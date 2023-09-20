Мег Райан наконец-то возвращается в кино и доказывает, что о тех, кому за 50, тоже можно снимать романтические фильмы

Мег Райан возвращается в кино, чтобы представить нам новую романтическую комедию. Появились эксклюзивные фотографии фильма, на которых 61-летняя актриса возвращается в жанр, сделавший ее знаменитой.

Для нового фильма она работала не только в качестве актрисы

Снявшись в 2008 году в романтической комедии «Новый парень моей мамы», Мег Райан распрощалась с этим жанром, а вскоре и с Голливудом. Сейчас актриса и режиссер возвращается на большой экран с фильмом «Что случится потом». Дебют фильма назначен на осень. Главные роли в нем исполняют Райан и звезда сериала «Секретные материалы» Дэвид Духовны. Актриса кратко рассказала о фильме в интервью: «Иногда слышу вопрос: Будут ли они вместе? Или не будут?». «По этой причине „Что случится потом“ как бы немного развивает жанр ромкома. В нем также рассказывается о пожилых людях, но при этом он остается романтичным».

Хотя трейлер еще не вышел, уже известно краткое содержание сюжета, основанного на пьесе «Падающая звезда»: Волею судьбы Уилла (Райан) и Билл (Духовны) оказываются вместе на ночь в аэропорту, что вновь зажигает искру, потухшую много лет назад. Им предстоит начать сложное путешествие и задуматься, случайно ли их свела вместе судьба.

Из-за проблем с психическим здоровьем актриса поставила свою карьеру на паузу

В интервью 2019 года Райан рассказала о событиях 2015 года, после того как она снялась в фильме «Итака»: «Я перегорела. Мне казалось, что я больше не знаю ничего ни о себе, ни о мире, чтобы отражать его как актриса», — призналась она. Годом ранее в другом интервью она призналась, что стать актрисой никогда не было ее мечтой. «Я никогда не хотела быть актрисой. Вся идея быть известным человеком... Не знаю, я больше чувствовала себя скорее наблюдателем, а не „главным героем“ своей жизни», — поделилась она.