Мы представили как могли бы закончится 11 грустных фильмов, будь сценаристы добрее
От концовки фильма зависит то, какое впечатление он оставит после просмотра. Взять тот же «Титаник»: жизнь Розы и Джека могла бы сложиться по-другому, если бы сценаристы подарили им спасение. Фанаты Росомахи-Логана были бы счастливы, если и он смог бы выкарабкаться. Но, к сожалению, работники киноиндустрии нередко делают финалы своих картин совсем не похожими на хэппи-энд.
Титаник
При хорошей концовке Джек, Роза и другие пассажиры добрались бы до спасательных шлюпок. Да, да, мы знаем — исследователи окончательно сошлись на том, что Джек не смог бы поместиться на злосчастном обломке двери. Но верить в хеппи-энд все равно хочется.
Король Лев
Готовы поспорить, что вы пролили немало слез, когда Муфаса сорвался со скалы. А что, если бы он выжил? Финальная сцена мультика выглядела бы куда эффектнее, если бы на той самой скале сидели Муфаса, Симба и еще один маленький львенок — будущий правитель этих земель.
Логан
В финале фильма Логан «уходит» из жизни, держа за руку свою дочь. Но все могло бы закончится иначе: Лора уводит отца в безопасное место, где ухаживает за ним и помогает восстановиться. А дальше герои живут нормальной жизнью. Как думаете, могли бы люди с такими способностями жить прямо как обычные люди?
Ла-ла-ленд
Вероятно, этот фильм получил бы еще больше восторгов от публики, если бы концовка была другой, где Миа с Себастьяном решили быть вместе. Себастьян продолжал бы развивать свой джазовый клуб, а Миа стала успешной актрисой. Они поддерживали бы друг друга в своих творческих достижениях.
Черный лебедь
Вместо того чтобы погружаться в хаос, Нине удается найти баланс и обрести внутреннюю гармонию. К ней приходит осознание того, что стремление к совершенству разрушает ее. Она решает не останавливаться и с каждой репетицией становится все более свободной, сильной и уверенной в себе. В конце фильма, когда наступает день представления, Нина исполняет свою партию в «Лебедином озере» эмоционально и страстно. Ее выступление вызывает восторг у зрителей и критиков, а она сама осознает, что теперь она настоящая артистка.
Люси
В финале фантастического фильма девушка, получившая в ходе эксперимента возможность использовать свой мозг на 100%, просто исчезает. Но могло бы и по-другому: Люси применяет свои способности для блага и помощи окружающим. Она решает бороться с преступностью, помогает искать лекарства от неизлечимых болезней и способствует научному прогрессу.
Талантливый мистер Рипли
В фильме «Талантливый мистер Рипли» главный герой запутывается в собственной паутине лжи, которую сплел, пытаясь пробиться в богатую и успешную жизнь. Из-за этого ему приходится пойти на преступление.
Но жизнь могла бы сложиться и по-другому: Рипли, осознав опасность своих действий, решает избавиться от лживой маски, которую создал. Юноша восстанавливает связи с людьми, которые искренне ценили его, и становится криминальным профайлером в ФБР.
Вторая жизнь Уве
В фильме главный герой очень страдает после того, как потерял свою жену и работу, и в целом ведет себя как угрюмый ворчун. Но что, если бы сценаристы закрутили сюжет по-другому? После того как Уве потерял супругу, он случайно сталкивается с человеком из своего прошлого, который был давним другом его покойной жены. Герой узнает, что жена оставила ему письмо.
В нем женщина просить его жить дальше и находить счастье в своей «второй жизни» без нее. Она уговаривает его отправиться в путешествие, чтобы он открыл для себя что-то новое. Сначала он сопротивлялся этой идее, но в итоге решается уехать в неспешное путешествие и ни капли не жалеет об этом.
Искупление
Когда кажется, что все надежды на счастье утрачены, в фильме мог бы произойти неожиданный поворот, потому что Бриони признается в своем обмане гораздо раньше. Вовремя опомнившись, она решает приложить все усилия для того, чтобы Робби оправдали и отпустили на свободу. Она собирает все возможные доказательства его невиновности и выступает в суде в его защиту.
Ну а закончиться такой фильм мог бы классическим хеппи-эндом — с уютным домом, детишками и любовью до гроба.
Бойцовский клуб
В альтернативной версии фильма Тайлер Дерден оказался бы реальным человеком. Он категорически против бойцовского клуба и предлагает рассказчику обратиться за профессиональной психологической помощью.
Великий Гэтсби
В счастливой версии Гэтсби и Дейзи сбежали, а Джордж Уилсон не успел сотворить непоправимое. Да, мы знаем, что оригинальный роман трагичен, но иногда так не хватает хороших концовок!
Когда смотришь много фильмов, иногда возникает ощущение, что сценарии слишком предсказуемы. Но, к счастью, не все создатели кино используют заезженные ходы, и время от времени появляются картины, которые шокируют своей непредсказуемостью и держат в напряжении до самого конца.