Люди назвали 12 популярных фильмов, которые сильно переоценены

Нередко высокий рейтинг фильма и положительные рецензии критиков вовсе не показатель качества. Многие картины, отмеченные наградами, оказываются куда менее привлекательными, чем нам могло показаться. Мы собрали известные фильмы и посмотрели, что же говорят о них пользователи в сети.

Мир юрского периода (2015)

Это 1-й фильм трилогии «Мир юрского периода» и 4-я картина франшизы в целом. Даже сегодня у нее довольно высокий рейтинг. Критики назвали «Мир юрского периода» с Крисом Прэттом и Брайс Даллас Ховард достойным продолжением классики, дополненным небольшими деталями. Рецензенты отмечали, что фильм, хоть и основан на уже известном сюжете, держит в напряжении. Однако не все зрители с этим согласились. Рейтинг IMDb — 6,9

Я думаю, что 30 лет назад оригинальная идея была очень креативной, но не было никаких причин для того, чтобы эта картина оказалась в списке самых кассовых фильмов всех времен. Своей славой она полностью обязана маркетингу и Крису Прэтту. © PM_ME_YOUR_NECK / Reddit

PM_ME_YOUR_NECK / Reddit Дело в том, что «Парк юрского периода» не теряет своей актуальности и 25 лет спустя. «Мир юрского периода» не будет иметь такого же успеха. © themollusk / Reddit

Мне понравился фильм, но он во многом держится на дурацком сюжете. Честно говоря, это неплохой фильм под попкорн, как и «Затерянный мир». © agenttux / Reddit

Вот что мне кажется:

«Парк юрского периода»: динозавры сбежали из-за корпоративного саботажа.

«Мир юрского периода»: динозавры сбежали, потому что... мы плохо следим за животными в клетках? © goldgibbon / Reddit

Дневник памяти (2004)

Сюжет фильма разворачивается вокруг отношений влюбленной пары. Парень и девушка — выходцы из разных социальных слоев. В начале 1940-х они провели прекрасное лето вместе, а потом судьба их развела на долгие годы, но даже спустя много лет им удалось встретиться. Критики хоть и отмечали удачный выбор актеров, однако приписывали успех фильма скорее правильному выбору целевой аудитории и времени выхода в прокат. Рейтинг IMDb — 7,8

Этот фильм называли одной из величайших историй любви, и мои друзья наконец уговорили меня его посмотреть. По сюжету 2 человека, которые не имели почти ничего общего, «влюбились» друг в друга и прошли через множество глупых приключений, а потом каким-то образом остались вместе на всю жизнь. Это было не реалистично и даже не романтично. Меня это совсем не впечатлило. © Lireth / Reddit

Весь фильм — это просто гигантское клише, которое так любят женщины всего мира, но я этого совсем не понимаю... Нет никакой логики в том, чтобы бросить счастливую, полную любви жизнь ради шанса на приводящую к эмоциональному нокауту встречу с человеком, с которым ты и недели не прожил без ссоры... Это очень глупо. © ChrisNettleTattoo / Reddit

Я просто не понимаю, почему парень 20 лет спустя все еще одержим девушкой, с которой у него был летний роман в подростковом возрасте. Пора двигаться дальше! © your-imaginaryfriend / Reddit

Это была невероятная манипуляция эмоциями. Мне совсем не понравился этот фильм. © unknown author / Reddit

Птичий короб (2018)

«Птичий короб» за первую неделю проката на стриминговой платформе посмотрело около 45 млн человек. Фильм на грани ужасов и научной фантастики рассказывает о матери-одиночке, которая увозит свою семью в безопасное место. Критики сразу же отметили игру Сандры Буллок и необычную концепцию сюжета, в котором тема материнства соединяется с необходимостью выживания. Тем не менее не все зрители оказались под впечатлением. Рейтинг IMDb — 6,6

На мой взгляд, книга была очень хорошей... Я посмотрела фильм, и он меня так разозлил. Ужасное кино. © FrenchMushr00m / Reddit

