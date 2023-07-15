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Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь

Кино
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Почти в каждом фильме мы сопереживаем главным героиням, которые встречают свою вторую половинку и влюбляются без памяти. Но не во всех историях дело доходит до свадьбы, хотя так хочется увидеть любимых персонажей из фильмов и сериалов в свадебном платье. Мы решили с помощью нейросети представить шикарные наряды, в которых киногероини могли бы пойти к алтарю.

Уэнсдэй Аддамс («Уэнсдэй»)

Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь

Гермиона Грейнджер («Гарри Поттер»)

Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь

Диана («Чудо-женщина»)

Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь

Харли Квинн («Отряд самоубийц»)

Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь

Санса Старк («Игра престолов»)

Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь

Бриенна Тарт («Игра престолов»)

Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь

Дейенерис Таргариен («Игра престолов»)

Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь

Вивиан Уорд («Красотка»)

Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь

Роуз Доусон («Титаник»)

Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь

Ариэль («Русалочка»)

Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь

Круэлла («Круэлла»)

Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь

Гамора («Стражи Галактики»)

Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь

Малефисента («Малефисента»)

Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь

Возможно, мы еще сможем увидеть этих киногероинь в свадебных нарядах, если режиссеры решат снять продолжение этих фильмов и сериалов. А пока можно посмотреть еще одну подборку, где мы попытались представить образы современных киногероинь, если бы их сыграли актрисы золотого века Голливуда.

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AdMe/Кино/Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь
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