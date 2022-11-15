Люди назвали свои любимые сериалы, которые они готовы пересматривать вечно. Многие стали для нас открытием

Есть сериалы, которые смотрели все, а есть те, которые остались в тени своих знаменитых «собратьев». Мы считаем, что отзывы зрителей — это самая честная реклама, поэтому и собрали подборку телешоу с высоким рейтингом и рекомендациями не маститых кинокритиков, а обычных людей.

Песочный человек

Рейтинг IMDb — 7,7

100 лет назад злодеи по ошибке поймали Морфея — повелителя царства снов. Пока красавец сидит в стеклянном шаре без одежды и гневно сверкает глазами, кошмары разбегаются по миру и творят форменное безобразие. Вчера закончил запоем смотреть этот сериал. Потрясающе! Здесь и магия, и путешествие в ад, последствия человеческой жадности и интриги. И, кстати, кто парикмахер повелителя снов? Ведь он менял прическу каждые 100 лет. Надеюсь, в следующем сезоне будет серия и о нем. © soeprijo19 / IMDb

Засланец из космоса

Рейтинг IMDb — 8,1

Инопланетянин с непроизносимым именем застрял на Земле. Теперь ему приходится изображать местного, обучаясь социальным нормам по мыльным операм. Все осложняется тем, что главный герой по факту оказывается единственным врачом в городе, и, конечно, он не знает человеческой анатомии, но интернет в помощь! Идеальный баланс между черным юмором, драмой и странной научной фантастикой. Плюс отличная игра актеров, отличный сценарий, отличная операторская работа — я прилип к экрану с первых секунд. © AngelsAngel / IMDb

Сообщество

Рейтинг IMDb — 8,5

В колледже Гриндейл собрался тот еще класс: красавчик, стереотипная блондинка, скромница, мать-одиночка, ботаник, бывший футболист, а также пенсионер, который был женат 7 раз. Им как-то приходится притираться друг к другу. Эта умная комедия завоевала зрительскую любовь и получила премию «Эмми» в 4 номинациях. Не могу найти слов, чтобы описать, как я обожаю этот сериал! Это просто одна из моих самых любимых комедий. Пересмотрел ее 3 или 4 раза, и каждый было так же смешно, как при первом просмотре. © Supermanfan-13 / IMDb

Боевой континент

Рейтинг IMDb — 8,3

Деревенский паренек Тан Сан отправляется учиться магии и попадает в самую непрестижную школу. Зато компания там подобралась отличная — чего только стоит девушка с заячьими ушками и парень, создающий сосиски из воздуха! Съел сосиску — и можно летать без метлы. Да, такому в Хогвартсе не учат. Сериал смешной и позитивный, да еще и в моем любимом жанре фэнтези. Сяо Чжань великолепен и очень убедителен в роли умного, доброго и храброго Тан Сана. Главная героиня мне тоже нравится, она умеет за себя постоять — полная противоположность обычной «девице в беде». История затягивает, так и включаешь серию за серией. © korisnik982 / IMDb

В Филадельфии всегда солнечно

Рейтинг IMDb — 8,8

Сериал рассказывает о 5 друзьях с огромным самомнением, но весьма скромным интеллектом. В большинстве случаев ведут они себя отвратительно, но зрителям так понравилось за этим наблюдать, что было снято аж 18 сезонов. Актерский состав очень крутой. Трудно сказать, кто из них лучший, все талантливы. Думаю, актеры прекрасно проводят время на съемочной площадке, наверное, в этом и есть секрет долгой жизни этого сериала. © DiCaprioFan13 / IMDb

Изумрудный город

Рейтинг IMDb — 7,1

Многие из нас в детстве полюбили историю о девочке, которую ураган унес в волшебную страну. Сериал «Изумрудный город» — сказка для повзрослевших фанатов: и проблемы, и враги здесь куда серьезнее. Не понимаю, почему о нем не говорят на каждом углу? Мрачный и захватывающий мир, великолепная актерская игра и шикарная операторская работа. Я не могу найти ни новый сериал, ни книгу, которые бы смогли меня так же увлечь. Ставлю 10 из 10. © strongside1706 / IMDb

Хилер

Рейтинг IMDb — 8,5

Главный герой — мистер «заядлый холостяк навсегда». Это умелый хакер, который копит деньги на остров — парень просто ждет не дождется, когда будет жить подальше от людей. Но все меняется, когда он встречает неуклюжую девушку и решает ее защищать. Здесь великолепный актерский состав и сильная сюжетная линия, в которой отлично сочетаются комедийные, романтические и экшен-сцены. Если ищете хорошую дораму, посмотрите «Хилера», и вы не будете разочарованы. © mc96822 / IMDb

Задержка в развитии

Рейтинг IMDb — 8,7

Когда отца семейства сажают в тюрьму за финансовые махинации, его сын Майкл пытается все исправить и вести дела честно. Но невыносимая семейка, которая не умеет жить по средствам, постоянно вставляет ему палки в колеса. Стоит распробовать этот сериал — и от него уже не оторваться. Весь актерский состав хорош, каждая шутка в тему. © nightswatch / IMDb

Королевство

Рейтинг IMDb — 8,3

Многие зрительницы, в том числе сотрудники нашей редакции, об этом сериале говорят так: «Посмотрела за ночь все серии». Необычное, но гениальное решение поместить зомби в антураж древней Азии. Здесь вам и придворные интриги, и благородный наследник престола, и храбрая знахарка. В последнее время фильмы про зомби стали скучными и некачественными. Но, к моему удивлению, появилось шоу, действие которого происходит во времена правления династии Ли. Хорошая актерская игра, правдоподобные костюмы и монстры делают этот сериал достойным вашего внимания. © Rastifan / IMDb

Чужестранка

Рейтинг IMDb — 8,3

По загадочной причине молодая медсестра Клэр перемещается во времени и попадает в 1743 год. Теперь ей необходимо научиться жить в непривычном мире и обрести любовь. Сериал так понравился аудитории, что был продлен на 7-й сезон. «Чужестранка» оказалась намного лучше, чем я ожидала. Это гораздо больше, чем просто очередная история любви. Я только что просмотрела последний сезон, и мне ну очень понравилось. Актеры так круто играют, что действительно начинаешь за них переживать. Сериал прекрасно снят, здесь все превосходно — от операторской работы до костюмов. © DiCaprioFan13 / IMDb

Парни, покажите этот сериал жене! И вы будете прощены за все. © random-70778 / IMDb

