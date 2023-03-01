Мы решили узнать, как могли бы выглядеть дети наших любимых кинопар, и немного прибалдели
Любовь этих киноперсонажей навсегда оставила свой след в наших сердцах, и сейчас сложно представить, что их могли бы сыграть какие-то другие актеры. Нам стало интересно: а если бы у них были дети, как бы они выглядели? И искусственный интеллект помог нам решить эту непростую задачу.
1. Джек и Роуз, «Титаник»
2. Вивиан Уорд и Эдвард Льюис, «Красотка»
3. Элли и Ноа, «Дневник памяти»
4. Энтони Бриджертон и Кейт Шарма, «Бриджертоны»
5. Эдвард и Белла, «Сумерки»
6. Бэби и Джонни, «Грязные танцы»
7. Рандалл и Бет, «Это мы»
8. Дэнни и Сэнди, «Бриолин»
9. Элли и Джексон, «Звезда родилась»
10. Гарри и Салли, «Когда Гарри встретил Салли»
11. Рейчел и Ник, «Безумно богатые азиаты»
12. Миа и Себастиан, «Ла-Ла Ленд»
Фото на превью EAST NEWS, EAST NEWS
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