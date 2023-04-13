Мы нафантазировали, как выглядели бы 12 персонажей нашумевшего сериала «Король и Шут», если бы его снимали в Голливуде
Недавно на сервисе «Кинопоиск» вышел сериал, посвященный панк-группе 1990–2000-х «Король и Шут». Это история музыкантов, которая прерывается фэнтезийными вставками, представляющими собой экранизации их песен. Мы решили от души пофантазировать и представили, какие иностранные актеры смогли бы сыграть персонажей сериала.
Михаил Горшенев, Горшок — Дев Патель
Андрей Князев, Князь — Билл Скарсгард
Александр Балунов, Балу — Эндрю Гарфилд
Яков Цвиркунов, Яша — Том Холланд
Александр Щиголев, Поручик — Тимоти Шаламе
Мария Нефедова, Маша — Рэйчел Макадамс
Ольга Горшенева, вдова — Марго Робби
Анфиса, Фея мух — Эмма Стоун
Агата Нигровская, Принцесса — Эмми Россум
Леша Горшенев — Кит Харингтон
Александр Леонтьев, Ренегат — Джо Джонас
Татьяна Горшенева, мама Горшка — Сьюзан Сарандон
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Фото на превью Король и Шут / Лунапарк, Stable Diffusion
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