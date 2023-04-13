Мы нафантазировали, как выглядели бы 12 персонажей нашумевшего сериала «Король и Шут», если бы его снимали в Голливуде

Недавно на сервисе «Кинопоиск» вышел сериал, посвященный панк-группе 1990–2000-х «Король и Шут». Это история музыкантов, которая прерывается фэнтезийными вставками, представляющими собой экранизации их песен. Мы решили от души пофантазировать и представили, какие иностранные актеры смогли бы сыграть персонажей сериала.