казалось бы, что нам стоит взглянуть в сторону человека, обделенного богатством, — Карандышева, но и он убог.

По всей видимости, героем здесь должна быть Лариса. Но как героиней может быть слабая, никчемная женщина, все мысли которой заняты только мужчинами? В фильме не показано ни разу, как Лариса занимается хоть каким-нибудь делом. Нет, только инстинкты и эмоции управляют ее поступками. Оправдание ей можно найти: она молода и живет среди людей, которые не могут служить примером. Но опять же ничего героического в ней не ощущается. Хотя ее монолог, который начинается словами «Да, я вещь...» понравился. © UxtiTuxti / Kinopoisk

Собачье сердце

Экранизация произведения Михаила Булгакова в свое время подверглась жесткой критике. Газеты не только ругали ленту, но и оскорбляли ее режиссера. Тем не менее картина получила награды на различных кинофестивалях и со временем приобрела статус культовой. Потому что большому количеству зрителей она пришлась по вкусу. Да и до сих пор можно услышать из уст собеседника цитату какого-нибудь героя. Но некоторые пользователи сети ни за что не станут воспроизводить реплики персонажей, в том числе и Преображенского. Мы получили брюзжащего старика в белом пальто, ну, то есть в халате, и огромную массу ужасных бедных — людей низкого происхождения. Очень мизантропическое кино от обиженных на жизнь создателей. © vqrwp — 9558 / Kinopoisk

Мой ласковый и нежный зверь

Экранизация произведения Чехова «Драма на охоте» участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. И то, что лента премии не получила, никак не помешало ей стать легендарной. Отдельного упоминания заслуживает вальс, который специально для фильма написал Евгений Дога. Это произведение по сей день выбирают многие молодожены для первого брачного танца. Но одной музыки недостаточно, чтобы полюбить кинокартину. По крайней мере, не всем зрителям. Режиссеру не удалось создать живой мир. Да, есть какие-то события, но переложить их в картинку не получилось. Актеры просто «что-то показывают», кроме Кирилла Лаврова — он сыграл достойно. Янковский играет Янковского. Главной героине не хватило таланта и опыта, она «берет» красотой и некой невинностью. Остальные персонажи в фильме условны. Лица актеров словно замазаны акварельными красками — один актер спокойно смог бы сыграть роль другого. © priori / Kinopoisk

Самая обаятельная и привлекательная

Наша любимая актриса Ирина Муравьева ни в какую не хотела сниматься в этом фильме — ей надоело амплуа милой дурнушки. Однако режиссер буквально караулил артистку у театра, чтобы убедить ее принять участие в проекте. Она согласилась и не прогадала. Кинокартину посмотрели 44,9 млн зрителей. А также ее закупили для проката 69 стран. Но вот актуальна ли история Нади Клюевой сегодня, большой вопрос. Фильм, конечно, хороший, позитивный, милый и местами даже веселый. Но, господа, откуда положительные рецензии? Это кино очень глупое, наивное и банальное. Когда вспоминаешь сюжет, то с трудом верится, что такую неинтересную во всех смыслах историю вообще решили экранизировать. Ну что в ней особенного? Даже для комедийного жанра?

Дурнушка пытается выйти замуж, и ей в этом помогает подруга, которой изменяет ее собственный муж. Так в одном предложении можно изложить все содержание этого фильма. И если бы не хорошая игра актеров и не пара веселых шуток, то, скорее всего, это кино так бы и осталось лежать на полке. Тем не менее оно стало всенародно любимым. Почему? Для меня это, скорее всего, навсегда останется загадкой, так как я не разделяю позитивных взглядов на подобные фильмы. © KOBRA999 / Kinopoisk

Мачеха

Главной героиней этой мелодрамы является жена комбайнера по имени Шура, которая в один прекрасный день узнает, что у ее благоверного есть дочь от другой женщины. И так как девочка стала сиротой, Шура решает забрать ее к себе. Однако героине приходится преодолевать многочисленные преграды на пути к сердцу ребенка. Картина стала одним из лидеров проката, собрав у экранов около 59,4 млн зрителей в год выхода. Но не всех растрогала история Шуры. В общем, что говорить, не пронимает. Жалость к девчонке сменяется раздражением, мачеха бросается из крайности в крайность, отец — тюфяк, сын — откровенный негодяй, одна лишь бабка — четкое и ясное средоточие зла «во благо». Маловато. Результат — мышиная возня, которая ни к чему хорошему привести не способна по определению. И финал картины тут не показатель. © Andron / Kinopoisk

