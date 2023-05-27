Мы посмотрели, как менялись 15 героев культовых сериалов в их первом и последнем эпизодах

Сериалы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Некоторые шоу приносят кратковременное наслаждение, в то время как другие увлекают нас на годы, позволяя наблюдать за трансформацией персонажей, их развитием, трудностями и успехами. Мы решили посмотреть, насколько изменились наши любимые персонажи с первого эпизода сериала до его финала.

Баффи Саммерс — «Баффи — истребительница вампиров»

Сериал «Баффи — истребительница вампиров» выходил с 1997 по 2003 годы. Главную роль в нем исполнила Сара Мишель Геллар. Ее героиня прошла длинный путь от простой школьницы до могущественной истребительницы нечистых сил.

Филипп Галлагер — «Бесстыжие»

Американская адаптация одноименного британского сериала появилась на телеэкранах в 2011 году. Это история о непростой жизни большой семьи, проживающей на южной окраине Чикаго. Проект был очень тепло принят критиками, и это неудивительно: работа актеров и съемочной группы действительно достойна высокой отметки. А персонаж Джереми Аллена Уайта за годы съемок превратился из хитроватого мальчишки-вундеркинда в серьезного мужчину.

Кэролайн Форбс — «Дневники вампира»

Телешоу о вампирах, оборотнях и ведьмах, населяющих маленький городок Мистик-Фоллс, выходило с 2009 по 2017 год. За это время многие персонажи пережили трансформации, и Кэролайн не исключение. В конце 8-го сезона она вышла замуж за Стефана (неожиданно, не так ли?) и открыла школу для одаренных детей.

Габриэль — «Зена — королева воинов»

За приключениями героев сериала «Зена — королева воинов» мы наблюдали с 1995 по 2001 год. На протяжении 134 эпизодов Габриэль из наивной и простодушной девушки превращалась в твердую и решительную, но при этом не потеряла своей доброты и смелости. В финальной серии Габриэль предстает перед зрителями как воин, готовый идти по стопам своего учителя.

Геракл — «Удивительные странствия Геракла»

Кевин Сорбо виртуозно воплотил на экране героя античных мифов и легенд, полубога Геракла. За более чем сотню эпизодов он смог показать своего персонажа с разных сторон и получил признание и международную славу. У сериала есть спин-офф под названием «Молодость Геракла», где главную роль исполнил Райан Гослинг.

Иолай — «Удивительные странствия Геракла»

Иолая, лучшего друга и сподвижника Геракла, в сериале сыграл Майкл Херст (который, кстати, срежиссировал несколько серий телепроекта самостоятельно). Его образ, как и образ Геракла, основан на древнегреческих мифах о героях.

Кристина Янг — «Анатомия страсти»

Показ «Анатомии страсти» начался в 2005 году. За 16 лет существования сериала во многом поменялись и актеры, и их герои. Так, Кристина Янг, которую сыграла Сандра О, из расчетливой и во многом холодной женщины превратилась в более эмпатичную и романтичную личность. При этом она сохранила такие качества, как практичность, уверенность в себе и эрудированность.

Лиза Кадди — «Доктор Хаус»

Сдержанная заведующая больницей Принстон-Плейнсборо, в которой работает доктор Хаус, радовала зрителей своим присутствием 7 сезонов сериала из восьми. В конце 7-го сезона Хаус въехал в ее дом на автомобиле, после чего Кадди не выдержала и ушла с поста заведующей.

Хэнк Муди и Карен ван дер Бик — «Блудливая Калифорния»

У дамского угодника Хэнка Муди все закончилось хорошо. В финальной серии последнего сезона его уже взрослая дочь обдумывает свое замужество, а он сам старается спасти отношения с Карен. И ему это удается. Он садится в тот же самолет, что и его возлюбленная, и уговаривает ее не сдаваться и быть вместе.

Рагнар Лодброк — «Викинги»

В сериале Трэвис Фиммел сыграл легендарного датского викинга Рагнара Лодброка, отца основателя шведской королевской династии Мунсё. Как и в легендах, в телешоу Рагнар прошел непростой путь от фермера до верховного правителя и командующего целым войском.

Латиффа Рашид — «Клон»

В самом начале сериала Латиффа может показаться зрителям покорной, уступчивой, тихой мамой и женой. Но со временем этот персонаж раскрывается и становится более красочным и неоднозначным. Мы видим, что Латиффа мудра, умеет добиваться поставленных целей и неплохо разбирается в психологии.

Лукас Феррас и Жади — «Клон»

Не обошел стороной хеппи-энд и главных героев сериала «Клон» Жади и Лукаса. В последней, 250-й серии Лукас воссоединяется со своей возлюбленной, потому что чувства к ней сильнее всех обстоятельств и преград.