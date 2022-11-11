Мы сравнили, как за 100 лет в кино изменился образ идеальной женщины. Хотим сказать лишь одно: «Верните нам 1950-е!»
Любой фильм так или иначе является отражением времени, в которое он снимался. И значение имеют любые мелочи, не говоря уже о внешнем облике актрис. Кинозвезды зачастую диктуют нам особенности моды и стиля. Например, в 1930–1940-х годах дамы носили прически с завитками, а в 1980-е волосы отражали бурную атмосферу десятилетия. Поэтому нам стало любопытно проследить, как менялся образ идеальной женщины в истории кино.
1910-е
Мэй Марш и Мэри Пикфорд.
1920-е
Кэтрин Макгуайр и Марлен Дитрих.
1930-е
Клодетт Кольбер и Грета Гарбо.
1940-е
Вивьен Ли и Бетти Грейбл.
Барбара Стэнвик и Ингрид Бергман.
1950-е
Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро.
Дебора Керр и Грейс Келли.
1960-е
Одри Хепберн и Джули Эндрюс.
Софи Лорен и Брижит Бардо.
1970-е
Барбра Стрейзанд и Фэй Данауэй.
Сьюзан Сарандон и Миа Фэрроу.
1980-е
Орнелла Мути и Линда Хэмилтон.
Сигурни Уивер и Голди Хоун.
1990-е
Энди Макдауэлл и Мег Райан.
Сандра Буллок и Джулия Робертс.
2000-е
Кэтрин Зета-Джонс и Николь Кидман.
Пенелопа Крус и Рене Зеллвегер.
2010-е
Энн Хэтэуэй и Эмма Стоун.
Марго Робби и Джессика Честейн.
2020-е
Лили Коллинз и Эль Фэннинг.
Зендея и Аня Тейлор-Джой.
Красотки какого десятилетия вам кажутся наиболее привлекательными?