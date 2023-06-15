Мы решили посмотреть, как менялись герои экранизаций «Трех мушкетеров», снятых по книге, взрастившей не одно поколение мальчишек и девчонок
Прошло уже более 170 лет с момента публикации романа Александра Дюма «Три мушкетера», но этот литературный шедевр и сегодня продолжает завоевывать сердца читателей. Первый фильм, снятый по этому произведению, был выпущен в 1903 году, а в 2023 году было представлено целых 2 киноадаптации романа. Мы посмотрели экранизации разных лет и сравнили их героев.
1. Миледи: Лана Тернер, Милен Демонжо, Маргарита Терехова, Ева Грин
2. Констанция: Перретт Прадье, Ирина Алферова, Габриэлла Уайлд, Лина Кудри
3. Д’Артаньян: Михаил Боярский, Крис О’Доннелл, Логан Лерман, Франсуа Сивиль
4. Арамис: Игорь Старыгин, Чарли Шин, Ник Моран, Ромен Дюрис
5. Портос: Валентин Смирнитский, Оливер Платт, Рэй Стивенсон, Пио Мармай
6. Атос: Вениамин Смехов, Кифер Сазерленд, Мэтью Макфейден, Венсан Кассель
7. Людовик XIII: Жан-Пьер Кассель, Олег Табаков, Фредди Фокс, Луи Гаррель
8. Герцог Бекингем: Джон Саттон, Алексей Кузнецов, Орландо Блум, Джейкоб Форчун-Ллойд
9. Королева Анна Австрийская: Алиса Фрейндлих, Катрин Денев, Джуно Темпл, Вики Крипс
10. Кардинал Ришелье: Даниель Сорано, Александр Трофимов, Кристоф Вальц, Эрик Руф
Роман «Три мушкетера» хранит в себе множество интересностей, которые знают далеко не все. Как, например, образ д’Артаньяна Дюма позаимствовал у писателя Гасьена де Куртиля де Сандра, а реальный Атос был вовсе не такого благородного происхождения, как книжный.
AdMe/Кино/Мы решили посмотреть, как менялись герои экранизаций «Трех мушкетеров», снятых по книге, взрастившей не одно поколение мальчишек и девчонок
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