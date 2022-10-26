Эти 15 звезд сияют на красной дорожке, а вот в реальной жизни выглядят так мило, что вы должны это увидеть

Выход на красную дорожку — целое мероприятие, селебрити стараются выглядеть идеально, ведь о каждой мелочи в их облике и наряде напишут издания по всему миру. А вот в домашней обстановке они наконец могут расслабиться и быть естественными: в простой одежде, иногда без мейка, иной раз растрепанными. Но посмотрев нашу подборку, вы, возможно, согласитесь, что в таком виде они становятся только милее.

Аня Тейлор-Джой



MICHAEL TRAN / AFP / East News

26-летняя звезда, которая 10 лет назад бросила школу, чтобы заняться актерской карьерой, активно снимается, и ее график расписан на несколько лет вперед. И модные эксперты сходятся в том, что ее чувство стиля неоспоримо. А дома она предпочитает одеваться просто, но выглядит при этом не менее изысканно.

Милли Бобби Браун

Invision / Invision / East News

Милли всего 18, но она уже звезда мирового масштаба благодаря роли Одиннадцать в сериале «Очень странные дела». Ее личный стиль сочетает в себе остроту и щепотку ретро, а фото ее нарядов печатают в журналах, чтобы девочки могли их скопировать. В повседневности Милли такая же милая и непосредственная девчонка, как и ее героиня в сериале.

Вайнона Райдер

50-летняя коллега Милли Бобби Браун по сериалу «Очень странные дела» всегда привлекала поклонников своей открытостью и простотой. И одного титула у нее никогда не отнять — она была, есть и всегда будет иконой стиля 90-х: оверсайз, мужские рубашки и костюмы. И, может быть, в нулевые это было непопулярно, но сейчас переживает второе рождение. Актриса верна лаконичности и простоте и в жизни, радуя поклонников снимками в домашней обстановке.

Кендалл Дженнер

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , CP / KCS / East News

За плечами Кендалл умопомрачительные наряды не только на красной дорожке, она заслуженно считается королевой уличного стиля. Дженнер в совершенстве овладела искусством одеваться круто 24/7, используя при этом только минималистичные вещи: джинсы, лоферы, простые топы. Она может сделать так, чтобы черное платье казалось чем-то ультрамодным и свежим, а белая футболка — верхом стиля. Снимаем шляпу.

Эмма Стоун

Когда дело доходит до элегантных вечерних образов, Эмме нет равных, ведь она умеет выглядеть непринужденно и просто, но при этом крайне элегантно. Иногда для торжественного выхода она берет платья прямо из собственного шкафа, что делает выбор наряда глубоко личным. Так, однажды она надела на мероприятие Met Gala свое свадебное платье. А в обычной жизни Эмма такая же милашка, как ее героини на экране. И неважно, что она надевает, если вот так очаровательно улыбается.

Брайс Даллас Ховард

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Звезда лент «Сумерки» и «Мир юрского периода» — человек честный и искренний. Например, актриса открыто рассказывала, что после рождения сына переживала послеродовую депрессию, которая длилась 18 месяцев. В соцсетях она пишет личные посты и активно общается с поклонниками. И уж тем более ей ничего не стоит сменить шикарное платье на обычную рубашку и порадовать новым фото.

Роуз Лесли



Героине «Игры престолов» Игритт в исполнении Роуз принадлежит фраза, ушедшая в народ: «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу». А вот сама актриса прекрасно знает, как сразить всех наповал на красной дорожке, и часто помогает ей в этом ее муж — исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон. Кстати, в прошлом году их семья стала больше — родился первенец, с чем мы их и поздравляем, ведь, судя по свежим фото, оба родителя очень счастливы.

Карен Гиллан

VALERIE MACON / AFP / East News

Поклонники сериала «Доктор Кто» помнят Карен по роли Эми Понд — верной подруги Одиннадцатого доктора. А весь мир узнал и полюбил ее благодаря участию в серии «Джуманджи». На красных дорожках Гиллан блистает, и все взгляды прикованы к ее нарядам, а в жизни актриса предпочитает стиль «чем проще, тем лучше», и в нем она крайне органична.

Ева Лонгория

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» умеет выглядеть гламурно, дефилируя по красным дорожкам в ультрамодных платьях и шикарных туфлях. Но и в жизни Ева не менее элегантна — каким-то чудесным образом ей удается оставаться стильной, даже когда она на отдыхе или играет с сыном. По-доброму завидуем и восхищаемся.

Эмма Уотсон

Не имеет значения, вышагивает ли Эмма по красной дорожке или отправилась на теннисный турнир, она сама элегантность. Эксперты по стилю сходятся во мнении, что любимые цвета Уотсон — черный и белый, получается, актриса одевается по заветам Коко Шанель и Карла Лагерфельда.

Пэрис Хилтон

SOPA Images / SIPA / SIPA / East News , Rafiq Maqbool / Associated Press / East News

Пэрис не изменяет себе — как в нулевые она обожала плюшевые шедевры от Juicy Couture, так и продолжает в свободное от подиума и мероприятий время носить спортивные костюмы. А еще Хилтон не устает задавать тренды и наряжаться так, что ее платья копируют даже такие иконы стиля, как Кендалл Дженнер.

Мадонна

B4859 / Avalon / Photoshot / East News , B4859 / Avalon / Photoshot / East News

Именно она создала шаблон для современных поп-икон и произвела фурор в мире моды. Неважно, где Мадонна находится — на вручении премии, красной дорожке, концерте или в ночном клубе, — эту яркую звезду точно никто не оставит без внимания, ведь, кажется, ее кредо — шокировать всегда и везде.

Зендея

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

Стилисты уважают Зендею за то, что она не боится рисковать. Ее уже называют иконой моды, а ведь восходящей звезде только 26 и она начала свой творческий путь не так давно. В обычной жизни звезда не стремится шокировать и везде заявить о своем появлении, одевается она достаточно лаконично и отдает предпочтение классике.

Джиджи Хадид

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Модель одевают лучшие дизайнеры мира, но она и сама знает, как сделать супернаряд из чего угодно — джинсов и топа или платья с глубоким декольте. Джиджи участвовала в сотнях показов от Нью-Йорка до Парижа и Милана и пробовала свои силы в дизайне солнцезащитных очков и обуви, так что в вопросах стиля ей нет равных.

Джиллиан Андерсон

Invision / Invision / East News

Джиллиан признается, что ее мама любила джинсы и толстовки, поэтому и ее мода особо не интересовала. В 13 лет Джиллиан купила себе фиолетовую юбку и почувствовала себя ультрамодной, ведь одноклассники смотрели на нее как на пришельца. Затем был период безумных трат, когда актриса не смотрела на ценники и скупала все подряд. А следом пришло чувство стиля, его «агент Скалли» придерживается и в обычной жизни: умеренность в отношении цены и количества аксессуаров в образе.

Стиль какой звезды вам кажется классным? А какие наряды так и тянет повторить?