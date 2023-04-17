Мы представили, кто из современных актеров мог бы сыграть в культовых фильмах эпохи видеопроката, если бы их захотели переснять в наши дни
У каждого человека есть фильм юности, сюжет которого он сможет пересказать, даже если его разбудят глубокой ночью. Мы же решили немного пофантазировать и представить, как будут выглядеть персонажи популярных кинокартин, если съемки начнутся в ближайшие годы.
Вивиан («Красотка») — Дженна Ортега
Эдвард Льюис («Красотка») — Роберт Паттинсон
Джоанна Стэйтон («За бортом») — Марго Робби
Дин Проффитт («За бортом») — Крис Хемсворт
Вики Андерсон («Привычка жениться») — Дженнифер Лоуренс
Чарли Пирл («Привычка жениться») — Джейкоб Элорди
Виенн Роше («Шоколад») — Зендея
Ру («Шоколад») — Тимоти Шаламе
Хелен Шарп («Смерть ей к лицу») — Николь Кидман
Мэдлин Эштон («Смерть ей к лицу») — Кэмерон Диас
Лисли фон Руман («Смерть ей к лицу») — Энн Хэтэуэй
Доктор Эрнест Менвилл («Смерть ей к лицу») — Брендан Фрейзер
Сьюки Риджмонт («Иствикские ведьмы») — Аманда Сейфрид
Дэрил Ван Хорн («Иствикские ведьмы») — Том Харди
Александра Медфорд («Иствикские ведьмы») — Леди Гага
Джейн Споффорд («Иствикские ведьмы») — Эмма Стоун
Лео («Кейт и Лео») — Том Холланд
Кейт Маккей («Кейт и Лео») — Дакота Фэннинг
Кейт Форстер («Дом у озера») — Дакота Джонсон
Алекс Уайлер («Дом у озера») — Бен Барнс
Если вам нравятся наши эксперименты с искусственным интеллектом, то у нас есть еще несколько увлекательных статей на эти темы:
- Мы попросили нейросеть заглянуть в будущее, чтобы узнать, как через 30 лет будут выглядеть наши любимые звезды
- 15 портретов, которые нейросеть преобразила покруче крестной феи из «Золушки»
Фото на превью MGM / Courtesy Everett Collection / East News, Buena Vista Pictures / Courtesy Everett Collection / East News
AdMe/Кино/Мы представили, кто из современных актеров мог бы сыграть в культовых фильмах эпохи видеопроката, если бы их захотели переснять в наши дни
Поделиться этой статьёй