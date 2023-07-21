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Мы представили, как бы выглядели 15 героев мультфильмов, если бы они стали реальными людьми

Кино
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Многие из нас с ностальгией вспоминают героев мультфильмов, которые мы смотрели в детстве. Глядя на них как будто снова возвращаешься в те времена, а иногда и представляешь, как бы выглядели любимые персонажи, если бы они были реальными людьми. Именно это мы решили узнать с помощью искусственного интеллекта.

Губка Боб

Патрик

Золушка

Русалочка Ариэль

Урсула

Эльза

Рапунцель

Мерида

Покахонтас

Питер Пэн

Маугли

Кенни

Базз Лайтер

Шериф Вуди

Гулливер

Бесспорно, мы не можем с уверенностью сказать, стали бы мультфильмы с персонажами, похожими на реальных людей, такими же популярными. Однако, нам было интересно взглянуть на них в таком обличии и представить, как бы они смотрелись в настоящей жизни.

Фото на превью The Little Mermaid / Walt Disney Pictures and co-producers, The Little Mermaid / Walt Disney Pictures and co-producers
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AdMe/Кино/Мы представили, как бы выглядели 15 героев мультфильмов, если бы они стали реальными людьми
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