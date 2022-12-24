Мы пофантазировали, как выглядели бы 15+ любимых киногероев, будь они мультяшками

Есть настолько культовые кинокартины, что их легко опознать по одному лишь кадру. Покажи любому изображение молодой пары на носу корабля с разведенными в стороны руками или улыбающейся брюнетки с ложкой в руках, и он сию минуту скажет, что это ленты «Титаник» и «Амели». Мы задумались, а как выглядели бы подобного рода кадры, сними режиссер не игровой, а анимационный фильм.