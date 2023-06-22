Мы превратили 15 героев мультфильмов в настоящих людей. Многие из них были бы невероятными красавцами и красотками
Многие из нас с особой теплотой вспоминают героев мультфильмов и глядя на них, как будто снова окунаешься в детство. А вы когда-нибудь хотели взглянуть, как бы выглядели наши любимые персонажи в облике настоящих людей? Мы решили узнать это с помощью искусственного интеллекта.
Фея Динь-Динь
Маугли
Русалочка Ариэль
Питер Пэн
Венди Дарлинг
Золушка
Эльза
Покахонтас
Рапунцель
Мерида
Кенни
Базз Лайтер
Шериф Вуди
Бу
Гулливер
Конечно, мы не знаем, обрели ли бы такую же популярность мультфильмы с героями, похожими на настоящих людей или нет. Но посмотреть на них в таком обличии, определенно, интересно.
Фото на превью The Little Mermaid / Walt Disney Pictures and co-producers
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