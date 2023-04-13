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Мы нафантазировали, как выглядели бы 12 персонажей нашумевшего сериала «Король и Шут», если бы его снимали в Голливуде

Кино
-22-11

Недавно на сервисе «Кинопоиск» вышел сериал, посвященный панк-группе 1990–2000-х «Король и Шут». Это история музыкантов, которая прерывается фэнтезийными вставками, представляющими собой экранизации их песен. Мы решили от души пофантазировать и представили, какие иностранные актеры смогли бы сыграть персонажей сериала.

Михаил Горшенев, Горшок — Дев Патель

Андрей Князев, Князь — Билл Скарсгард

Александр Балунов, Балу — Эндрю Гарфилд

Яков Цвиркунов, Яша — Том Холланд

Александр Щиголев, Поручик — Тимоти Шаламе

Мария Нефедова, Маша — Рэйчел Макадамс

Ольга Горшенева, вдова — Марго Робби

Анфиса, Фея мух — Эмма Стоун

Агата Нигровская, Принцесса — Эмми Россум

Леша Горшенев — Кит Харингтон

Александр Леонтьев, Ренегат — Джо Джонас

Татьяна Горшенева, мама Горшка — Сьюзан Сарандон

Если вам любопытно узнать, каких еще персонажей могли бы сыграть другие актеры, то вам точно понравятся эти статьи:

Фото на превью Король и Шут / Лунапарк, Stable Diffusion
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AdMe/Кино/Мы нафантазировали, как выглядели бы 12 персонажей нашумевшего сериала «Король и Шут», если бы его снимали в Голливуде
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