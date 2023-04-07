Мы разведали, кто из наших любимчиков проходил пробы на культовые роли, и представили их в этих образах
Искусственный интеллект дает огромный простор для творчества и фантазии. Так, например, с его помощью мы можем посмотреть, как выглядели бы культовые персонажи, если бы их сыграли актеры, которые проходили пробы или рассматривались на роль изначально.
1. Эмма Робертс — Китнисс Эвердин, «Голодные игры»
2. Киану Ривз — Росомаха, «Люди Икс»
3. Тимоти Шаламе — Джейкоб, «Дом странных детей мисс Перегрин»
4. Николас Кейдж — Нео, «Матрица»
5. Элизабет Олсен — Дейенерис, «Игра престолов»
6. Лив Тайлер — Матильда, «Леон»
7. Скарлетт Йоханcсон — Хэлли Паркер и Энни Джеймс, «Ловушка для родителей»
8. Тимоти Шаламе — Норман Бейтс, «Мотель Бейтсов»
9. Том Хиддлстон — Уилл Тернер, «Пираты Карибского моря»
10. Ольга Куриленко — Диана Принс, «Чудо-женщина»
11. Дженнифер Лопес — Сара Сандерсон, «Фокус-покус»
12. Кейли Куоко — Бёрди Джей, «Достать ножи: Стеклянная луковица»
13. Кортни Кокс — Лютик, «Принцесса-невеста»
14. Мерил Стрип — Дуэн, «Кинг-Конг»
15. Эмма Стоун — Марго, «Меню»
Еще больше статей, которые приподнимут завесу тайны и расскажут, какие актеры могли сыграть всеми нами любимых персонажей, вы найдете здесь:
- 20 актеров, которые были в шаге от того, чтобы сыграть в наших любимых фильмах
- 12 культовых персонажей, которых должны были сыграть другие актеры
- Мы решили немного похулиганить и представили, кто из голливудских звезд мог бы сыграть в фильмах из нашего детства
- 15 персонажей, которых сперва должны были сыграть другие актеры. Но что-то пошло не так
- 20+ культовых ролей, которые чуть не достались другим актерам
Фото на превью Game of Thrones / Home Box Office (HBO) and co-producers
AdMe/Кино/Мы разведали, кто из наших любимчиков проходил пробы на культовые роли, и представили их в этих образах
Поделиться этой статьёй