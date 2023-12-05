Люди рассказали, какие сериалы они считали проходными, а те внезапно взяли и оказались просто «Вау!»

Мы верим, что отзывы зрителей — это самая честная реклама. В этой подборке вас ждут телешоу с хорошим рейтингом и рекомендациями не маститых кинокритиков, а обычных людей.

«Ван-Пис»

Рейтинг IMDb — 8,4

Море и чайки, пираты и поиски легендарного клада. Харизматичные персонажи и самобытный мир. Надо ли еще продолжать или пора бежать смотреть этот сериал? Инсайдеры пишут, что бюджет каждого эпизода составил＄18 миллионов. Это — самой дорогой сериал Netflix. Мне 60 лет, и я просто в восторге. Я человек старой закалки, никогда не слышал об аниме «Ван-Пис», да и я не фанат аниме в целом. Ни капли не жалею, что посмотрел киноадаптацию — сериал меня затянул. Он необычный, жестокий, нежный. О битвах, дружбе и мечтах, смелости, о страхе и верности. Во всем есть глубокий смысл. Жду второй сезон. © trwbxcpr / IMDb



«Голосование по поводу смертной казни»

Рейтинг IMDb — 7,1

Если вам понравилась «Игра в кальмара», то обратите внимание на этот детектив. Неизвестный, которого пресса окрестила «Собачья маска», присылает людям сообщения с опросом: заслуживает ли избежавший наказания преступник наказания? Если больше половины голосуют «за», то он он убивает «осужденного». Все ниточки приводят полицию к одному человеку. Да вот только он никак не мог совершить преступление: мужчина уже сидит в тюрьме. Или же следствие что-то упускает? Сериал зацепил с первой серии. Персонажи, сюжетная линия — все отлично. Рекомендую всем, кто любит хорошие криминальные сериалы с необычными поворотами и сюжетом. Я посмотрела много корейских дорам и считаю, эта — одна из лучших, что я видела. © rubytrudie-00676 / IMDb







Песочный человек

Рейтинг IMDb — 7,7

100 лет назад злодеи по ошибке поймали Морфея — повелителя царства снов. Пока красавец сидит в стеклянном шаре без одежды и гневно сверкает глазами, кошмары разбегаются по миру и творят форменное безобразие. Вчера закончил запоем смотреть этот сериал. Потрясающе! Здесь и магия, и путешествие в ад, последствия человеческой жадности и интриги. И, кстати, кто парикмахер повелителя снов? Ведь он менял прическу каждые 100 лет. Надеюсь, в следующем сезоне будет серия и о нем. © soeprijo19 / IMDb

Засланец из космоса

Рейтинг IMDb — 8,1

Инопланетянин с непроизносимым именем застрял на Земле. Теперь ему приходится изображать местного, обучаясь социальным нормам по мыльным операм. Все осложняется тем, что главный герой по факту оказывается единственным врачом в городе, и, конечно, он не знает человеческой анатомии, но интернет в помощь! Идеальный баланс между черным юмором, драмой и странной научной фантастикой. Плюс отличная игра актеров, отличный сценарий, отличная операторская работа — я прилип к экрану с первых секунд. © AngelsAngel / IMDb

Сообщество

Рейтинг IMDb — 8,5

В колледже Гриндейл собрался тот еще класс: красавчик, стереотипная блондинка, скромница, мать-одиночка, ботаник, бывший футболист, а также пенсионер, который был женат 7 раз. Им как-то приходится притираться друг к другу. Эта умная комедия завоевала зрительскую любовь и получила премию «Эмми» в 4 номинациях. Не могу найти слов, чтобы описать, как я обожаю этот сериал! Это просто одна из моих самых любимых комедий. Пересмотрел ее 3 или 4 раза, и каждый было так же смешно, как при первом просмотре. © Supermanfan-13 / IMDb

