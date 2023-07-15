Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь
Почти в каждом фильме мы сопереживаем главным героиням, которые встречают свою вторую половинку и влюбляются без памяти. Но не во всех историях дело доходит до свадьбы, хотя так хочется увидеть любимых персонажей из фильмов и сериалов в свадебном платье. Мы решили с помощью нейросети представить шикарные наряды, в которых киногероини могли бы пойти к алтарю.
Уэнсдэй Аддамс («Уэнсдэй»)
Гермиона Грейнджер («Гарри Поттер»)
Диана («Чудо-женщина»)
Харли Квинн («Отряд самоубийц»)
Санса Старк («Игра престолов»)
Бриенна Тарт («Игра престолов»)
Дейенерис Таргариен («Игра престолов»)
Вивиан Уорд («Красотка»)
Роуз Доусон («Титаник»)
Ариэль («Русалочка»)
Круэлла («Круэлла»)
Гамора («Стражи Галактики»)
Малефисента («Малефисента»)
Возможно, мы еще сможем увидеть этих киногероинь в свадебных нарядах, если режиссеры решат снять продолжение этих фильмов и сериалов. А пока можно посмотреть еще одну подборку, где мы попытались представить образы современных киногероинь, если бы их сыграли актрисы золотого века Голливуда.
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