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Мы представили, кто из современных актеров мог бы сыграть в культовых фильмах эпохи видеопроката, если бы их захотели переснять в наши дни

Кино
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У каждого человека есть фильм юности, сюжет которого он сможет пересказать, даже если его разбудят глубокой ночью. Мы же решили немного пофантазировать и представить, как будут выглядеть персонажи популярных кинокартин, если съемки начнутся в ближайшие годы.

Вивиан («Красотка») — Дженна Ортега

Buena Vista Pictures / Courtesy Everett Collection / East News

Эдвард Льюис («Красотка») — Роберт Паттинсон

Джоанна Стэйтон («За бортом») — Марго Робби

MGM / Courtesy Everett Collection / East News

Дин Проффитт («За бортом») — Крис Хемсворт

Вики Андерсон («Привычка жениться») — Дженнифер Лоуренс

Чарли Пирл («Привычка жениться») — Джейкоб Элорди

Виенн Роше («Шоколад») — Зендея

East News

Ру («Шоколад») — Тимоти Шаламе

Хелен Шарп («Смерть ей к лицу») — Николь Кидман

UNIVERSAL PICTURES / NEWCOMB, DEANA / Album / EAST NEWS

Мэдлин Эштон («Смерть ей к лицу») — Кэмерон Диас

East News

Лисли фон Руман («Смерть ей к лицу») — Энн Хэтэуэй

Доктор Эрнест Менвилл («Смерть ей к лицу») — Брендан Фрейзер

Сьюки Риджмонт («Иствикские ведьмы») — Аманда Сейфрид

Courtesy Everett Collection / East News

Дэрил Ван Хорн («Иствикские ведьмы») — Том Харди

Courtesy Everett Collection / East News

Александра Медфорд («Иствикские ведьмы») — Леди Гага

Courtesy Everett Collection / East News

Джейн Споффорд («Иствикские ведьмы») — Эмма Стоун

WARNER BROTHERS / Album / EAST NEWS

Лео («Кейт и Лео») — Том Холланд

EAST NEWS

Кейт Маккей («Кейт и Лео») — Дакота Фэннинг

Miramax / Courtesy Everett Collection / East News

Кейт Форстер («Дом у озера») — Дакота Джонсон

EAST NEWS

Алекс Уайлер («Дом у озера») — Бен Барнс

Если вам нравятся наши эксперименты с искусственным интеллектом, то у нас есть еще несколько увлекательных статей на эти темы:

Фото на превью MGM / Courtesy Everett Collection / East News, Buena Vista Pictures / Courtesy Everett Collection / East News
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AdMe/Кино/Мы представили, кто из современных актеров мог бы сыграть в культовых фильмах эпохи видеопроката, если бы их захотели переснять в наши дни
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