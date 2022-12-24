Мы пофантазировали, как выглядели бы 15+ любимых киногероев, будь они мультяшками
Есть настолько культовые кинокартины, что их легко опознать по одному лишь кадру. Покажи любому изображение молодой пары на носу корабля с разведенными в стороны руками или улыбающейся брюнетки с ложкой в руках, и он сию минуту скажет, что это ленты «Титаник» и «Амели». Мы задумались, а как выглядели бы подобного рода кадры, сними режиссер не игровой, а анимационный фильм.
Гарри Поттер и философский камень, 2001
1492 PICTURES / HEYDAY FILMS / WARNER BROS / MOUNTAIN, PETER / Album / East News, © Stable Diffusion
Амели, 2001
Криминальное чтиво, 1994
Назад в будущее, 1985
Дневник Бриджит Джонс, 2001
Властелин колец: Две крепости, 2002
Гордость и предубеждение, 2005
Бойцовский клуб, 1999
Блондинка в законе, 2001
Титаник, 1997
Шоу Трумана, 1998
Интервью с вампиром, 1994
Форрест Гамп, 1994
Укрощение строптивого, 1980
Крестный отец, 1972
Молчание ягнят, 1991
Дневник памяти, 2004
Сумерки. Сага. Затмение, 2010
Дьявол носит Prada, 2006
Анимационную версию какого фильма вы не отказались бы посмотреть?
Фото на превью Miramax / Courtesy Everett Collection / East News, Stable Diffusion, NEW LINE PRODUCTIONS / Album / EAST NEWS, Stable Diffusion
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