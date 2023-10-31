Мы представили, как бы выглядели известные фильмы и сериалы, если бы в них снялись актеры нашего детства
Наверняка некоторые из вас задумывались о том, как бы выглядели зарубежные фильмы и сериалы, если бы в них приняли участие актеры из нашего детства. Так вот, мы не без помощи искусственного интеллекта решили пофантазировать над этим.
1. Элизабет Дебики («Корона») — Инна Чурикова
2. Роберт Паттинсон («Сумерки») — Андрей Миронов
3. Джулия Робертс («Красотка») — Наталья Андрейченко
4. Бенедикт Камбербэтч («Шерлок») — Олег Янковский
5. Патрик Суэйзи («Привидение») — Александр Абдулов
6. Наташа Лионн («Жизнь матрешки») — Наталья Селезнева
7. Ума Турман («Криминальное чтиво») — Любовь Полищук
8. Леонардо ди Каприо («Волк с Уолл-стрит») — Александр Збруев
9. Лина Хиди («Игра престолов») — Ирина Мирошниченко
10. Том Хэнкс («Форрест Гамп») — Андрей Мягков
11. Кэмерон Диас («Маска») — Ирина Алферова
12. Брэд Питт («Троя») — Николай Еременко
13. Мэтт Леблан («Друзья») — Алексей Баталов
14. Джонни Депп («Пираты Карибского моря») — Михаил Боярский
Александр Демьяненко в роли Гарри Поттера, Людмила Гурченко в образе Долорес Амбридж, Маргарита Терехова в роли Беллатрисы Лестрейндж. Да, мы уверены, что и эти актеры отлично бы справились с персонажами из «Гарри Поттера».
AdMe/Кино/Мы представили, как бы выглядели известные фильмы и сериалы, если бы в них снялись актеры нашего детства
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