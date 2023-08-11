Мы представили как могли бы закончится 11 грустных фильмов, будь сценаристы добрее

От концовки фильма зависит то, какое впечатление он оставит после просмотра. Взять тот же «Титаник»: жизнь Розы и Джека могла бы сложиться по-другому, если бы сценаристы подарили им спасение. Фанаты Росомахи-Логана были бы счастливы, если и он смог бы выкарабкаться. Но, к сожалению, работники киноиндустрии нередко делают финалы своих картин совсем не похожими на хэппи-энд.



Титаник

При хорошей концовке Джек, Роза и другие пассажиры добрались бы до спасательных шлюпок. Да, да, мы знаем — исследователи окончательно сошлись на том, что Джек не смог бы поместиться на злосчастном обломке двери. Но верить в хеппи-энд все равно хочется.

Король Лев

Готовы поспорить, что вы пролили немало слез, когда Муфаса сорвался со скалы. А что, если бы он выжил? Финальная сцена мультика выглядела бы куда эффектнее, если бы на той самой скале сидели Муфаса, Симба и еще один маленький львенок — будущий правитель этих земель.

Логан

В финале фильма Логан «уходит» из жизни, держа за руку свою дочь. Но все могло бы закончится иначе: Лора уводит отца в безопасное место, где ухаживает за ним и помогает восстановиться. А дальше герои живут нормальной жизнью. Как думаете, могли бы люди с такими способностями жить прямо как обычные люди?

Ла-ла-ленд

Вероятно, этот фильм получил бы еще больше восторгов от публики, если бы концовка была другой, где Миа с Себастьяном решили быть вместе. Себастьян продолжал бы развивать свой джазовый клуб, а Миа стала успешной актрисой. Они поддерживали бы друг друга в своих творческих достижениях.

Черный лебедь

Вместо того чтобы погружаться в хаос, Нине удается найти баланс и обрести внутреннюю гармонию. К ней приходит осознание того, что стремление к совершенству разрушает ее. Она решает не останавливаться и с каждой репетицией становится все более свободной, сильной и уверенной в себе. В конце фильма, когда наступает день представления, Нина исполняет свою партию в «Лебедином озере» эмоционально и страстно. Ее выступление вызывает восторг у зрителей и критиков, а она сама осознает, что теперь она настоящая артистка.

Люси

В финале фантастического фильма девушка, получившая в ходе эксперимента возможность использовать свой мозг на 100%, просто исчезает. Но могло бы и по-другому: Люси применяет свои способности для блага и помощи окружающим. Она решает бороться с преступностью, помогает искать лекарства от неизлечимых болезней и способствует научному прогрессу.

Талантливый мистер Рипли

В фильме «Талантливый мистер Рипли» главный герой запутывается в собственной паутине лжи, которую сплел, пытаясь пробиться в богатую и успешную жизнь. Из-за этого ему приходится пойти на преступление. Но жизнь могла бы сложиться и по-другому: Рипли, осознав опасность своих действий, решает избавиться от лживой маски, которую создал. Юноша восстанавливает связи с людьми, которые искренне ценили его, и становится криминальным профайлером в ФБР.

Вторая жизнь Уве

В фильме главный герой очень страдает после того, как потерял свою жену и работу, и в целом ведет себя как угрюмый ворчун. Но что, если бы сценаристы закрутили сюжет по-другому? После того как Уве потерял супругу, он случайно сталкивается с человеком из своего прошлого, который был давним другом его покойной жены. Герой узнает, что жена оставила ему письмо. В нем женщина просить его жить дальше и находить счастье в своей «второй жизни» без нее. Она уговаривает его отправиться в путешествие, чтобы он открыл для себя что-то новое. Сначала он сопротивлялся этой идее, но в итоге решается уехать в неспешное путешествие и ни капли не жалеет об этом.

Искупление

Когда кажется, что все надежды на счастье утрачены, в фильме мог бы произойти неожиданный поворот, потому что Бриони признается в своем обмане гораздо раньше. Вовремя опомнившись, она решает приложить все усилия для того, чтобы Робби оправдали и отпустили на свободу. Она собирает все возможные доказательства его невиновности и выступает в суде в его защиту.



Ну а закончиться такой фильм мог бы классическим хеппи-эндом — с уютным домом, детишками и любовью до гроба.

Бойцовский клуб

В альтернативной версии фильма Тайлер Дерден оказался бы реальным человеком. Он категорически против бойцовского клуба и предлагает рассказчику обратиться за профессиональной психологической помощью.

Великий Гэтсби

В счастливой версии Гэтсби и Дейзи сбежали, а Джордж Уилсон не успел сотворить непоправимое. Да, мы знаем, что оригинальный роман трагичен, но иногда так не хватает хороших концовок!