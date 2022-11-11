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Мы сравнили, как за 100 лет в кино изменился образ идеальной женщины. Хотим сказать лишь одно: «Верните нам 1950-е!»

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Любой фильм так или иначе является отражением времени, в которое он снимался. И значение имеют любые мелочи, не говоря уже о внешнем облике актрис. Кинозвезды зачастую диктуют нам особенности моды и стиля. Например, в 1930–1940-х годах дамы носили прически с завитками, а в 1980-е волосы отражали бурную атмосферу десятилетия. Поэтому нам стало любопытно проследить, как менялся образ идеальной женщины в истории кино.

1910-е

East News, East News

Мэй Марш и Мэри Пикфорд.

1920-е

East News, Courtesy Everett Collection / East News

Кэтрин Макгуайр и Марлен Дитрих.

1930-е

Courtesy Everett Collection / East News, Cinema Legacy Collection / The Hollywood Archive / Photoshot / East News

Клодетт Кольбер и Грета Гарбо.

1940-е

Вивьен Ли и Бетти Грейбл.

Барбара Стэнвик и Ингрид Бергман.

1950-е

© Cat on a Hot Tin Roof / Avon Productions (II), Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News

Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро.

Дебора Керр и Грейс Келли.

1960-е

Одри Хепберн и Джули Эндрюс.

Софи Лорен и Брижит Бардо.

1970-е

Барбра Стрейзанд и Фэй Данауэй.

Сьюзан Сарандон и Миа Фэрроу.

1980-е

Орнелла Мути и Линда Хэмилтон.

Сигурни Уивер и Голди Хоун.

1990-е

Энди Макдауэлл и Мег Райан.

Сандра Буллок и Джулия Робертс.

2000-е

Кэтрин Зета-Джонс и Николь Кидман.

Пенелопа Крус и Рене Зеллвегер.

2010-е

Энн Хэтэуэй и Эмма Стоун.

Марго Робби и Джессика Честейн.

2020-е

Evan Agostini / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Лили Коллинз и Эль Фэннинг.

Invision / Invision / East News, TOLGA AKMEN / AFP / East News

Зендея и Аня Тейлор-Джой.

Красотки какого десятилетия вам кажутся наиболее привлекательными?

Фото на превью East News, Album / East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Кино/Мы сравнили, как за 100 лет в кино изменился образ идеальной женщины. Хотим сказать лишь одно: «Верните нам 1950-е!»
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