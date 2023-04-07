AdMe
AdMe

Мы разведали, кто из наших любимчиков проходил пробы на культовые роли, и представили их в этих образах

Кино
64036

Искусственный интеллект дает огромный простор для творчества и фантазии. Так, например, с его помощью мы можем посмотреть, как выглядели бы культовые персонажи, если бы их сыграли актеры, которые проходили пробы или рассматривались на роль изначально.

1. Эмма Робертс — Китнисс Эвердин, «Голодные игры»

2. Киану Ривз — Росомаха, «Люди Икс»

3. Тимоти Шаламе — Джейкоб, «Дом странных детей мисс Перегрин»

4. Николас Кейдж — Нео, «Матрица»

5. Элизабет Олсен — Дейенерис, «Игра престолов»

6. Лив Тайлер — Матильда, «Леон»

7. Скарлетт Йоханcсон — Хэлли Паркер и Энни Джеймс, «Ловушка для родителей»

Walt Disney Co. / Courtesy Everett Collection / East News

8. Тимоти Шаламе — Норман Бейтс, «Мотель Бейтсов»

9. Том Хиддлстон — Уилл Тернер, «Пираты Карибского моря»

10. Ольга Куриленко — Диана Принс, «Чудо-женщина»

11. Дженнифер Лопес — Сара Сандерсон, «Фокус-покус»

12. Кейли Куоко — Бёрди Джей, «Достать ножи: Стеклянная луковица»

13. Кортни Кокс — Лютик, «Принцесса-невеста»

14. Мерил Стрип — Дуэн, «Кинг-Конг»

15. Эмма Стоун — Марго, «Меню»

Еще больше статей, которые приподнимут завесу тайны и расскажут, какие актеры могли сыграть всеми нами любимых персонажей, вы найдете здесь:

Фото на превью Game of Thrones / Home Box Office (HBO) and co-producers
6
64036
AdMe/Кино/Мы разведали, кто из наших любимчиков проходил пробы на культовые роли, и представили их в этих образах
Поделиться этой статьёй