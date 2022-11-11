Мы сравнили, как за 100 лет в кино изменился образ идеальной женщины. Хотим сказать лишь одно: «Верните нам 1950-е!»

Любой фильм так или иначе является отражением времени, в которое он снимался. И значение имеют любые мелочи, не говоря уже о внешнем облике актрис. Кинозвезды зачастую диктуют нам особенности моды и стиля. Например, в 1930–1940-х годах дамы носили прически с завитками, а в 1980-е волосы отражали бурную атмосферу десятилетия. Поэтому нам стало любопытно проследить, как менялся образ идеальной женщины в истории кино.