13 киногероинь, чьих свадебных платьев мы так и не увидели, но нейросеть это исправила

Почти в каждом фильме и сериале мы переживаем за главных героинь и их вторых половинок. К сожалению, экранные истории любви не всегда заканчиваются свадьбой. Но нам так хочется видеть наших любимых персонажей в свадебных нарядах, поэтому с помощью нейросети мы создали изображения, на которых героини примерили шикарные подвенечные платья.