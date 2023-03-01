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Мы решили узнать, как могли бы выглядеть дети наших любимых кинопар, и немного прибалдели

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Любовь этих киноперсонажей навсегда оставила свой след в наших сердцах, и сейчас сложно представить, что их могли бы сыграть какие-то другие актеры. Нам стало интересно: а если бы у них были дети, как бы они выглядели? И искусственный интеллект помог нам решить эту непростую задачу.

1. Джек и Роуз, «Титаник»

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS, Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS

2. Вивиан Уорд и Эдвард Льюис, «Красотка»

East News, East News

3. Элли и Ноа, «Дневник памяти»

NEW LINE CINEMA / Album / EAST NEWS, NEW LINE CINEMA / MOSELEY, MELISSA / Album / East News

4. Энтони Бриджертон и Кейт Шарма, «Бриджертоны»

Album Online / East News, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

5. Эдвард и Белла, «Сумерки»

EAST NEWS, EAST NEWS

6. Бэби и Джонни, «Грязные танцы»

EAST NEWS, EAST NEWS

7. Рандалл и Бет, «Это мы»

East News, 20TH CENTURY FOX TV / Album / EAST NEWS

8. Дэнни и Сэнди, «Бриолин»

Paramount Pictures / Robert Stigwood Organization / Collection Chris / East News, Paramount Pictures / Robert Stigwood Organization / Collection Chris / East News

9. Элли и Джексон, «Звезда родилась»

CAP / RFS / Capital Pictures / East News, Clay Enos / Everett Collection / East News

10. Гарри и Салли, «Когда Гарри встретил Салли»

Castle Rock Entertainment, Nelson Entertainment / Collection Chris / East News, Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS

11. Рейчел и Ник, «Безумно богатые азиаты»

Sanja Bucko / Capital Pictures / East News, Sanja Bucko / Capital Pictures / East News

12. Миа и Себастиан, «Ла-Ла Ленд»

East News, Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS
Фото на превью EAST NEWS, EAST NEWS
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AdMe/Кино/Мы решили узнать, как могли бы выглядеть дети наших любимых кинопар, и немного прибалдели
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