FrenchMushr00m / Reddit Фильм, который стал популярным благодаря моде на него в интернете. © JimmyTheOtherCat / Reddit

JimmyTheOtherCat / Reddit Когда фильм вышел, его определенно хорошо приняли. Мне казалось, что я просто не в себе, потому что всегда чувствовал себя единственным, кому он не понравился. © BAMspek / Reddit

BAMspek / Reddit Этот фильм был бы бесконечно лучше, если бы его смонтировали в хронологическом порядке. Все напряжение разрушено, потому что вы заранее знаете, что должно произойти. © BaconHammerTime / Reddit

Узнать, какие еще фильмы ужасов были высоко оценены, можно здесь. А тут мы собрали странные истории, которые происходили во время съемок хорроров.

Влюбленный Шекспир (1998)

«Влюбленный Шекспир» получил сразу 7 статуэток «Оскар» и несколько других престижных премий. В фильме о том, как всемирно известный драматург не может придумать сюжет для очередной гениальной пьесы, снялась целая плеяда звезд: Гвинет Пэлтроу, Джозеф Файнс, Джеффри Раш, Колин Ферт, Бен Аффлек, Джуди Денч и многие другие. Однако даже актерский состав и сценарий Тома Стоппарда не спасли картину от негативных отзывов. Рейтинг IMDb — 7,1

Не понимаю, почему все говорят, что фильм вернул магию в Голливуд, когда это была история, которую мог бы написать любой человек с базовыми знаниями о Шекспире. © wind-7 / IMDb

wind-7 / IMDb Это самая банальная и предсказуемая история, которую выпустили с голливудского конвейера, а Голливуд снова демонстрирует свою бездарность и хвалит его. Нелепо. © Dantès / IMDb

Dantès / IMDb Мне кажется странным, что «Влюбленный Шекспир» получил столько внимания со стороны критиков. Мне он показался скучной и лишенной вдохновения картиной. Проблема в том, что вы можете предвидеть все за километр: шутки, сюжет, отсылки к историческим личностям. © Kay-20 / IMDb

Крестный отец (1972)

1-й фильм саги об итальянской мафии получил 3 «Оскара», 5 «Золотых глобусов», премию BAFTA и ряд других престижных наград и стал самой кассовой картиной за год. Критики высоко отзывались и о сюжете, и о режиссуре, и об актерском составе. Даже спустя более чем полвека картина Фрэнсиса Копполы не теряет рейтинг и считается нестареющей классикой. Но все же есть и те зрители, которые считают ее переоцененной. Рейтинг IMDb — 9,2

Один из тех фильмов, которые все любят, но никто не хочет смотреть. Возможно, картину стоит посмотреть 1 раз, чтобы сказать, что вы ее видели, но вряд ли вы будете ее пересматривать. Это определенно не «лучший фильм в истории». © sgrizzle / IMDb

Самый переоцененный фильм всех времен. Мне вроде бы понравилась игра Аль Пачино, Марлона Брандо и Джеймса Каана, но кроме этого в фильме нет ни одной действительно выдающейся детали. © Movies8586 / IMDb

Что в этом фильме такого замечательного? Здесь нет настоящей сюжетной линии, а плохого акцента было достаточно, чтобы у меня разболелась голова. Этот фильм до умопомрачения скучен. Он не заслуживает звания «Лучший фильм всех времен». © maliceinwonderland88 / IMDb

Бойцовский клуб (1999)

«Бойцовский клуб» Дэвида Финчера основан на одноименном романе Чака Паланика. Многие критики отмечали хорошо подобранный актерский состав, особенно выделяя Брэда Питта, а сам фильм разошелся на цитаты. Однако мнения зрителей разделились: кто-то называл его блестяще написанным и великолепно снятым фильмом, а кто-то не мог смириться с высокими рейтингами. Рейтинг IMDb — 8,8