Боевой континент

Рейтинг IMDb — 8,3

Деревенский паренек Тан Сан отправляется учиться магии и попадает в самую непрестижную школу. Зато компания там подобралась отличная — чего только стоит девушка с заячьими ушками и парень, создающий сосиски из воздуха! Съел сосиску — и можно летать без метлы. Да, такому в Хогвартсе не учат. Сериал смешной и позитивный, да еще и в моем любимом жанре фэнтези. Сяо Чжань великолепен и очень убедителен в роли умного, доброго и храброго Тан Сана. Главная героиня мне тоже нравится, она умеет за себя постоять — полная противоположность обычной «девице в беде». История затягивает, так и включаешь серию за серией. © korisnik982 / IMDb

В Филадельфии всегда солнечно

Рейтинг IMDb — 8,8

Сериал рассказывает о 5 друзьях с огромным самомнением, но весьма скромным интеллектом. В большинстве случаев ведут они себя отвратительно, но зрителям так понравилось за этим наблюдать, что было снято аж 16 сезонов, сериал продлен на 17-й сезон. Актерский состав очень крутой. Трудно сказать, кто из них лучший, все талантливы. Думаю, актеры прекрасно проводят время на съемочной площадке, наверное, в этом и есть секрет долгой жизни этого сериала. © DiCaprioFan13 / IMDb

Изумрудный город

Рейтинг IMDb — 7,1

Многие из нас в детстве полюбили историю о девочке, которую ураган унес в волшебную страну. Сериал «Изумрудный город» — сказка для повзрослевших фанатов: и проблемы, и враги здесь куда серьезнее. Не понимаю, почему о нем не говорят на каждом углу? Мрачный и захватывающий мир, великолепная актерская игра и шикарная операторская работа. Я не могу найти ни новый сериал, ни книгу, которые бы смогли меня так же увлечь. Ставлю 10 из 10. © strongside1706 / IMDb

Хилер

Рейтинг IMDb — 8,5

Главный герой — мистер «заядлый холостяк навсегда». Это умелый хакер, который копит деньги на остров — парень просто ждет не дождется, когда будет жить подальше от людей. Но все меняется, когда он встречает неуклюжую девушку и решает ее защищать. Здесь великолепный актерский состав и сильная сюжетная линия, в которой отлично сочетаются комедийные, романтические и экшен-сцены. Если ищете хорошую дораму, посмотрите «Хилера», и вы не будете разочарованы. © mc96822 / IMDb

Задержка в развитии

Рейтинг IMDb — 8,7

Когда отца семейства сажают в тюрьму за финансовые махинации, его сын Майкл пытается все исправить и вести дела честно. Но невыносимая семейка, которая не умеет жить по средствам, постоянно вставляет ему палки в колеса. Стоит распробовать этот сериал — и от него уже не оторваться. Весь актерский состав хорош, каждая шутка в тему. © nightswatch / IMDb

Королевство

Рейтинг IMDb — 8,3

Многие зрительницы, в том числе сотрудники нашей редакции, об этом сериале говорят так: «Посмотрела за ночь все серии». Необычное, но гениальное решение поместить зомби в антураж древней Азии. Здесь вам и придворные интриги, и благородный наследник престола, и храбрая знахарка. В последнее время фильмы про зомби стали скучными и некачественными. Но, к моему удивлению, появилось шоу, действие которого происходит во времена правления династии Ли. Хорошая актерская игра, правдоподобные костюмы и монстры делают этот сериал достойным вашего внимания. © Rastifan / IMDb

Чужестранка

Рейтинг IMDb — 8,3

По загадочной причине молодая медсестра Клэр перемещается во времени и попадает в 1743 год. Теперь ей необходимо научиться жить в непривычном мире и обрести любовь. В 2024 году зрители увидят 8-й (финальный) сезон. «Чужестранка» оказалась намного лучше, чем я ожидала. Это гораздо больше, чем просто очередная история любви. Я только что просмотрела последний сезон, и мне ну очень понравилось. Актеры так круто играют, что действительно начинаешь за них переживать. Сериал прекрасно снят, здесь все превосходно — от операторской работы до костюмов. © DiCaprioFan13 / IMDb

Парни, покажите этот сериал жене! И вы будете прощены за все. © random-70778 / IMDb

