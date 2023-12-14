Мы представили, как бы выглядели персонажи «Игры престолов», если бы в сериале сыграли наши любимые актеры
Представить себе Ивана Янковского в роли Джейме Ланнистера или же Ирину Горбачеву в образе Бриенны Тарт совсем непросто. Но мы решили устроить собственные кинопробы и примерили яркие образы героев «Игры престолов» к хорошо знакомым всем актерам.
Серсея Ланнистер — Светлана Ходченкова
Кейтилин Старк — Елена Захарова
Джейме Ланнистер — Иван Янковский
Джон Сноу — Павел Прилучный
Бран Старк — Петр Натаров
Джоффри Баратеон — Александр Головин
Эддард Старк — Александр Домогаров
Робб Старк — Петр Федоров
Бриенна Тарт — Ирина Горбачева
Дейнерис Таргариен — Наталья Рудова
Арья Старк — Мирослава Карпович
Мелисандра — Екатерина Климова
Санса Старк — Аглая Тарасова
Маргери Тирелл — Паулина Андреева
Джорах Мормонт — Кирилл Кяро
Тирион Ланнистер — Михаил Галустян
Кстати, дебют Ивана Янковского на экранах состоялся в 2000 году в фильме «Приходи на меня посмотреть». Тогда мальчику было 10 лет. А кинокарьера Мирославы Карпович стартовала с фильма «Святое дело» в 2007 году.
Фото на превью Game of Thrones / HBO and co-producers
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