Скучный, переоцененный, претенциозный, запутанный и очень глупый фильм. © xmw67 / IMDb

xmw67 / IMDb Я поражен результатами голосования на IMDb. Какую ценность имеет этот фильм, чтобы поставить его выше стольких замечательных картин в списке 250 лучших? © choatelodge / IMDb

choatelodge / IMDb Самая большая проблема этого фильма — невероятная надуманность. Его единственная цель — отчаянно пытаться быть шокирующим, революционным и подрывным. Он так старается, что терпит поражение. © Bento_de_Espinosa / IMDb

Банды Нью-Йорка (2002)

Историческая драма Скорсезе по одноименной книге Герберта Осбери хоть и не получила «Оскар», но была представлена в 10 номинациях. В фильме, сюжет которого разворачивается во второй половине XIX века вокруг вражды 2 криминальных банд, снялись Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис, Кэмерон Диас, Лиам Нисон. Критики восхищались размахом и амбициозностью режиссера и отмечали разнообразие тем, которые он затрагивает. Но некоторые зрители восприняли картину иначе. Рейтинг IMDb — 7,5

Как этот фильм получил все свои награды? Нам он показался мучительно медленным и тяжелым для просмотра. © guyb / IMDb

guyb / IMDb Обидно видеть, как режиссер с таким большим послужным списком изо всех сил пытается убедить нас в том, что он все еще на коне. © emox73 / IMDb

emox73 / IMDb Вы шутите? Этот фильм был номинирован на «Оскар»? Из всего того бреда, который был номинирован и получил «Оскар» за последние годы, этот фильм — один из худших! © Sepsis / IMDb

Пролетая над гнездом кукушки (1975)

Фильм Милоша Формана получил 5 премий «Оскар» и стал одной из самых успешных в коммерческом плане картин: при изначальном бюджете в $ 4,4 млн экранизация романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» собрала в прокате более 160 млн. Критики отмечали, что режиссеру сложно отказать в умении пользоваться комедийными приемами. Тем не менее многие зрители были разочарованы просмотром. Рейтинг IMDb — 8,7

Я ожидал увидеть великую книгу, превращенную в великий фильм, но киношный Мерфи был совершенно другим человеком, нежели в романе. Картина получилась крайне жалкой. © pkelley / IMDb

Трудно представить, как Академия могла присудить не менее 5 наград этому слишком затянутому претенциозному бреду. Дать «Оскар» Луизе Флетчер за ее игру — это шутка всех времен и народов в кинобизнесе. © alastair-fyfe-1 / IMDb

Я не понимаю, почему эта лента многим так нравится. Этот унылый фильм несправедливо очерняет работников психиатрических клиник. © DrCharlesMontague / IMDb

12 лет рабства (2013)

«12 лет рабства» — историческая эпопея Стива Маккуина по одноименной книге Соломона Нортапа. Фильм собрал несколько звездных актеров: Майкла Фассбендера, Брэда Питта, Бенедикта Камбербэтча и других. И выиграл 3 статуэтки «Оскар». Рецензенты отмечали, что история, рассказанная в картине, почти сразу захватывает с невероятной силой. Однако многие зрители остались недовольны как самим сюжетом, так и его воплощением. Рейтинг IMDb — 8,1

Этот фильм, столь же неинтересный, сколь и предсказуемый, не дает нам ничего нового и просто повторяет старое. © stephen-hoyland / IMDb

stephen-hoyland / IMDb Мне фильм показался ужасно нереалистичным. Я не могу поверить, что он был выдвинут на премию «Оскар», когда было так много более удачных картин. © jrw208 / IMDb

То, что у фильма есть эмоциональная сюжетная линия, не дает ему права быть поверхностным. Извините, я просто не понимаю шумихи вокруг него. © john-948-585660 / IMDb

Назад в будущее (1985)

Фантастический фильм «Назад в будущее» безоговорочно признается классикой кинематографа. Несмотря на то что многие сцены и приемы спустя более 35 лет кажутся уже устаревшими, картина Роберта Земекиса о путешествии при помощи машины времени с Майклом Фоксом и Кристофером Ллойдом все еще сохраняет свою популярность. Некоторые критики считают ее документом эпохи 1980-х. В отличие от них, зрители заметили и недостатки фильма. Рейтинг IMDb — 8,5

