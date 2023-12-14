Мы представили, как бы выглядели персонажи «Игры престолов», если бы в сериале сыграли наши любимые актеры

Представить себе Ивана Янковского в роли Джейме Ланнистера или же Ирину Горбачеву в образе Бриенны Тарт совсем непросто. Но мы решили устроить собственные кинопробы и примерили яркие образы героев «Игры престолов» к хорошо знакомым всем актерам.

Серсея Ланнистер — Светлана Ходченкова

Кейтилин Старк — Елена Захарова

Джейме Ланнистер — Иван Янковский

Джон Сноу — Павел Прилучный

Бран Старк — Петр Натаров

Джоффри Баратеон — Александр Головин

Эддард Старк — Александр Домогаров

Робб Старк — Петр Федоров

Бриенна Тарт — Ирина Горбачева

Дейнерис Таргариен — Наталья Рудова

Арья Старк — Мирослава Карпович

Мелисандра — Екатерина Климова

Санса Старк — Аглая Тарасова

Маргери Тирелл — Паулина Андреева

Джорах Мормонт — Кирилл Кяро

Тирион Ланнистер — Михаил Галустян

Кстати, дебют Ивана Янковского на экранах состоялся в 2000 году в фильме «Приходи на меня посмотреть». Тогда мальчику было 10 лет. А кинокарьера Мирославы Карпович стартовала с фильма «Святое дело» в 2007 году.