Маленькая Вера

Бунтарка Вера знакомится с интеллигентным Сергеем и намерена выйти за него замуж. Но между ее отцом и возлюбленным возникает конфликт, из-за которого все идет не по плану. Кинокартину посмотрели 56 млн зрителей, что сделало ее лидером проката. Также фильм получил и скандальную славу из-за любовной сцены, которую в свое время многие сочли непристойной. Но такими сценами современных зрителей не оттолкнуть. А вот другими особенностями сюжета — очень даже. Сюжет можно описать такими словами: представьте, что вы зашли в гости к другу, временно живущему в коммуналке. И тут ваш разговор прерывает задорный сосед, затем заходит хозяйка, криком требуя отдать арендную плату. Ну и на сладкое — через стенку начинает кричать ребенок, а его отец яростно стучит в стену, дабы вы успокоились. Именно такие ощущения от происходящего, два часа потрачено попросту зря на бессмысленные похождения главной героини без моральных принципов. Скандалы, интриги дома, отец проблемный, мать устает на работе, брат, добившийся чего-то, но на деле не лучше других.

Описывать все, что увидел, нет сил, порекомендую вам не включать это кино никогда. © Arda Turan / Kinopoisk

Солярис

Эта экранизация произведения Станислава Лема оказала большое влияние на мировой кинематограф. Например, считается, что фильмы «Начало» и «Интерстеллар» могли бы никогда и не появиться, не сними Тарковский «Солярис». Лента получила признание и сразу после выхода: гран-при жюри на Каннском кинофестивале 1972 года тому доказательство. Но есть и зрители, которым такое кино пришлось не по вкусу. Постараюсь быть краткой. Я считаю, что есть какое-то общепринятое мнение, что «Солярис» — шедевр, а Тарковский — гениальный режиссер. На мой взгляд, пока не прочтешь книгу, фильм не поймешь. Достаточно много сцен, когда просто непонятно, что же Тарковский хотел этим показать.

Выход есть, пересмотреть «Солярис» снова, потратить еще 3 часа на этот фильм... По-моему, «Солярис» снят... никак. Слишком все затянуто и неинтересно. © Belkis / Kinopoisk

Афоня

Комедия о балагуре Афоне собрала у экранов 62,2 млн зрителей и стала лидером проката в год своей премьеры. Позднее фильм получил приз на кинофестивале. И с годами он не утратил своего очарования: зрители готовы пересматривать ленту бесконечно. Также в честь главного героя по сей день называют заведения общепита и магазины техники. Но некоторым людям всеобщее восхищение Афоней непонятно. Какие же выводы подсознание обычного человека сделает после этого «шедевра»? Кути, будь люмпеном, ведь все равно найдется дуреха (причем, хорошенькая), которая полюбит тебя. Ну и к чему призывает этот фильм? Какую мораль он несет? Где катарсис, спрашивается? Завуалированная комедия, этакая конфетка с ядовитой начинкой — воспеть образ деградирующего человека на широком экране. © AlexanderKireev / Kinopoisk

Табор уходит в небо

Перед нами еще один лидер проката. Фильм о любви цыган Лойко и Рады посмотрели 64,9 млн зрителей. Европейских знатоков кино этот проект также впечатлил, о чем свидетельствуют награды на кинофестивалях в Испании и Франции. Однако прошел ли фильм проверку временем — большой вопрос. Некоторые рецензии пользователей сети позволяют предположить, что нет. Сколько раз мне приходилось слышать про это кино! Дескать, легенда кинематографа и все такое прочее. Ну, я не знаю. По-моему, это откровенная лажа. Оно, конечно, может, в 75 году еще как-то и смотрелось, но сегодня это представляется чрезвычайно наивной и даже нелепой, я бы сказал, историей. Безумные поступки, глупые кончины, пафосные речи. Мрак. © Andron / Kinopoisk

Морозко

Культовый сказочный фильм, который мы обожали смотреть в детстве, за рубежом снискал противоречивую славу. Например, в США он получил награду как лучшее кино для семейного просмотра, но там же был и высмеян в одной из популярнейших телепередач, в которой обозревали малобюджетные фильмы. Но что бы кто ни говорил, зрители продолжают любить эту картину. Правда, не все. В детстве меня в этом фильме больше всего удивляли санки со свиньями в упряжке. Став старше и пересмотрев сей фильм, я чувствую себя как-то не в своей тарелке — настолько его не понял...

Главная героиня Настенька патологически незлобива, и начинаешь задумываться, а не дурочка ли она в самом прямом медицинском смысле? Слегка заторможенная бедная речь и нечетко выраженные реакции организма на климатические изменения только подтверждают опасения зрителя. © endlich_frei / Kinopoisk