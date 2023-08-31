13 киногероинь, чьих свадебных платьев мы так и не увидели, но нейросеть это исправила
Почти в каждом фильме и сериале мы переживаем за главных героинь и их вторых половинок. К сожалению, экранные истории любви не всегда заканчиваются свадьбой. Но нам так хочется видеть наших любимых персонажей в свадебных нарядах, поэтому с помощью нейросети мы создали изображения, на которых героини примерили шикарные подвенечные платья.
Уэнсдэй Аддамс («Уэнсдэй»)
Гермиона Грейнджер («Гарри Поттер»)
Принцесса Лея Органа («Звёздные войны»)
Харли Квинн («Отряд самоубийц»)
Дейенерис Таргариен («Игра престолов»)
Вивиан Уорд («Красотка»)
Роуз Доусон («Титаник»)
Саманта («Секс в большом городе»)
Ариэль («Русалочка»)
Круэлла («Круэлла»)
Гамора («Стражи Галактики»)
Малефисента («Малефисента»)
Барби («Барби»)
Если режиссеры решат снять продолжение этих фильмов и сериалов, то, возможно, мы еще увидим любимых героинь в подвенечных нарядах. Пока же можно взглянуть на еще одну подборку, где мы попросили нейросеть нарисовать образы современных киногероинь, если бы их сыграли актрисы золотого века Голливуда.
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