«Назад в будущее» имеет репутацию «фильма, который невозможно не любить». Предполагается, что мы должны игнорировать сюжетные дыры и несоответствия. Мне не понравился этот фильм, когда я смотрел его в подростковом возрасте, и еще больше, когда я смотрел его в 20 лет. Я не могу понять, как кто-то из взрослых может наслаждаться этой детской чепухой. © DavidYZ / IMDb

DavidYZ / IMDb Достойная задумка с достойным сюжетом. Но она наполнена старыми киношными штампами. Так много глупых моментов, что едва ли это смешно. © FeastMode / IMDb

Для фанатов «Назад в будущее» и других подобных фильмов здесь мы собрали фантастические сериалы.

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (1981)

Фильм Стивена Спилберга рассказывает о приключениях археолога и историка в исполнении Харрисона Форда. Эта картина стала 1-й в серии фильмов об Индиане Джонсе. Некоторые критики в шутку приписывали успех фильма тому факту, что режиссер хотел снять нечто похожее на «Джеймса Бонда», только не настолько затратное. Именно после «Индианы Джонса» Форд снялся в принесшем ему успех «Бегущем по лезвию». Однако многие зрители не согласны с такими лестными отзывами. Рейтинг IMDb — 8,4

Я посмотрел этот фильм только потому, что у него высокий рейтинг и он считается классическим. Он просто плохой. © deniz-elkan-33 / IMDb

Я так много слышала об этом фильме и думала, что он будет фантастическим. Но я была искренне разочарована. Это просто куча бездумных эффектов и сцен погони. © karmen-hackworth / IMDb

Я не могу понять, почему этот фильм настолько привлекателен. У нас есть много приключенческих картин, которые определенно лучше этой! Мне кажется, что только из-за имени режиссера этот бред обратил на себя внимание. © alirezazamani-73059 / IMDb

Фильмы вселенных Marvel и DC

Компания Marvel появилась еще в 1939 году. Ее основал Мартин Гудмен, и поначалу в Marvel занимались созданием супергеройских комиксов. 1-й экранизацией стал «Капитан Америка» 1944 года. Только последний перезапуск франшизы насчитывает более 30 фильмов. Второе издательство комиксов — DC — появилось еще раньше, в 1934 году. Именно здесь родились истории про Бэтмена, Супермена, Чудо-женщину, Женщину-кошку, Джокера и Харли Квинн. Компания выпускала как полнометражные фильмы с участием актеров-звезд, так и мультфильмы. Несмотря на то что большинство фильмов Marvel и DC имеют довольно высокие рейтинги и кассовые сборы, многие зрители недоумевают, почему экранизации комиксов стали такими популярными.

Некоторое время назад я перестал недоумевать, почему каждый фильм Marvel получает такие высокие оценки, и решил, что они просто не для меня. © Pablo_Sanchez1 / Reddit

Pablo_Sanchez1 / Reddit Я понятия не имею, почему люди так ждут новых фильмов Marvel. Боже, потратить $ 12, чтобы посмотреть сюжет, который видел 50 раз. Как заманчиво. © unknown author/ Reddit

12, чтобы посмотреть сюжет, который видел 50 раз. Как заманчиво. © unknown author/ Reddit Популярность и качество не одно и то же. Большинство фильмов о супергероях настолько популярны, что фанаты и дети гарантировано пойдут в кино, ориентируясь только на бренд, независимо от того, насколько плох сам фильм. © LordOfTrubbish / Reddit

Сегодняшние фильмы Marvel и DC — это просто высокобюджетный хлам. И я говорю это как человек, который изначально был в восторге от фильмов про супергероев. Студии просто используют популярность персонажей, чтобы заработать как можно больше денег, и придумывают дурацкие, плохо запоминающиеся сюжеты для сиквела. В каждом фильме одна и та же стандартная история: появляется угроза, герои объединяются, сталкиваются с конфликтом между собой, преодолевают разногласия и побеждают злодея. © unknown author / Reddit