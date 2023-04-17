Мы представили, кто из современных актеров мог бы сыграть в культовых фильмах эпохи видеопроката, если бы их захотели переснять в наши дни

У каждого человека есть фильм юности, сюжет которого он сможет пересказать, даже если его разбудят глубокой ночью. Мы же решили немного пофантазировать и представить, как будут выглядеть персонажи популярных кинокартин, если съемки начнутся в ближайшие годы.