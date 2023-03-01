Мы решили узнать, как могли бы выглядеть дети наших любимых кинопар, и немного прибалдели

Любовь этих киноперсонажей навсегда оставила свой след в наших сердцах, и сейчас сложно представить, что их могли бы сыграть какие-то другие актеры. Нам стало интересно: а если бы у них были дети, как бы они выглядели? И искусственный интеллект помог нам решить эту непростую задачу.