Мы представили, как бы выглядели 15 героев мультфильмов, если бы они стали реальными людьми

Многие из нас с ностальгией вспоминают героев мультфильмов, которые мы смотрели в детстве. Глядя на них как будто снова возвращаешься в те времена, а иногда и представляешь, как бы выглядели любимые персонажи, если бы они были реальными людьми. Именно это мы решили узнать с помощью искусственного интеллекта.