Мы представили, как бы выглядели 15 героев мультфильмов, если бы они стали реальными людьми
Многие из нас с ностальгией вспоминают героев мультфильмов, которые мы смотрели в детстве. Глядя на них как будто снова возвращаешься в те времена, а иногда и представляешь, как бы выглядели любимые персонажи, если бы они были реальными людьми. Именно это мы решили узнать с помощью искусственного интеллекта.
Губка Боб
Патрик
Золушка
Русалочка Ариэль
Урсула
Эльза
Рапунцель
Мерида
Покахонтас
Питер Пэн
Маугли
Кенни
Базз Лайтер
Шериф Вуди
Гулливер
Бесспорно, мы не можем с уверенностью сказать, стали бы мультфильмы с персонажами, похожими на реальных людей, такими же популярными. Однако, нам было интересно взглянуть на них в таком обличии и представить, как бы они смотрелись в настоящей жизни.
AdMe/Кино/Мы представили, как бы выглядели 15 героев мультфильмов, если бы они стали реальными людьми
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