Мы решили посмотреть, как менялись герои экранизаций «Трех мушкетеров», снятых по книге, взрастившей не одно поколение мальчишек и девчонок

Прошло уже более 170 лет с момента публикации романа Александра Дюма «Три мушкетера», но этот литературный шедевр и сегодня продолжает завоевывать сердца читателей. Первый фильм, снятый по этому произведению, был выпущен в 1903 году, а в 2023 году было представлено целых 2 киноадаптации романа. Мы посмотрели экранизации разных лет и сравнили их героев.