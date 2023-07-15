Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели свадебные платья 13 легендарных киногероинь

Почти в каждом фильме мы сопереживаем главным героиням, которые встречают свою вторую половинку и влюбляются без памяти. Но не во всех историях дело доходит до свадьбы, хотя так хочется увидеть любимых персонажей из фильмов и сериалов в свадебном платье. Мы решили с помощью нейросети представить шикарные наряды, в которых киногероини могли бы пойти к алтарю.