Мы превратили 15 героев мультфильмов в настоящих людей. Многие из них были бы невероятными красавцами и красотками

Многие из нас с особой теплотой вспоминают героев мультфильмов и глядя на них, как будто снова окунаешься в детство. А вы когда-нибудь хотели взглянуть, как бы выглядели наши любимые персонажи в облике настоящих людей? Мы решили узнать это с помощью искусственного интеллекта.