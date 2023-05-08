Мы еще не успели отойти от новости, что Гарри Поттер стал отцом, как нас ошарашила Джинни

Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт снимает фильмы, борется за сохранность природы, а еще сумела найти любовь всей своей жизни. Совсем недавно актриса обрадовала фанатов новостью о том, что ждет ребенка.

После окончания съемок «Гарри Поттера» Бонни продолжила сниматься в кино

В 2013 году актриса сыграла одну из главных ролей в фильме «Перед сном». Ей также удалось попробовать себя в качестве модели на подиуме и дебютировать на cцене театра в Лондоне. Но несмотря на то, что актерская карьера шла в гору, девушка понимала, что хочет реализовать себя в чем-то более масштабном, чем актерство. Она мечтала, что когда-нибудь сможет стать тем, кто создает магию кино, находясь за кадром. «Я очень рано поняла, что моя работа актрисы — это крошечный, ничтожный процент во всем творческом процессе создания фильма».

Окончив университет со степенью бакалавра искусств в области кинопроизводства, Райт основала собственную продюсерскую компанию BonBonLumiere. И начала снимать короткометражные фильмы. Ее работы получают одобрение критиков, а лента «Мы приходим и уходим по отдельности» была даже представлена на Каннском фестивале. «Сейчас для меня важно создать фильм, который объединит людей, чтобы они смотрели киноленты, которые я снимаю, и чувствовали себя частью коллектива. Я в значительной степени из тех, кто все еще любит ходить в кино и театр, чтобы испытывать эмоции вместе с обществом. Мне нравится то, что я делаю, потому что, когда я слушаю истории других людей или смотрю фильмы, нет ничего приятнее, чем наблюдать, как кто-то чувствует то же, что и ты. В такие моменты понимаешь, что не один в этом мире. Что-то в киноистории может тронуть вас, и внезапно вы оказываетесь связаны со всеми. Потому что это универсальная вещь».

Бонни также занялась съемкой музыкальных клипов и уже успела поработать с такими звездами, как Скарлетт Йоханссон, Софи Лоу и Пит Йорн.

Помимо творческой реализации, для Райт очень важна защита окружающей среды

Бонни — экоактивистка и посол благотворительных организаций Greenpeace и Lumos. Она активно освещает проблему загрязнения планеты пластиком. И недавно написала книгу о том, как можно изменить свои привычки, чтобы помочь планете. «Каждый кусок пластика, который я когда-либо использовала, все еще где-то на этой земле. И это ужасно».

Актрисе очень важно единение с природой, и в этом ей помогают ежедневные медитации. Девушка занимается йогой и уже много лет является вегетарианкой.

После разрыва помолвки с Джейми Кэмпбеллом и других несложившихся отношений Бонни обрела свое счастье с бизнесменом Эндрю Лококо

Пара долгое время жила на два города, а потом влюбленные решили съехаться. Из Лос-Анджелеса актриса переехала к любимому в Сан-Диего. В 2022 году они поженились. Церемония бракосочетания прошла на экоферме, прямо среди грядок с овощами. Этим молодые люди еще раз подчеркнули, как для них важна природа.



Молодожены и их близкие совместно организовывали свадьбу. Жених сам смастерил мебель для свадьбы, а брат невесты занимался декором торжества. Бонни считает, что это был самый лучший день в ее жизни. «Наша идея состояла в том, чтобы сделать свадьбу праздником любви и общности».

Звезда «Гарри Поттера» очень счастлива в браке с человеком, который разделяет с ней взгляды на жизнь, и недавно поделилась в социальных сетях радостной новостью о том, что вскоре станет мамой. «Мы с Эндрю не можем дождаться встречи с нашим малышом в конце этого года и стать родителями».

Экранный муж Райт Дэниел Рэдклифф тоже недавно стал отцом

Актер и его девушка Эрин Дарк вместе уже 10 лет, и весной 2023 года у них родился первенец. Пара пока не раскрывает никакой информации о своем ребенке, но папарацци уже успели запечатлеть их на прогулке с детской коляской. «Для меня все еще дико, что мы сейчас находимся на стадии, когда у нас появляются дети, и я уверен, что этот факт заставляет остальной мир чувствовать себя очень старым», — смеется Рэдклифф, говоря о касте «Гарри Поттера».

