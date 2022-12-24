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Мы пофантазировали, как выглядели бы 15+ любимых киногероев, будь они мультяшками

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Есть настолько культовые кинокартины, что их легко опознать по одному лишь кадру. Покажи любому изображение молодой пары на носу корабля с разведенными в стороны руками или улыбающейся брюнетки с ложкой в руках, и он сию минуту скажет, что это ленты «Титаник» и «Амели». Мы задумались, а как выглядели бы подобного рода кадры, сними режиссер не игровой, а анимационный фильм.

Гарри Поттер и философский камень, 2001

1492 PICTURES / HEYDAY FILMS / WARNER BROS / MOUNTAIN, PETER / Album / East News, © Stable Diffusion

Амели, 2001

Miramax / Courtesy Everett Collection / East News, © Stable Diffusion

Криминальное чтиво, 1994

Назад в будущее, 1985

Дневник Бриджит Джонс, 2001

Властелин колец: Две крепости, 2002

NEW LINE PRODUCTIONS / Album / EAST NEWS, © Stable Diffusion

Гордость и предубеждение, 2005

Бойцовский клуб, 1999

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, © Stable Diffusion

Блондинка в законе, 2001

Титаник, 1997

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, © Stable Diffusion

Шоу Трумана, 1998

Интервью с вампиром, 1994

Форрест Гамп, 1994

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS, © Stable Diffusion

Укрощение строптивого, 1980

CAPITOL FILMS / Album / EAST NEWS, © Stable Diffusion

Крестный отец, 1972

Молчание ягнят, 1991

ORION PICTURES / Album / EAST NEWS, © Stable Diffusion

Дневник памяти, 2004

NEW LINE CINEMA / MOSELEY, MELISSA / Album / EAST NEWS, © Stable Diffusion

Сумерки. Сага. Затмение, 2010

face to face / Reporter / East News, © Stable Diffusion

Дьявол носит Prada, 2006

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, © Stable Diffusion

Анимационную версию какого фильма вы не отказались бы посмотреть?

Фото на превью Miramax / Courtesy Everett Collection / East News, Stable Diffusion, NEW LINE PRODUCTIONS / Album / EAST NEWS, Stable Diffusion
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AdMe/Кино/Мы пофантазировали, как выглядели бы 15+ любимых киногероев, будь они мультяшками
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